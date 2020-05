Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Infos Business Augmentation mammaire par graisse L'augmentation mammaire avec de la graisse autologue convient aux femmes qui souhaitent une augmentation mammaire modérée et qui ont des dépôts de graisse correspondants sur le ventre, les fesses ou les hanches. Lors d'une augmentation mammaire avec de la graisse autologue, la propre graisse du corps est retirée et injectée directement sous la peau du sein. La graisse aspirée est d'abord traitée, nettoyée et concentrée.



De nombreux médecins proposent une combinaison d'augmentation avec des implants et un lifting des seins. Dans le cas de seins affaissés, où il y a un excès de peau dû à un étirement excessif - par exemple après l'allaitement ou une perte de poids importante - l'augmentation mammaire ne suffit souvent pas pour obtenir un beau résultat. Le resserrement peut être effectué au cours de l'élargissement avec relativement peu d'efforts. C'est pourquoi les coûts d'une opération combinée sont relativement bas, entre 5 100 et 8 800 euros, par rapport aux prix des deux traitements individuels .



L'augmentation mammaire avec de la graisse autologue élimine le coût des implants coûteux. Cependant, la procédure en deux parties, consistant en une liposuccion et en la réinsertion du matériel gagné dans le sein, est longue. C'est pourquoi l'augmentation mammaire avec de la graisse autologue est généralement plus coûteuse que la variante avec implants. Les coûts de la procédure vont de 3 500 à 8 200 euros. La fourchette de prix est relativement large car les coûts dépendent beaucoup de la quantité de graisse nécessaire et du nombre de zones. Lorsque les médecins fixent leurs prix, il est également important de se demander si les coûts de l'extraction de graisse du patient, c'est-à-dire de la liposuccion, sont déjà inclus ou s'ils s'ajoutent à ces coûts. En principe, l'augmentation mammaire avec de la graisse autologue est plus coûteuse que l'augmentation mammaire avec des implants pour un grossissement comparable. Toutefois, pour les grossissements modérés ou pour compenser une légère asymétrie mammaire, le prix de la variante avec graisse autologue peut être identique ou légèrement inférieur.



La reconstruction du sein après un cancer est couverte par les compagnies d'assurance maladie légales et privées dans la grande majorité des cas et par l'utilisation de procédures chirurgicales standard. Les coûts de 4 000 à 6 000 euros sont comparables à ceux d'une augmentation mammaire avec des implants.



Les différences de prix entre les différents prestataires sont principalement dues au choix des matériaux, à la procédure de traitement (par exemple un lifting mammaire supplémentaire) et aux différents calculs d'honoraires des médecins et des cliniques.



L'augmentation mammaire à l'aide d'un acide hyaluronique spécial peut être effectuée sans aucune chirurgie. L'augmentation mammaire à l'acide hyaluronique est une procédure peu explorée et donc peu sûre. En raison d'un manque d'études sur les résultats à long terme et sur l'effet exact de quantités plus importantes d'acide hyaluronique, l'augmentation mammaire n'est que rarement utilisée. De même, les implants mammaires avec solution saline sont très rarement utilisés dans ce pays.



L'augmentation naturelle de la poitrine, sans aucune mesure chirurgicale, n'est possible que dans une mesure limitée. De nombreuses crèmes, comprimés, pompes à vide et plantes médicinales comme le fenugrec sont censés stimuler et favoriser la croissance des seins. D'un point de vue médical, cependant, l'utilisation pour l'augmentation naturelle des seins est peu ou pas du tout efficace et est considérée comme controversée.

