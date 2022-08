Augmentation mammaire Paris, prix, devis, tarif

L'augmentation mammaire aide les femmes à retrouver, restaurer et modeler l'équilibre souhaité de leur silhouette. Les seins sont un symbole de féminité. Cependant, avec les années, même la forme d'une belle poitrine change : sa fermeté diminue, les seins tombent et s'aplatissent. Cela se remarque non seulement chez les femmes âgées, mais aussi chez les femmes qui ont allaité. La chirurgie d'augmentation mammaire peut être pratiquée lorsqu'une femme souhaite des seins plus volumineux, pour retrouver la taille de ses seins avant la grossesse ou pour réduire une asymétrie prononcée entre des seins de tailles différentes.



Première consultation pour une augmentation mammaire comment cela se passe ?

La taille des implants mammaires et la manière dont l'opération est réalisée sont les principaux points abordés lors de la première consultation.

Le Docteur Riccardo Marsili évaluera :

• La taille et la forme actuelles de vos seins

• La taille et la forme souhaitées de vos seins

• La quantité et la qualité de votre tissu mammaire

• La qualité de votre peau

• L'emplacement de vos mamelons et aréoles



Le déroulement de l'opération ?

Dans le cas d'une augmentation mammaire par implant, le chirurgien pratique une incision, soulève le tissu mammaire, forme une loge dans la zone du sein et y insère l'implant. Le Docteur Riccardo Marsili prend d'abord en compte l'anatomie de la femme pour décider comment et où placer les implants mammaires.

Méthodes possibles de pose d'implants :

• Sous le muscle pectoral, qui est situé entre le tissu mammaire et la paroi thoracique.

• Sous le tissu mammaire, au-dessus du muscle pectoral.

Sites d'incision possibles :

• Sous le sein : sous le sein, juste au-dessus du pli.

• Sous l'aisselle : près de l'aisselle, là où le bras rejoint la zone de la poitrine.

• Autour de l'aréole : autour du bord inférieur de l'aréole (la zone sombre autour du mamelon).

L'augmentation mammaire prend généralement entre une et trois heures. La chirurgie d'augmentation mammaire est réalisée sous anesthésie générale. Il est recommandé de passer 1 à 2 jours à la clinique après l'opération.

À propos des implants mammaires Motiva

"Les implants mammaires Motiva sont remplis de Progressive Gel, une formule progressive qui assure un remplissage et un équilibre idéaux, les propriétés mécaniques et la souplesse nécessaires. Il est important de noter que ce gel empêche l'implant de se déformer sous la pression. Avec les implants les plus récents, aucune ride cutanée ne se forme autour des seins, ce qui garantit un résultat esthétique du plus haut niveau.

"Il n'adhère pas aux tissus environnants, ce qui permet à l'implant de s'adapter facilement aux mouvements naturels et élimine la possibilité d'usure, qui peut se produire lorsque le matériau de surface des implants conventionnels, placés chez des femmes physiquement actives, se détache et que le volume des implants diminue".

Ces implants mammaires sont dotés de numéros électroniques - des "micropuces" d'identification contrôlées par des ondes de radiofréquence. Ils permettent au fabricant, au chirurgien plastique et au patient d'utiliser une base de données en ligne sécurisée pour suivre l'historique complet de l'implant.

Comment se passe le Post opératoire ?:

• Le port d'un soutien-gorge de compression spécial pendant 4 à 5 semaines, suivi de 2 à 3 mois de port le soir, au coucher, pendant l'exercice et lors d'une activité physique intense.

Il est recommandé de ne pas conduire pendant au moins une semaine après l'opération.

Dormir sur le ventre après 4 semaines.

Évitez les travaux physiques intenses et les sports actifs pendant 4 à 6 semaines.

On recommande d'appliquer la pommade Dermatix sur la cicatrice à l'endroit de l'incision après sa guérison complète.

Une procédure de drainage lymphatique est recommandée pour accélérer la guérison après la chirurgie.

Avantages :

Les sensations désagréables d'étirement et de gonflement disparaissent plus rapidement et l'incision guérit plus vite.

Vous pouvez généralement reprendre le travail 7 à 10 jours après l'opération.



Longévité des résultats

Une question très courante est de savoir combien d'années doivent s'écouler avant que on ne remplace des implants mammaires. Tout dépend de la garantie fournie par le fabricant de l'implant. Si le fabricant donne, par exemple, une garantie de 10 ans, cela signifie qu'après cette période, la femme doit subir une échoscopie et d'autres tests nécessaires. S'il s'avère que l'intégrité de l'implant n'est pas compromise et que la femme est satisfaite de l'apparence actuelle de ses seins, il n'est pas nécessaire de remplacer les implants.

Le plus important est de se soumettre à des contrôles périodiques et de consulter un chirurgien plasticien.