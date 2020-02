Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Commerces et services Augmentation mammaire Paris, des questions ? Vous avez tapé augmentation mammaire Paris sur google.fr ? Découvrez l'augmentation mammaire en lisant notre article !



À quoi ressemble pour moi la poitrine parfaite ?



L'idée que se fait la patiente de la taille et de la forme de la nouvelle poitrine est discutée en détail avec le médecin traitant lors de la consultation, afin que les implants appropriés (naturels, sexy, ronds, souples, en forme de goutte) puissent ensuite être sélectionnés et que la méthode appropriée (accès par le pli sous le buste ou l'aisselle, avec ou sans correction du mamelon, etc. Il est donc important de savoir à l'avance dans quelle dimension l'augmentation mammaire doit avoir lieu. Si vous trouvez vos seins trop petits par rapport au reste de votre corps et que vous souhaitez qu'ils ne s'adaptent "que" à la silhouette du corps, vous devez tenir compte de la taille de la poitrine. Ou si vous souhaitez avoir des seins plus gros et proportionnellement plus frappants. Plus rarement, on souhaite plus qu'un gobelet C ou D bien rempli. Bien entendu, une augmentation mammaire dite XXL est également possible, si les conditions physiques le permettent et si la femme est favorable au surdimensionnement. Afin de pouvoir transmettre vos propres souhaits au médecin de la manière la plus précise possible, il est conseillé de prendre avec vous des photos tirées de magazines ou des images provenant d'Internet, sur lesquelles la forme de poitrine souhaitée est clairement visible.



Est-ce le bon moment ?



Le "temps" pour l'augmentation mammaire ne se réfère pas seulement à l'âge. Il n'y a pas non plus d'âge optimal. Cependant, le développement du sein et des glandes mammaires doit être achevé, ce qui peut être supposé après l'âge de 21 ans. Dans l'idéal, la planification familiale est déjà terminée, car on peut s'attendre à ce que les seins changent après la grossesse et l'allaitement et qu'une nouvelle opération soit nécessaire.



Qui dois-je tenir au courant de mon opération d'augmentation mammaire ?



Il est important de déterminer qui doit connaître la procédure et qui peut à la fois accompagner et soutenir le traitement. Souvent, les femmes ne dévoilent leur mari, leurs parents ou leur meilleur ami que parce qu'elles craignent que les autres ne comprennent pas leur décision. Dans certains cas, même les personnes les plus proches ne sont pas au courant de la procédure prévue. Cependant, selon l'importance du changement dans le décolleté, vous devez considérer que vous ne pourrez probablement pas garder le secret complet de l'opération ; et comment répondre aux éventuelles questions de vos collègues et connaissances.



Qu'il y aura toujours des gens qui auront des préjugés sur les seins en silicone est quelque chose que vous devez savoir, accepter et être prêt à tout commentaire. Certaines femmes, par exemple, reportent même leur visite chez le gynécologue après une opération des seins parce qu'elles ne savent pas quelle sera l'attitude de leur gynécologue face à l'augmentation mammaire. Aucune femme n'a à justifier une décision qu'elle a prise pour elle-même et son corps. C'est à chacun de décider s'il partage ses motivations ou s'il préfère garder pour lui les informations de base.





Dans toutes les considérations, il faut tenir compte du fait que l'augmentation mammaire est une procédure chirurgicale qui n'est pas entièrement sans risque. Par exemple, la femme doit considérer qu'elle ne peut pas tolérer l'implant et il est théoriquement possible qu'un durcissement de la capsule se produise, ce qui pourrait avoir des conséquences désagréables ou un traitement ultérieur. Par conséquent, vous devez être certaine de vouloir aller dans cette direction afin de réaliser votre rêve de beaux seins.



Quelle est la forme parfaite de la poitrine ? Presque tout le monde s'accorde à dire que c'est celle qui a un "rapport de pôle supérieur à pôle inférieur de 45:55".



Ces mesures font que le sein a une forme de goutte et que le mamelon est incliné de 20 degrés vers le haut. En respectant ces tableaux, un sein ne peut être défini comme étant exagéré en taille mais bien proportionné au corps, donnant ainsi une plus grande harmonie.



Le sein : non aux dimensions exagérées, oui aux proportions et à l'harmonie.



Afin de définir les proportions du sein idéal, de nombreux chercheurs ont mené une série d'enquêtes pour savoir ce que les gens en pensent. Les enquêtes ont été réalisées à l'aide de photographies de seins de femmes de différentes tailles.



Les photos montraient des seins de proportions différentes selon le rapport entre le pôle supérieur et le pôle inférieur, c'est-à-dire :



35:65

45:55

50:50

55:45



Le niveau du mamelon marquait la ligne de démarcation entre les pôles supérieur et inférieur. Donc, dans un sein avec un ratio de 45:55, 45% serait au-dessus du mamelon (pôle supérieur) et 55% en dessous (pôle inférieur).



Environ 1 300 personnes ont été invitées à classer l'attrait des images de seins. Les réponses ont été comparées entre les femmes, les hommes et les personnes d'âges et de groupes raciaux/ethniques différents. L'étude comprenait également des évaluations de 45 chirurgiens plastiques.



Les résultats ont été remarquablement cohérents avec tous les groupes qui ont obtenu la note de 45:55 comme étant les plus attractifs. Le rapport 45:55 a été favorisé : 86% des femmes dans la trentaine

par 89% des hommes

par 93% des chirurgiens plastiques Selon cette étude, aujourd'hui, dans le domaine de la chirurgie mammaire, trois opérations définies dans le jargon médical sont pratiquées : la mastoplastie additive, la mastoplastie reconstructive, la mastopexie.



Vous trouverez ci-dessous quelques détails et la description de ces opérations visant à modeler une poitrine parfaite.



Augmentation mammaire 2020

La chirurgie d'augmentation mammaire est aujourd'hui l'une des opérations les plus populaires pour la plupart des femmes de divers pays et groupes ethniques et figure en tête de liste des préférences.



Il convient de souligner, entre autres, que les raisons pour lesquelles les patients ont besoin d'un sein entièrement nouveau sont nombreuses : cas où le volume des seins est assez faible ; seins vidés à la suite de l'allaitement ou d'un amaigrissement ; en présence d'un volume asymétrique entre les deux seins. En quoi consiste la chirurgie d'augmentation mammaire ?

L'augmentation mammaire implique l'insertion d'implants mammaires de différentes formes et de différents matériaux : il existe des implants ronds ou en forme de goutte, lisses ou texturés (plissés) et des implants en gel, en silicone ou en d'autres matériaux compatibles et donc anti-rejet.



Le choix de la prothèse est fait après une discussion approfondie avec le chirurgien esthétique et en fonction des attentes du patient. La mastoplastie additive peut être réalisée sous anesthésie locale, la récupération physique du patient est très rapide, à tel point qu'un pansement est suffisant pour lui permettre de rentrer chez lui en début d'après-midi, si l'intervention a eu lieu le matin.



Dans 95% des cas, les patients ne se sont pas plaints de problèmes à court ou à long terme. Il n'y a eu aucune plainte et, en général, ils se sont sentis très bien, se réveillant de l'anesthésie sans douleur ni effets secondaires particuliers.



Mastoplastie réductrice

La mastoplastie réductrice, comme le suggère la définition elle-même, est pratiquée par les chirurgiens plasticiens lorsque le sein est trop volumineux ou autrement disproportionné par rapport à la taille et à la structure osseuse de la patiente.



L'intervention, réalisée par un chirurgien esthétique, consiste à éliminer une partie des tissus glandulaires et cutanés adipeux qui forment les seins, puis à procéder à une phase de remodelage des mamelons et des aréoles respectives.



La procédure est invasive dans ce cas, et une anesthésie totale est donc nécessaire. Il est important de savoir qu'une femme, avant de subir une opération de mastoplastie réductrice, doit nécessairement effectuer certains examens cliniques et suivre les instructions données par le chirurgien.



Après cette clarification nécessaire, il convient de souligner que la phase qui suit la chirurgie de mastoplastie réductrice peut prendre quelques mois pour être complètement rétablie, mais les bénéfices psycho-physiques que le patient peut obtenir sont tangibles.



Cette intervention chirurgicale consiste donc à retirer l'excès de graisse et de tissu glandulaire ainsi que toute autre peau présente dans la région, afin de réduire la taille de la poitrine et de permettre à la patiente d'avoir une poitrine de taille proportionnée, confortable et harmonieuse avec ses lignes corporelles.

Pourquoi les femmes ayant de gros seins préfèrent-elles les réduire par une chirurgie de réduction mammaire ?



Une poitrine excessive peut rendre une femme mal à l'aise par rapport à son corps et créer un certain nombre de problèmes de santé, comme des douleurs dorsales fréquentes qui deviennent parfois chroniques. De plus, la présence de plis profonds dans l'épaule suite à l'utilisation d'un soutien-gorge, l'irritation de la peau, les éruptions sous la poitrine elle-même et bien d'autres problèmes.



Ce sont donc les principales raisons pour lesquelles de nombreuses femmes ayant des seins volumineux et tombants ont recours à la chirurgie de mastoplastie réductrice.



Après l'opération, bien qu'il n'y ait pas d'effets secondaires notables, afin d'optimiser la guérison, il est conseillé d'arrêter de fumer (dans le cas des femmes qui fument) et de prendre en même temps des analgésiques au moins pendant les premiers jours.



Lifting des seins (mastopexie) : Procédures de lifting des seins

Une intervention de mastopexie (ou communément appelée lifting mammaire) est également de nature chirurgicale. Il est généralement utilisé par les femmes qui souhaitent effectuer l'opération de lifting, afin d'obtenir une poitrine non seulement liftée mais aussi raffermie, créant ainsi les conditions idéales pour une apparence physique jeune et harmonieuse.



L'opération consiste à soulever le sein, ce qui est obtenu en enlevant l'excès de peau qui, au fil des ans, a provoqué un affaissement ou un rétrécissement des tissus environnants. Cet état est tout à fait physiologique. En fait, il est tout à fait naturel que les seins d'une femme changent avec le temps.



Il existe de nombreux facteurs qui peuvent contribuer à rendre les seins d'une femme affaissés et plats, par exemple : la perte de plénitude et d'élasticité de la peau qui se produit après la grossesse et l'allaitement les modifications du poids corporel par excès ou défaut.

le passage du temps (âge)

certaines maladies

un facteur génétique Toutes ces conditions font naturellement partie de la vie de nombreuses femmes, et certaines sont malheureusement inévitables. Un lifting mammaire et d'autres liftings corporels effectués par un chirurgien plasticien établi peuvent cependant les aider à restaurer ou à maintenir leur corps jeune comme ils l'ont fait dans le passé.



Un lifting mammaire peut également être effectué en conjonction avec une augmentation mammaire, c'est-à-dire une mastoplastie d'augmentation pour améliorer encore l'apparence.



Un lifting mammaire peut faire plus que simplement soulever et resserrer les seins d'une femme. Chez certains, l'aréole (la couleur sombre ou rose qui entoure le mamelon) peut devenir plus grande avec le temps.

La taille et la forme de l'aréole du sein d'une femme peuvent également être traitées lors de l'opération de lifting mammaire, ce qui, entre autres choses, ajoute de la plénitude à la partie supérieure du sein et permet en même temps d'en créer un avec un profil plus jeune et plus lifté que ce n'était le cas au cours des années.



Afin d'augmenter la taille ou d'ajouter de la plénitude à la couche supérieure du tissu mammaire, une patiente peut donc planifier cette opération en s'appuyant sur l'expérience et le professionnalisme d'un bon chirurgien plasticien en France.

