Augmentation mammaire pour ou contre ?

Pourquoi vous voulez une chirurgie d'augmentation mammaire, vos attentes et le résultat souhaité

Affections médicales, allergies médicamenteuses et traitements médicaux antérieurs

Médicaments, vitamines, suppléments à base de plantes médicinales, alcool, tabac et comportements addictifs actuels

Antécédents familiaux de cancer du sein et résultats de toute mammographie ou biopsie antérieure

Votre chirurgien plasticien va :

Évaluer votre état de santé général et tout état de santé ou facteur de risque préexistant.

Examinez et mesurez vos seins, y compris des mesures détaillées de leur taille et de leur forme, de la qualité de leur peau et de l'emplacement de vos mamelons et aréoles.

Prendre des photos

Passer en revue vos options et recommander un traitement.

Discuter des résultats probables de l'augmentation mammaire et de tout risque ou complication potentielle.

Quelles questions devrais-je poser à mon chirurgien plasticien au sujet de l'augmentation mammaire ?

Êtes-vous certifié par un organisme reconnu ?

Avez-vous reçu une formation spécifique dans le domaine de la chirurgie plastique ?

Combien d'années de formation en chirurgie plastique avez-vous eues ?

Avez-vous le droit de pratiquer cette intervention à l'hôpital ? Si oui, dans quels hôpitaux ?

L'établissement chirurgical en cabinet est-il accrédité par un organisme d'accréditation reconnu à l'échelle nationale ou Internationale, ou est-il agréé par l'État ou certifié par l'Assurance-maladie ?

Suis-je une bonne candidate pour une augmentation mammaire ?

Qu'attendra-t-on de moi pour obtenir les meilleurs résultats ?

Où et comment allez-vous pratiquer ma chirurgie d'augmentation mammaire ?

Quelles sont la forme, la taille, la texture de la surface, le site d'incision et le site de mise en place recommandés pour moi ?

Pendant combien de temps puis-je m'attendre à une période de rétablissement et de quel type d'aide aurai-je besoin pendant ma convalescence ?

Quels sont les risques et les complications associés à mon intervention ?

Comment traite-t-on les complications ?

Combien d'opérations supplémentaires liées aux implants puis-je m'attendre à subir au cours de ma vie ?

Comment ma capacité d'allaiter sera-t-elle affectée ?

Comment puis-je m'attendre à ce que mes seins implantés paraissent avec le temps ? Après la grossesse ? Après l'allaitement ?

Quelles sont mes options si je ne suis pas satisfaite du résultat esthétique de mes seins implantés ?

De quoi auront l'air mes seins si je choisis de me faire retirer les implants à l'avenir sans les remplacer ?

Avez-vous des photos d'augmentation mammaire avant et après que je puisse regarder pour cette procédure et quels résultats sont raisonnables pour moi ?

Quels types d'implants mammaires sont disponibles ?

Implants mammaires salins

Implants mammaires à solution saline structurée

Implants mammaires en silicone

Implants mammaires ronds

Implants mammaires lisses

Implants mammaires texturés

