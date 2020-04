Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Infos Business Augmentation mammaire à Genève L'augmentation mammaire est une véritable chirurgie dont le but est d'augmenter le volume des seins, ce qui est possible grâce à des prothèses en gel de silicone. Les effets esthétiques sont visibles immédiatement après l'opération, et il s'agit toujours d'une partie esthétique très évidente et décisive du corps féminin. Toutes ces raisons déterminent le grand succès de cette chirurgie esthétique, qui en fait l'une des plus demandées par les femmes.





1. Qu'est-ce que l'augmentation mammaire ?

Il est important que les femmes intéressées par cette importante modification du corps se tournent vers des chirurgies esthétiques et plastiques d'un professionnalisme et d'une expérience incontestables, comme le Dr Xavier Tenorio



2. Indication pour l'augmentation mammaire ?

Ce type particulier de chirurgie consiste à augmenter le volume de la poitrine, en lui donnant une forme naturelle et donc esthétique.

Ellr est généralement recommandée par le chirurgien esthétique dans les cas suivants :



- Poitrine trop petite

- Après l'allaitement, le sein a perdu du volume

- Les seins sont différents les uns des autres.

- Changement de volume et de forme après un amaigrissement

- Perte de volume et de fermeté des seins

- Vidange et relaxation des seins

- Sein de volume différent (dans ce cas, on parle d'asymétrie mammaire)

- Des seins dont la forme ou les proportions ne satisfont pas la patiente

- Malaise physique et psychologique



3. Quelles sont les causes de la modification de l'apparence du sein ?

Outre l'inconfort physique et psychologique que peut entraîner une poitrine petite ou disproportionnée, inconfort que l'on retrouve généralement au début de l'adolescence, il y a des causes très spécifiques à prendre en compte.

La poitrine peut sembler plus petite, vide ou plus détendue principalement après la grossesse, à la suite de l'allaitement, après un amaigrissement important et lourd ou beaucoup plus simplement en raison du passage du temps.



4. À quel âge peut-on pratiquer l'augmentation mammaire ?

L'âge minimum pour subir cette opération est de 18 ans, c'est-à-dire l'âge auquel le sein est pleinement développé. Alors que pour la limite d'âge maximale pour les implants mammaires, cela dépend du degré d'élasticité de la peau et de sa propre résistance.



5. Les implants mammaires comment sont-ils fabriqués

Les prothèses qui sont maintenant implantées lors de l'opération d'augmentation mammaire ont une épaisseur de paroi particulièrement épaisse, ce qui élimine la possibilité de contraction de la capsule. La prothèse mammaire se présente sous la forme d'une coque épaisse en silicone rugueux, à l'intérieur de laquelle se trouve du gel de silicone ou de l'hydrogel, de la solution saline ou d'autres substances de la plus haute qualité. L'intérieur est compact avec des caractéristiques de cohésion très élevées. Pour cette raison, les risques (déjà assez improbables) de rupture des prothèses ont été éliminés, comme cela a été dit pour les prothèses de première génération.



6. Les prothèses utilisées Sont sûres ?

La dernière génération de prothèses se caractérise par une sécurité absolue et une durabilité illimitée. Il n'est donc plus nécessaire d'effectuer les remplacements prévus après une longue période. La seule raison de remplacement est pour les prothèses de vieille et de très vieille génération. En outre, de nombreuses études cliniques ont déjà prouvé que les prothèses sont totalement inoffensives. De plus, les prothèses elles-mêmes ne sont pas visuellement résistantes en cas d'échographie ou de mammographie. Enfin, mais c'est tout à fait pertinent, les implants mammaires n'interfèrent en aucune façon avec l'allaitement du nouveau-né.



7. Quelles sont les formes de prothèses existantes

Aujourd'hui, l'offre d'implants mammaires est très diversifiée. Les mêmes fabricants proposent de nouvelles formes et tailles afin d'adapter la prothèse à la silhouette de chaque patient. On peut presque dire que la production est presque personnalisée.

En ce qui concerne les formes des prothèses, elles sont présentes aujourd'hui :



- la forme ronde, diversifiée en profil bas, moyen et haut)

- la forme de goutte, également appelée prothèse anatomique



L'objectif principal est toujours le même : augmenter le volume des seins, certes, mais en conservant un effet absolument naturel.



8. La visite pré-opératoire ?

Afin de procéder à l'opération, le Dr Xavier Tenorio rencontre la patiente lors d'une première visite. Il est important de connaître les attentes et les souhaits afin de proposer la meilleure solution, adaptée à la patiente elle-même. Il s'agit donc d'un entretien au cours duquel des solutions ciblées et absolument personnalisées sont proposées, où le chirurgien présente la prothèse la plus adaptée à l'intervention tant en termes de forme que de taille. En outre, il résume la dynamique de l'intervention et les résultats de cette intervention. Des examens et des analyses spécifiques sont alors demandés pour l'intervention, et le jour est fixé pour son exécution.

9. L'intervention ?

Elle est toujours effectuée dans des établissements de santé certifiés et agréés, avec une équipe de spécialistes et d'assistants qui soutiennent l'activité chirurgicale du médecin.

En général, l'opération est réalisée sous anesthésie générale, et c'est pourquoi il est nécessaire de faire appel à un anesthésiste pendant toute la durée de l'opération.

La durée moyenne de l'opération est généralement d'une heure et demie, et elle est pratiquée dans un hôpital de jour.

Après avoir mis la patiente sous sédatif, le chirurgien procède à des incisions dans la zone sous-mammaire ou péri-aréolaire. La position des cicatrices permet de les dissimuler facilement. En fait, la cicatrice sous-mammaire est cachée dans la gorge du sein, tandis que la cicatrice qui sera présente dans la zone de l'aréole est facilement cachée en raison de la différence de couleur.

L'intervention (suite)



Le chirurgien choisit le type d'incision à pratiquer et ensuite la zone à traiter, en fonction des caractéristiques physiques de la personne et de la taille de la prothèse choisie pour la greffe.

Le chirurgien procède ensuite à la création d'une poche dans laquelle la prothèse sera placée, généralement dans la zone sous-musculaire et sous-navulaire. Ce choix a le grand avantage de garantir un résultat plus naturel et plus harmonieux pour la poitrine. Les sutures sont réalisées avec des fils résorbables qui ne doivent donc pas être retirés par la suite.

Lorsque la patiente se réveille, on lui fait porter un soutien-gorge de contention qu'il est recommandé de porter pendant un mois.



10. Temps de récupération

Après l'opération, il est normal que les seins soient légèrement gonflés et encore peu mobiles. Ces effets disparaissent en quelques semaines, et la poitrine paraîtra volumineuse mais naturelle. Si les implants ont été placés sous la glande mammaire, le temps de récupération est court, en pratique quelques jours. Si les implants ont été placés sous la zone musculaire, il faut alors attendre quelques semaines avant de faire de l'activité physique.



11. Conclusions

En conclusion, cette chirurgie est dédiée à toutes les femmes qui sont fatiguées d'avoir des seins petits, asymétriques (c'est-à-dire différents d'un sein à l'autre), flasques et flasques. Pour retrouver la forme parfaite de la poitrine, pour la rendre tonique, volumineuse et plus ferme, c'est certainement la meilleure solution, et surtout la plus définitive.



Sandra Desmarais

















