Augmentation mammaire ou Mastoplastie Additive ?

Qu'est-ce que la chirurgie d'augmentation mammaire ? augmentation mammaire est un acte de chirurgie esthétique qui consiste à augmenter le volume de la poitrine, généralement à l'aide d'un implant rempli de silicone ou d'une solution physiologique saline (une solution contenant du sel à la même concentration que dans le corps), parfois avec de la graisse provenant d'une autre partie du corps. C'est ce qu'on appelle le lipofilling. Les patientes sont généralement satisfaites des résultats de l'augmentation mammaire, mais il est d'abord important de comprendre ce qui est possible et ce qui ne l'est pas, et quels soins pourraient être nécessaires dans l'avenir.



Pourquoi une augmentation mammaire ?

Certaines femmes ont des seins plus petits qu'elles ne le voudraient. De plus, les seins peuvent s'affaisser avec l'âge ou après une grossesse, l'allaitement ou une perte de poids. L'augmentation mammaire peut améliorer à la fois la forme et l'affaissement de la poitrine dans une certaine mesure. Certaines femmes ont un sein beaucoup plus gros que l'autre. L'augmentation mammaire peut équilibrer des seins de tailles différentes.



Que se passe t-il avant l’opération d’augmentation mammaire ?

La patiente rencontre son chirurgien pour discuter des raisons pour lesquelles elle souhaite subir une chirurgie et ce qu’elle aimerait pour sa poitrine. Le chirurgien procède à un questionnaire médical précis sur la santé de sa patiente, maladies, médicaments et traitements médicaux en cours. Le chirurgien examinera les seins de sa patiente et prendra des photos pour son dossier médical. Le praticien demandera de signer un formulaire de consentement pour prendre, conserver et utiliser les photographies. Le chirurgien mesure la taille et le poids de sa patiente pour s'assurer que l'opération est sécuritaire. Si vous faites de l'embonpoint ou si vous prévoyez devenir enceinte, votre chirurgien peut vous suggérer de retarder votre opération. Comment s'effectue l'intervention ? Les implants sont placés soit derrière le sein, soit derrière le muscle sur lequel repose le sein. La pose d'implants derrière le sein est l'option la plus simple. La pose d'implants sous le muscle donne plus de volume chez les femmes très minces. Votre chirurgien discutera de ce qui est le mieux pour vous.

Les implants sont généralement insérés par une incision dans le pli sous le sein (le pli infra mammaire). Ils peuvent également être insérés par une coupure dans l'aisselle ou autour de l'aréole. Parfois, un drain est laissé à l'intérieur pour évacuer tout liquide ou sang. Celui-ci est enlevé après un jour ou deux dans le service. A propos des implants La couche externe des implants mammaires est en silicone ou, dans certains cas, en polyuréthane. A l'intérieur, il y a soit du gel de silicone (le plus courant), soit du sérum physiologique. Les implants en silicone sont généralement plus naturels que les implants en solution saline et peuvent avoir des formes différentes. Les implants remplis de solution saline sont généralement moins naturels, présentent un plus grand risque d'ondulation et peuvent se dégonfler. Les implants mammaires durent habituellement environ 10 ans, parfois moins, parfois plus.



Taille de l'implant ?



La taille des implants est indiquée en millilitres (ml), en centimètres cubes (cm3) ou en poids (grammes). Lorsque vous rencontrerez votre chirurgien avant l'opération, il examinera vos seins et la taille de votre cage thoracique, et vérifiera si votre peau est ferme. Il discutera avec vous de la taille de l'implant qui vous conviendra le mieux.



Forme de l'implant



Les implants peuvent être ronds ou en forme de larme (anatomiques). Les implants ronds sont plus pleins en haut du sein. Avec les implants en forme de goutte d'eau, vous choisissez la largeur et la hauteur séparément ; avec les deux formes, vous pouvez choisir la quantité que l'implant dépasse (la projection) pour être plus ou moins subtile. Vous discuterez avec votre chirurgien de la forme qui vous convient le mieux.



Le silicone est-il sécuritaire ? Le silicone médical est utilisé en toute sécurité dans de nombreux dispositifs médicaux, y compris les implants mammaires. Votre corps formera une couche, appelée capsule, autour de l'implant. Parfois, la capsule peut s'épaissir et se resserrer autour de l'implant. C'est ce qu'on appelle la contracture capsulaire, qui peut modifier la forme ou le toucher du sein. Si cela se produit, vous devrez peut-être subir d'autres interventions chirurgicales pour retirer la capsule. L'augmentation mammaire n'est pas liée au cancer du sein ou à d'autres cancers. Des cas de lymphome anaplasique à grandes cellules (ALCL) ont été signalés avec des implants mammaires, mais ils sont extrêmement rares et ne semblent pas aussi graves que ceux qui surviennent ailleurs.



Ai-je besoin d'un lifting des seins ?



Un léger affaissement peut être amélioré par une chirurgie d'augmentation mammaire. Si vos seins sont tombants mais de la bonne taille, vous pouvez subir un lifting mammaire sans implant. Cette chirurgie s'appelle une mastopexie. Avec cette chirurgie, le mamelon est soulevé et le tissu mammaire et la peau sont resserrés par des coupures autour de l'aréole et sous les seins. Parfois, les implants et le lifting sont nécessaires, soit en même temps, soit en deux opérations séparées. Choisir un chirurgien Si vous décidez de subir une chirurgie d'augmentation mammaire, adressez-vous uniquement à un chirurgien dûment formé. Vous devriez parler à votre chirurgien avant votre opération pour savoir quand vous pourriez avoir besoin d'une autre intervention chirurgicale pour faire remplacer les implants. Vous devriez également discuter de la façon de payer. L'augmentation mammaire est un engagement à vie.

Vous devez vous assurer que vous faites le bon choix et comprendre les implications de la chirurgie. Vous pourriez avoir besoin de plus de chirurgie à l'avenir pour maintenir les résultats de l'augmentation mammaire, et vous devriez vous y préparer, personnellement et financièrement. Comment puis-je contribuer à la réussite de mon opération ? Soyez en aussi bonne santé que possible. Il est important de garder votre poids stable grâce à une bonne alimentation et à l'exercice régulier. Si vous fumez, stoppez le tabac au moins six semaines avant l'opération. Cela contribuera à réduire le risque de complications. Ne vous inquiétez pas de l'épilation près de l'endroit où les coupures seront faites, mais prenez un bain ou une douche dans les 24 heures précédant votre opération pour vous assurer que la zone est aussi propre que possible.



Quels sont les principaux risques et complications de la chirurgie d'augmentation mammaire ?

Comme pour toute intervention chirurgicale, l'augmentation mammaire comporte des risques. Bien que les risques soient peu probables, il est important de les mettre en balance avec les avantages potentiels de la chirurgie. Discutez de chacun d'eux avec votre chirurgien plasticien pour vous assurer de bien comprendre les complications et les conséquences potentielles. Complications associées à la chirurgie Il y aura des cicatrices dues à la chirurgie. Elles seront habituellement rouges au début, puis violettes, puis deviendront plus pâles au bout de 12 à 18 mois. À l'occasion, les cicatrices peuvent devenir plus larges, plus épaisses, rouges ou douloureuses et vous devrez peut-être subir une chirurgie pour les corriger. Le saignement autour de l'implant (hématome) est inhabituel mais possible, et vous devrez peut- être subir une autre opération pour arrêter le saignement.



Les saignements surviennent habituellement immédiatement après ou peu de temps après l'intervention chirurgicale. Avant l'intervention, votre chirurgien discutera des médicaments qui augmentent le risque de saignement, et il est important de contrôler l'hypertension artérielle. Si vous avez une infection de la plaie ou autour de l'implant, vous aurez peut-être besoin d'antibiotiques ou d'une autre opération pour retirer l'implant. Il est normal d'attendre au moins trois à six mois que l'infection disparaisse avant d'insérer un nouvel implant. Il y aura de l'enflure et des ecchymoses sur les seins après l'opération, ce qui peut prendre des semaines à disparaître.



Il peut y avoir une douleur à long terme, mais c'est rare. Après l'intervention chirurgicale, la plupart des patientes ressentiront une certaine altération de la sensation dans leurs seins, le plus souvent un engourdissement près de la cicatrice et une hypersensibilité des mamelons. La perte de sensation au mamelon, bien que rare, peut être permanente. Rarement, la perte ou l'augmentation de sensation peut affecter l'allaitement. L'apparence des seins changera en raison du vieillissement, de la grossesse ou d'autres circonstances non liées à votre chirurgie, comme la prise ou la perte de poids. Il se peut que vous ayez besoin d'autres interventions chirurgicales ou d'autres traitements pour maintenir les résultats de l'augmentation mammaire.



