Augmentation mammaire Paris

Tout d'abord, une présentation est faite dans mon cabinet pour voir exactement ce que veut le patient et aussi pour analyser ce qui est médicalement faisable. La taille de la poitrine, la forme du sein et la technique chirurgicale sont abordées. Le jour même de l'opération, le patient est admis à l'hôpital privé le matin. Je discute à nouveau de tout avec le patient, la sortie est généralement possible le lendemain matin. Après 14 jours, il y a une présentation dans mon cabinet pour couper les extrémités des sutures. Un soutien-gorge de sport doit être porté pendant ces 4 à 6 semaines.Le travail de bureau est à nouveau possible après quelques jours, le repos physique doit être maintenu pendant environ deux semaines. Il convient d'éviter les efforts physiques importants ainsi que le port de charges lourdes ou la pratique d'un sport pendant six semaines. Au bout de six semaines, le sport peut être repris sans restriction. Il est possible de se doucher après deux ou trois jours, les bandes de plâtre appliquées peuvent être laissées en place pendant la douche sans problème. Toutefois, la baignade ne doit être reprise qu'après six semaines. Les activités où le muscle pectoral est très sollicité, comme la natation ou la musculation, je m'en abstiendrais pendant huit semaines après l'opération.J'utilise des implants de la société Motiva. Celles-ci ont une surface spéciale, ce qui signifie que le taux de complications, comme la fibrose capsulaire, est très faible. Les Motiva sont des implants particulièrement souples, ce qui permet d'obtenir des résultats très naturels. Les implants Motiva ne sont disponibles que sous forme ronde, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en forme de goutte. Cependant, la forme reste très naturelle et le grand avantage par rapport aux implants en forme de goutte est que la rotation de l'implant n'est pas possible ou pas constante parce que les implants ont une forme ronde. J'utilise ces implants depuis environ cinq ans et le taux de complication est extrêmement faible. Les implants sont remplis d'un gel de silicone réticulé, et non d'un liquide. Par conséquent, un échange n'est plus nécessaire, contrairement aux implants utilisés dans le passé.Pour choisir la bonne taille, il est bien sûr important de savoir ce que le patient veut ? Quelles sont les conditions anatomiques ? C'est-à-dire, quelle est la largeur de la poitrine ? Quelle est la taille du patient ? Quelle est la taille de la poitrine existante ? Il faut ensuite déterminer pour chaque patient individuellement les dimensions et la forme de l'implant qui sont idéales pour obtenir le résultat souhaité. La règle de base est que les implants manifestement trop grands peuvent présenter un risque pour la santé à long terme ou entraîner des résultats inesthétiques à long terme, comme un affaissement prématuré de la poitrine ou un étirement excessif des tissus. Si les implants sont trop petits, le patient peut ne pas être satisfait du résultat. Cela signifie qu'il faut trouver un bon moyen terme pour obtenir un résultat idéal dont le patient est satisfait, mais n'a toujours pas de problèmes de santé à long terme.Je pratique l'augmentation mammaire pratiquement tous les jours, ce qui entraîne une certaine routine. Je dispose d'une équipe chirurgicale parfaitement formée et d'un bloc opératoire entièrement équipé, ce qui fait que l'augmentation mammaire dans notre équipe est en fait une opération à très faible risque. Mais comme pour toute opération, il y a les risques habituels, tels que les saignements post-opératoires, les ecchymoses, l'inflammation, la mauvaise cicatrisation des plaies. Les risques particuliers de l'augmentation mammaire peuvent être par exemple la fibrose capsulaire, c'est-à-dire la formation d'une capsule durcie sur l'implant. En ce qui concerne une grossesse ultérieure, par exemple, je place toujours l'implant sous le muscle du sein. Cela signifie que je n'entre presque jamais en contact avec la glande mammaire elle-même, ce qui devrait permettre un allaitement sans perturbation. Mais il faut dire que, comme pour toute chirurgie mammaire, la capacité d'allaiter peut être altérée. Bien sûr, il est également possible que la forme du sein change pendant la grossesse et l'allaitement. Une modification de la sensation du mamelon peut également se produire temporairement. Cependant, une réduction permanente de la sensation au niveau du mamelon est très rare.En savoir plus : https://www.riccardomarsili.fr/differentes-techniques-daugmentation-mammaire/