Editoweb Magazine propose des commentaires d'actualité et de la littérature, des textes littéraires - sciences fiction, polar, littérature fantastique, ésotérisme - et des infos en temps réel.

Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Chirurgie Esthétique Augmentation mammaire par implant Motiva

Pour la plupart des femmes, la pose d'un implant mammaire est une décision qui change leur vie. Il peut être difficile de choisir l'implant qui correspond à votre anatomie et à vos attentes. Les fabricants d'implants mammaires mettant en œuvre des technologies de plus en plus avancées, la qualité et la sensation des implants sont aujourd'hui plus sûres et plus proches du naturel que jamais. Les implants Motiva constituent une nouvelle génération d'implants.



Avantages des implants Motiva - Sécurité, types et variétés

À propos des implants Motiva Depuis peu, une marque en particulier fabrique des implants mammaires très proches des implants naturels. Vous avez peut-être déjà entendu son nom : Motiva. Cette société a porté les implants à un tout autre niveau. Ces implants modernes sont désormais plus ergonomiques, plus sûrs et plus durables.

Des implants qui semblent naturels La plupart des femmes souhaitent un aspect naturel lorsqu'elles subissent une opération d'augmentation mammaire. Qu'il s'agisse d'une mère de famille ou d'une actrice inspirante, l'aspect naturel est le plus apprécié. Les implants Motiva offrent une gamme de modèles conçus spécifiquement pour imiter les seins naturels. Ces implants reproduisent la même ergonomie que les seins naturels et se déplacent en conséquence. Toutefois, le fait d'opter pour des seins naturels ne signifie pas que vous ne pouvez pas avoir une poitrine plus ronde ou un pôle supérieur plus volumineux si vous le souhaitez. Les implants Motiva offrent de nombreuses options pour répondre à vos critères tout en offrant une sensation naturelle.

Les implants mammaires Motiva sont-ils les plus sûrs ? Les implants Motiva ont été développés par Establishment Labs avec votre sécurité à l'esprit. Les implants sont conçus à partir d'une enveloppe en élastomère à base de silicone. La composition du gel progressif de Motiva le rend plus élastique que les autres implants. Il existe trois types d'implants, tous fabriqués avec une enveloppe TrueMonobloc®. Cette conception brevetée permet aux implants Motiva d'être solides et durables, tout en conservant leur flexibilité. Les implants sont constitués de gel cohésif. Ainsi, même s'ils se rompent, ce qui est peu probable, le matériau de remplissage ne se disperse pas dans les tissus environnants, mais reste dans la même zone. Pour rendre les implants encore plus sûrs, Motiva a introduit sa technologie BluSeal®. Cette technologie consiste à placer une barrière brevetée autour du gel de silicone. Cette barrière empêche le silicone contenu dans les implants de fuir à l'extérieur. Auparavant, il s'agissait de problèmes rencontrés dans de nombreux implants mammaires. La conception des implants Motiva les a tous surmontés avec succès. En outre, les surfaces des implants Motiva ne présentent actuellement aucun risque d'induire un ALCL, un type de lymphome associé aux implants texturés. Alors que les inquiétudes concernant le lien entre les implants mammaires et les cancers du sein augmentent, Motiva garantit que vous restez à l'abri de toute maladie potentielle.

Où sont fabriqués les implants Motiva ? Les implants Motiva sont fabriqués au Costa Rica dans une usine ultramoderne hautement équipée. La qualité de tous les implants Motiva est strictement contrôlée. Motiva dispose de bureaux de réglementation aux États-Unis d'Amérique. La marque ne distribue ses implants qu'à des chirurgiens réellement qualifiés. Le PDG des implants Motiva, Juan José Chacón Quirós, compare sa marque à de la "musique pour l'industrie de l'esthétique mammaire". L'entreprise a 30 ans d'expérience dans la création d'implants mammaires. Establishment Labs est l'une des seules entreprises à publier les résultats de la validation de ses produits par une tierce partie, ce qui témoigne de la confiance qu'elle accorde à ses produits. Située dans la vallée centrale du Costa Rica, Establishment Labs exerce ses activités dans le respect de lois et de normes environnementales strictes. En d'autres termes, choisir Motiva, c'est aussi prendre une décision écologiquement correcte.

Types d'implants Motiva • Les implants Motiva sont disponibles en différents types. • Motiva rond • Motiva Ergonomix Ces types sont principalement des classifications générales basées sur le type de design que vous souhaitez pour vos seins.

Implant rond Motiva L'implant Motiva rond est conçu pour être ferme sans compromettre la douceur. Cet implant permet d'obtenir une poitrine plus volumineuse, une projection plus importante et une partie supérieure pleine. Il s'agit d'un choix idéal pour toute jeune patiente à la recherche d'une poitrine plus généreuse ou pour les patientes souhaitant une apparence plus jeune. Si vous êtes mannequin, actrice, étudiante ou jeune maman, l'implant Motiva Round est parfait pour vous. Sa forme ronde lui confère un maximum d'éclat et une projection maximale. Néanmoins, les implants Motiva Round restent naturels car ils sont souples. Les implants bougeront avec vous lorsque vous marcherez, ferez votre jogging ou une séance d'entraînement complète. Ils offrent un excellent équilibre.

Implant Motiva Ergonomix L'implant Motiva Ergonomix est conçu pour ressembler à un sein normal, le sentir et le bouger. Il doit son nom à la propriété ergonomique du dispositif. Le terme "ergonomique" signifie que le design est conçu pour s'adapter à la structure du corps humain et offrir un maximum de confort. Le Motiva Ergonomix est le premier de sa catégorie à être doté d'un rembourrage ProgressiveGel Ultima. Ce matériau est extrêmement souple et se comporte comme le tissu mammaire naturel. Très peu d'implants imitent les seins naturels en position verticale, latérale et couchée. Vous verrez que le Motiva Ergonomix a une courbe douce lorsqu'il est en position verticale, et qu'il devient plein lorsqu'il est en position couchée. Tout comme les seins normaux.



En savoir plus : https://www.dr-mercadier.ch/augmentation-mammaire-lausanne/



Bertrand Mercadier

Lu 27 fois









Flashback : < > Mastopexie Genève, questions et réponses sur cette opération Morpheus8 à Genève en Suisse Je veux me refaire les seins Infos Business | Italia | Chirurgie Esthétique