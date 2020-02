Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Infos Business Augmentation mammaire en Italie Sachez en plus sur l'augmentation mammaire en Italie en lisant notre article !



Augmentation mammaire 2020 Aujourd’hui, grâce à la dernière génération de prothèses, à des procédures chirurgicales plus respectueuses des tissus et à des techniques d’anesthésie avancées, il est possible de créer un résultat esthétique de grand effet.



Consultation sur l’augmentation mammaire à Rome



Votre consultation d’augmentation mammaire est l’occasion de discuter de votre motivation à subir la chirurgie et de vos objectifs esthétiques et d’explorer vos options. Le Dr Sergio Delfino examinera vos seins et s’informera de vos antécédents médicaux avant de déterminer si vous êtes une bonne candidate. Le Dr Sergio Delfino profitera également de la consultation sur l’augmentation mammaire pour discuter en détail de la chirurgie et élaborer un plan de traitement adapté à vos besoins et à vos objectifs. Il vous expliquera comment vous devez vous préparer à l’intervention chirurgicale, à quoi vous attendre le jour de l’intervention et en quoi consistera votre rétablissement. OÙ SONT GÉNÉRALEMENT PLACÉES LES PROTHÈSES Mammaires ? Le choix du plan de pose des prothèses dans l’augmentation mammaire Genève dépend toujours de l’examen préopératoire, du volume de la glande mammaire présente, de la présence de flaccidité cutanée et de la taille de la prothèse qui a été choisie. Si le volume du sein existant est suffisant pour couvrir suffisamment la prothèse, la technique sous-gingandulaire est généralement adoptée, alors que dans d’autres cas la prothèse est implantée dans une position retromusculaire, par exemple dans un double plan (double plan de pose, subgingandulaire sous-musculaire) ou biplan. Le Dr Sergio Delfino vous montrera également des photos « avant et après » de patients sur lesquels il a déjà pratiqué la même procédure afin que vous puissiez avoir une idée de ce à quoi vous attendre. Nous vous encourageons à poser vos questions ou à nous faire part de vos préoccupations à ce stade-ci. Techniques d’augmentation mammaire Vous et le Dr Sergio Delfino devrez prendre plusieurs décisions concernant votre chirurgie d’augmentation mammaire, y compris les suivantes. Type d’implant Le Dr Sergio Delfino pose des implants en gel de silicone salin ou cohésif de différentes formes et tailles. La taille et le type d’implant que vous choisissez sont basés sur les recommandations professionnelles du Dr Sergio Delfino, votre anatomie et le résultat souhaité.



Emplacement de l’incision



Les implants mammaires peuvent être placés par l’un de plusieurs modèles d’incision : Autour de l’aréole Sous le pli de la poitrine Dans l’aisselle Peu importe le modèle d’incision que suit le Dr Sergio Delfino, il utilisera des techniques qui produisent des cicatrices discrètes. Il peut également recommander un protocole de traitement des « aides cicatrices » – comme les pansements et onguents spéciaux – pour minimiser l’apparition de cicatrices d’augmentation mammaire. Les implants mammaires peuvent être placés devant ou derrière le muscle thoracique. Il y a des avantages et des inconvénients pour chaque approche ; par exemple, placer l’implant derrière le muscle peut réduire le risque de contracture capsulaire, mais peut exiger une récupération plus longue. Le Dr Sergio Delfino vous recommandera l’approche qu’il juge la meilleure pour votre cas. Les photos Crisalix 3D peuvent montrer les résultats escomptés des deux options pour aider à la prise de décision. L’augmentation mammaire Genève ne se limite pas à l’élargissement du sein, mais elle le modèle, le rend proportionné, le raffermit et le rajeunit. Agrandir chirurgicalement le sein ne signifie pas l’obtenir d’une manière standard : chaque femme a des caractéristiques physiques et tissulaires différentes, ainsi que des attentes différentes. Le choix des prothèses, comme la technique chirurgicale, doit donc être soigneusement évalué car un sein en harmonie avec sa propre structure corporelle détermine sans doute un sein plus beau. Questions réponses sur l’augmentation mammaire ! Lisez notre FAQ POURQUOI SUBIR UNE MASTOPLASTIE ADDITIVE ? Il y a plusieurs raisons pour lesquelles un patient devrait subir cette opération : La mastoplastie additive est pratiquée en cas d’hypoplasie mammaire unilatérale ou bilatérale (hypomastie), de nature congénitale, endocrinienne ou acquise, ce qui signifie dans ce cas une réduction du volume mammaire avec ptose possible du sein à la suite d’une perte de poids ou de grossesse. redonner forme et volume à un sein qui a perdu avec la grossesse et l’allaitement corriger une asymétrie mammaire, c’est-à-dire améliorer une différence de volume entre les deux seins Les meilleures candidates à l’augmentation mammaire sont les femmes qui recherchent une amélioration évidente de leur image corporelle, mais pas celle de la perfection. Y A-T-IL DES LIMITES D’ÂGE POUR SUBIR UNE MASTOPLASTIE ADDITIVE ? Il n’est pas possible par la loi d’avoir une mastoplastie additive avant l’âge de 18 ans, à moins qu’il y ait une pathologie chez le jeune patient mineur. La mastoplastie additive peut également être pratiquée chez les femmes de plus de 70 ans. QUEL TYPE D’ANESTHÉSIE EST PRATIQUÉE ? La mastoplastie additive est généralement réalisée sous anesthésie générale et hospitalière de jour sans intubation (c’est-à-dire uniquement à l’aide du masque laryngé). Parfois, elle peut aussi être réalisée sous anesthésie locale avec sédation (ce qui permet au patient de rester éveillé, mais détendu et insensible à la douleur). Dans de rares cas, l’hospitalisation à la clinique peut être nécessaire pour une ou deux nuits. COMBIEN DE TEMPS DURE L’OPÉRATION ? La mastoplastie dure environ 1 heure et se termine par un pansement composé d’un soutien-gorge qui sera remplacé après quelques jours. La forme du sein, la ptose et la profondeur du pli sous-mammaire influencent également le choix du plan de pose, afin d’obtenir un résultat esthétique adéquat. Que se passe-t-il avant l’opération ? Vous ferez l’objet d’un processus d’évaluation et de consultation qui vous donnera toutes les informations nécessaires pour vous aider à décider de la forme et de la taille de vos seins. Vous découvrirez également les différents types d’implants disponibles afin que vous puissiez faire un choix éclairé. Notre sélection d’implants est approuvée par la FDA et de la plus haute qualité. Quelle taille de prothèses dois-je prendre ? La chirurgie d’augmentation mammaire est quelque peu déformée dans la presse. La plupart des femmes qui choisissent de subir l’intervention n’optent pas pour des implants d’une taille exceptionnelle, mais plutôt pour un look plus subtil afin de mieux ajuster leur monture ou d’améliorer leur apparence dans certains vêtements. Votre chirurgien peut vous fournir toutes les informations dont vous avez besoin sur les différentes tailles et formes possibles. Chaque cas est individuel et comme pour toute décision de chirurgie esthétique, il est important que vous preniez votre temps pour vous assurer d’être satisfait de votre choix. Que se passe-t-il pendant le processus d’augmentation mammaire ? Une anesthésie générale sera administrée pour l’intervention qui dure généralement une ou deux heures. Le chirurgien pratiquera une petite incision sous chaque sein, là où se produit le pli naturel de votre peau. C’est là que les implants de votre choix seront insérés. Les implants seront correctement positionnés et les incisions seront suturées pour compléter l’intervention. Que se passe-t-il après l’opération ? Il y aura un degré d’enflure et de douleur immédiatement après l’intervention, mais le personnel médical vous conseillera sur le type d’analgésique qui convient le mieux pour minimiser tout inconfort. Il faudra du temps pour que vos nouveaux seins tombent dans une position naturelle et pour que tout gonflement descende, de sorte qu’il vous faudra peut-être quelques semaines avant de voir les résultats finaux. Le processus de guérison est différent pour chacun, mais il est conseillé de prendre une ou deux semaines de congé pour récupérer. Il est essentiel d’éviter de vous fatiguer physiquement, surtout pour tout ce qui concerne le levage. Vous devrez également porter un soutien-gorge spécial, fourni par l’équipe médicale, qui protégera vos nouveaux seins et vous apportera un soutien supplémentaire pendant un certain temps. Y aura-t-il beaucoup de cicatrices ? Comme les implants sont insérés sous les seins, dans le pli naturel de votre corps, les cicatrices seront cachées et cachées lorsque vous porterez des maillots de bain et des sous-vêtements. Avec le temps et les soins appropriés, la plupart des cicatrices s’estompent avec le teint naturel de votre peau. Combien coûte une chirurgie d’augmentation mammaire ? Cela varie considérablement selon les besoins individuels. Si vous pensez que la chirurgie d’élargissement du sein pourrait être bon pour vous, contactez-nous pour prendre rendez-vous pour une consultation. La chirurgie d’augmentation mammaire, également connue sous le nom d’augmentation mammaire et d’implants mammaires, est une procédure que de nombreuses femmes optent pour une augmentation de la taille de leur buste à une proportion dont elles sont satisfaites. C’est le type de chirurgie esthétique le plus courant en Suisse et il a changé la vie de nombreuses femmes. Les femmes peuvent choisir de subir une augmentation mammaire pour diverses raisons : Augmentez leur taille de bonnet s’ils sentent que leur buste ne s’est pas développé à la taille désirée pendant la puberté. Équilibrez l’asymétrie lorsque l’un des seins est plus gros que l’autre. Restaurez le volume et la forme après une grossesse ou une perte de poids importante. Reconstruire les seins après une intervention telle qu’une mastectomie. Améliorer leur estime de soi et leur confiance en eux. Il y a un large éventail de raisons pour lesquelles les femmes choisissent de subir une procédure d’élargissement du sein et il est important de discuter de ce que vous espérez réaliser avec un professionnel expérimenté. Notre équipe vous aidera à comprendre ce qu’implique une augmentation mammaire, ce à quoi vous pouvez vous attendre et si c’est la bonne décision pour vous. L’équipe chirurgicale s’assurera également que vous êtes parfaitement à l’aise avec ce à quoi vous pouvez vous attendre de l’intervention, le suivi et les résultats finaux.



