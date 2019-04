Augmentation mammaire par graisse autologue

Description :

"Que va-t-il m'arriver pendant l'opération de lipofilling des seins ?"

"Suis-je une patiente appropriée pour une lipofilling mammaire ?"

pour corriger les petites imperfections du sein

afin d'augmenter naturellement la taille de la mamelle

pour améliorer le résultat obtenu avec une mastoplastie additive antérieure

pour corriger les plis sur le bord interne de la mamelle après une mastoplastie supplémentaire (plis et ondulations).

optimiser l'apparence du sein après une chirurgie de reconstruction mammaire

pour améliorer les légères asymétries entre les deux seins

pour les patients qui n'aiment pas l'idée d'avoir des corps étrangers dans leurs seins

d'optimiser la correction du pôle inférieur chez les patients qui ont des mamelles tubéreuses et déjà opérées d'expansion glandulaire

"Mais pourquoi une visite préliminaire chez un spécialiste est importante ?"

"Quelle attention devrai-je porter dans les jours suivant la mastoplastie avec greffe de graisse ? Et combien de temps serai-je obligé de le faire ?"

La mastoplastie avec greffe de graisse (ou lipofilling), est une méthode peu invasive, sous anesthésie locale, qui diffère de la mastoplastie additive traditionnelle sans cicatrices ni prothèses, qui permet d'augmenter le volume et de sculpter le sein sans ajouter d'implants mammaires, mais uniquement grâce aux adipocytes et cellules souches contenus dans votre tissu graisseux. Ce type d'intervention convient à toutes les femmes qui souhaitent corriger la forme de leurs seins en les augmentant sans utiliser de prothèses. Il faut dire qu'en général, le lipofilling des seins peut nécessiter une séance supplémentaire, surtout lorsque la patiente désire avoir des seins assez gros.Cette technique est également utilisée pour l'intégration et le complément de la reconstruction mammaire avec les prothèses ; l'intégration de la reconstruction mammaire avec les tissus autologues ; le traitement des lésions tissulaires causées par la radiothérapie ; l'intégration des volumes manquants dans les résultats de quadrantectomie et la correction des asymétries du sein.Informations utilesChirurgie de mastoplastie avec greffe de graisseLes régions où l'on prélève le plus souvent de la graisse sont l'abdomen, les hanches et le dos, mais cela n'exclut pas qu'elle puisse être prélevée sur les bras, les cuisses ou les fesses. Le prélèvement s'effectue au moyen de microincisions dans lesquelles est insérée la canule d'aspiration et de la technique Coleman qui permet d'enlever le tissu adipeux sans le traumatiser, permettant ainsi d'utiliser les adipocytes indispensables à l'implantation au niveau mammaire. Après le prélèvement, le tissu contenant les adipocytes et les cellules souches est préparé par centrifugation. Le tissu adipeux est infiltré dans le sein par de petites incisions qui laissent des cicatrices presque invisibles.Aujourd'hui, il existe des systèmes de préparation des graisses dans des circuits stériles qui réduisent davantage le risque d'infection.Pour ceux qui se prêtent à la mastoplastie avec greffe de graisseUne femme qui décide de se soumettre à ce type d'opération d' augmentation mammaire veut améliorer son image d'une manière pas trop invasive, afin d'améliorer sa perception d'elle-même.La candidate pour ce type d'intervention est celle qui a besoin de petites touches ou de corrections au sein :Visite préliminaireL'examen préliminaire pour la mastoplastie additive consiste en l'évaluation des besoins du patient par le Dr Domenico Campa. Il est très important d'essayer de comprendre quels sont les souhaits de ceux qui subissent cette opération, de donner des conseils et d'expliquer la procédure qui sera utilisée et à quoi s'attendre dans les mois à venir. Une bonne prise de conscience est un aspect important du processus et une planification minutieuse de l'intervention assure le succès et l'entière satisfaction du patient.Post-opératoire : après mastoplastie avec greffe de graisseLe séjour pour une mastoplastie avec greffe de graisse n'est pas très exigeant : il s'agit d'une intervention mini-invasive donc réalisée en chirurgie d'un jour, c'est-à-dire avec chirurgie le matin et sortie du patient déjà en fin d'après-midi. Aucun séjour en famille d'accueil n'est nécessaire, le retour au travail est donc possible dès le lendemain ou, si le patient ne le sent pas, deux ou trois jours plus tard. Cependant, pour une période d'environ un mois, il est recommandé d'utiliser un soutien-gorge spécifique.Risques et complications"Quelles sont les complications possibles d'une opération de mastoplastie avec greffe de graisse ?"Toute intervention chirurgicale, aussi modeste soit-elle et pratiquée sur des patients en bon état général, peut rarement entraîner de rares complications générales ou spécifiques. Les complications spécifiques comprennent l'enracinement partiel, la correction partielle et des asymétries limitées.