Augmentation mammaire Paris, les questions à se poser

Patientes bonne candidates pour l'augmentation mammaire

La première étape consiste à se rendre à une consultation. Pendant l'examen :

Une photographie de vos seins sera prise, reflétant leur état actuel.

Votre chirurgien décidera si cette procédure est adaptée à votre cas.

Vous discuterez du résultat souhaité et de la mesure dans laquelle il peut être atteint.

La technique chirurgicale utilisée sera expliquée et on vous montrera où seront pratiquées les incisions.

Le type et la taille des implants qui vous conviennent seront déterminés.

Vous serez informé de la période de récupération et des risques et complications possibles liés à l'intervention à venir.

Vous recevrez des instructions sur ce que vous devez faire avant l'opération et sur les examens dont vous aurez besoin.

Techniques opératoires

La pose d'implants à travers l'aréole est traumatisante pour le sein car les glandes mammaires sont touchées. La pose d'implants par une incision sous le sein est une technique standard et courante. L'inconvénient est qu'elle laisse une cicatrice visible sous le sein. Le résultat le plus esthétique est obtenu en plaçant les implants sous le muscle, avec une incision à travers le bras. La cicatrice est petite et bien cachée dans le pli naturel du bras, et les tissus sous-jacents qui maintiennent les implants sont parfaitement sains et intacts. Cette technique est plus complexe et nécessite une formation supplémentaire de la part du chirurgien.

Comment fonctionne l'opération

Période de récupération

Conseils postopératoires spécifiques :

L'augmentation mammaire par implants est l'une des procédures les plus demandées en chirurgie plastique. Cette chirurgie permet d'obtenir les résultats suivants : augmentation du volume, amélioration de la forme et correction du moindre affaissement des seins. L'asymétrie des seins est également corrigée avec succès grâce à cette intervention.Toutes les femmes de plus de 18 ans qui ont une petite poitrine et qui souhaitent l'agrandir peuvent bénéficier de cette intervention. Les petites poitrines sont un obstacle pour beaucoup d'entre elles. Elles portent généralement des soutiens-gorge rembourrés, se sentent mal à l'aise lorsqu'elles portent un maillot de bain et sont limitées dans leur choix de vêtements de ce point de vue - robes à dos nu ou décolletés plus larges. En outre, après l'accouchement et l'allaitement, la plupart des femmes perdent un peu de volume et s'affaissent à des degrés divers. Dans les cas où l'affaissement des seins est plus important, l'augmentation et le lifting des seins sont réalisés en une seule opération.Préparation de l'opération1. Les implants mammaires peuvent être placés sous ou au-dessus du muscle grand pectoral.Lorsque l'implant est placé sous le muscle, le résultat est stable et durable, car le muscle maintient l'implant en haut et l'empêche de s'affaisser. De plus, le résultat est plus esthétique car le muscle pectoral recouvre une partie de l'implant et le buste paraît plus naturel. D'un point de vue médical, le risque de contracture capsulaire est plus faible lorsque les implants sont placés sous le muscle. La pose d'implants supramusculaires a également sa place dans la pratique. Avec cette méthode, la période postopératoire est moins sévère, mais l'affaissement des seins est plus rapide et plus important.2. Selon le site d'incision, les implants peuvent être placés avec une incision à travers l'aisselle, à travers le pli inférieur du sein et à travers l'aréole.La procédure dure environ une heure. Elle est réalisée sous anesthésie générale. Selon la technique choisie, les incisions appropriées sont pratiquées, des poches sont formées de part et d'autre du sein et les implants y sont placés. À la fin de l'opération, des drains d'aspiration sont placés. Les incisions sont suturées et un pansement chirurgical est placé par-dessus. Un pansement élastocompressif est placé sur le sein.RésultatLe résultat de la procédure est extrêmement bon et durable. Avec la pose d'implants sous-musculaires, les seins sont formés au 6e mois. Au départ, les implants sont plus hauts, mais progressivement, à mesure que le muscle pectoral se détend, ils descendent et prennent leur position définitive. En ce qui concerne la nécessité de remplacer les implants, la pratique montre qu'il est conseillé de les remplacer tous les 20 ans, bien que, selon les fabricants, il s'agisse d'implants à vie.Le séjour à la clinique est d'une journée. Le jour suivant l'opération, les drains sont retirés.Seules des sutures résorbables sont utilisées en clinique, y compris la suture intradermique (suture de la peau), de sorte qu'il n'est pas nécessaire de retirer les sutures.Le gonflement diminue progressivement en 1 à 2 semaines. Les premiers jours, la douleur postopératoire est tout à fait tolérable et est très bien contrôlée par les analgésiques ordinaires. Après l'opération, un soutien-gorge élastique spécial est porté 24 heures sur 24 pendant deux mois. Après le premier mois, les patientes doivent bénéficier de massages spéciaux de leurs seins afin de réduire le risque de contracture capsulaire et de détendre plus rapidement les muscles de la poitrine.Après une semaine, la plupart des patients peuvent reprendre le travail. Au plus tôt après un mois et demi, ils peuvent aller à la salle de sport.Il faut éviter de soulever des charges lourdes et de s'étirer pendant environ un mois après l'opération, jusqu'à ce que les tissus et les muscles du sein aient récupéré.Les cicatrices ne doivent pas être exposées au soleil ou à un lit de bronzage pendant les premiers mois pour éviter toute pigmentation.RisquesIl existe les risques habituels de toute opération chirurgicale, tels que l'infection et l'hémorragie. Pour prévenir les infections, il est conseillé de prendre un antibiotique pendant une semaine après l'opération. Si l'infection pénètre dans la poche, l'implant doit être retiré. L'infection disparaît en 7-10 jours, mais l'implant peut être réinséré au plus tôt après 3 mois.L'augmentation mammaire comporte un risque de contracture capsulaire, c'est-à-dire un épaississement et un rétrécissement de la capsule naturelle qui se forme autour de l'implant. Dans ce cas, on procède à une réopération au cours de laquelle l'implant est retiré, la capsule est coupée, partiellement retirée, puis l'implant est replacé dans la poche dans le cadre de la même opération. Il n'y a aucune garantie que la contracture capsulaire ne se reformera pas.Les complications très rares sont les suivantes : Bottoming Out - effondrement de l'implant sous le pli du sein ; Double-Breasted ou soi-disant double sein, où le bord de l'implant forme un deuxième pli sous le pli naturel du sein ; Symmastia, où les poches fusionnent et les implants adhèrent les uns aux autres possible avec la pose d'un implant supramusculaire. Toutes ces complications sont minimisées par une technique chirurgicale correctement réalisée.Des ondulations peuvent également se produire. L'ondulation est un pliage en forme de vague de l'implant le long de la circonférence externe du sein. Elle est visible chez les femmes plus minces dont le tissu sous-cutané est fin et dans certaines positions du corps.Il peut également y avoir une hypersensibilité ou un engourdissement des mamelons des seins, et ces symptômes disparaissent sans autre traitement après un mois et demi ou deux.Vous pouvez éviter ou réduire le risque de complications en choisissant un chirurgien plasticien ayant l'expérience et les qualifications requises.En savoir plus sur l'augmentation mammaire à Paris : https://www.riccardomarsili.fr/chirurgie-esthetique/chirurgie-mammaire/augmentation-mammaire-dual-plan