Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Infos Business Augmentation mammaire, trouver le chirurgien qu'il vous faut ! Nouvel article à découvrir sur l'augmentation mammaire sur Paris. Selon les études statistiques les plus récentes, l'augmentation mammaire est aujourd'hui la pratique de chirurgie plastique la plus courante dans les pays occidentaux. Techniquement appelée chirurgie d'augmentation mammaire, elle consiste à placer un implant mammaire sous le sein, ce qui permet d'augmenter son volume et sa projection. Il s'agit d'un type d'intervention de chirurgie plastique qui est pratiquée dans les cas de seins hypodéveloppés (hypoplasie), ainsi que dans les cas de seins dits vides suite à un allaitement ou un amaigrissement soudain (hypotrophie).



Objectif et technique chirurgicale de l'augmentation mammaire source ; https://www.riccardomarsili.fr/differentes-techniques-daugmentation-mammaire/ L'objectif premier de la chirurgie d'augmentation mammaire est d'augmenter le volume des seins ou de remplir une poche mammaire vidée pour des causes antérieures, telles que l'allaitement, un processus d'amaigrissement rapide et l'élimination de néoplasmes malins et de tissu musculaire contigu. La technique d'intervention utilisée dans la mastoplastie additive consiste à insérer une prothèse dans le sein au moyen d'une petite incision autour de l'aréole. Grâce aux progrès considérables de la science dans ce domaine, nous disposons aujourd'hui de prothèses sûres et hypoallergéniques fabriquées avec des matériaux sûrs et de haute qualité. L'objectif premier de la chirurgie d'augmentation mammaire est d'augmenter le volume des seins ou de remplir une poche mammaire vidée pour des causes antérieures, telles que l'allaitement, un processus d'amaigrissement rapide et l'élimination de néoplasmes malins et de tissu musculaire contigu. La technique d'intervention utilisée dans la mastoplastie additive consiste à insérer une prothèse dans le sein au moyen d'une petite incision autour de l'aréole. Grâce aux progrès considérables de la science dans ce domaine, nous disposons aujourd'hui de prothèses sûres et hypoallergéniques fabriquées avec des matériaux sûrs et de haute qualité.

L'intervention chirurgicale L'implant mammaire pour l'augmentation mammaire est situé derrière la glande mammaire ou derrière le muscle pectoral, selon le type de chirurgie et le type de sein à opérer. L'opération est pratiquée sous anesthésie locale avec sédation profonde. À la fin de l'opération, le sein doit être protégé par un pansement spécial qui doit être conservé pendant sept jours, au cours desquels la patiente doit observer un régime de repos forcé.

Histoire de l'augmentation mammaire 1895 Czerny réalise la première reconstruction d'un sein enlevé par un adénome avec un lipome.

La paraffine a certainement été utilisée dans le traitement de la tuberculose dans les années 1880, mais la littérature ne donne pas d'indications précises sur son utilisation pour l'augmentation mammaire.

Gersuny rapporte en 1900 qu'il l'a utilisé sans en préciser l'indication et suggère son utilisation possible pour l'augmentation mammaire sans prétendre avoir lui-même fait une telle tentative.

La forte incidence de complications graves telles que les embolies pulmonaires ou cérébrales et la formation de nodules inflammatoires solides (paraffinomes) ont rapidement mis fin à toute utilisation médicale dans les années 1920.

L'utilisation d'implants en verre et en ivoire est rapportée dans la littérature.

Vers la fin des années 1940, une nouvelle catégorie de matériaux s'est établie dans le domaine biomédical. Certains polymères ont été utilisés pour la construction des éponges : polyéthylène (polystan), alcool polyvinylique (Ivalon), polyuréthane (Surgifoam), téflon et autres.

Le premier auteur à utiliser un de ces matériaux pour l'augmentation mammaire a été Pangman en 1951. Très vite, les complications et les limites de ces implants sont apparues. L'incidence des infections, des fistules, des contractures capsulaires était inacceptable et, avec l'apparition des premières prothèses en silicone en 1963, elle a rapidement diminué.

L'utilisation de silicone sous forme liquide à des fins esthétiques est antérieure à la création des implants modernes. Son utilisation est déjà décrite vers 1945 au Japon.

L'observation de la migration du silicone fluide sous la force de gravité dans les sites en pente a incité les chercheurs à modifier sa structure pour tenter d'évoquer une réponse inflammatoire suffisante pour le maintenir en place. Pour parvenir à ce résultat, le silicone "adultéré" a été introduit au Japon, c'est-à-dire ajouté à des huiles végétales ou à des acides gras ou à d'autres matières, connu sous le nom de "formule Sakurai".

L'injection de silicone fluide a manifesté ses effets délétères après un intervalle beaucoup plus long que la paraffine. 18 ans après son introduction dans la clinique, des cas de "siliconomies" ont commencé à être décrits, imposant des réactions inflammatoires formées par des agrégats d'histiocytes et des cellules géantes de corps étrangers entourées et incorporant le silicone. L'injection intrartérielle de silicone s'est avérée mortelle chez les chiens et en 1975, un cas mortel a été signalé chez une femme à qui on avait injecté du silicone liquide dans le pis. Beaucoup de femmes traitées au silicone et à la paraffine ont subi une mastectomie au fil des ans pour retirer le matériel.

En 1948, au Japon, le premier gel de silicone a été formulé par le Dr Akijama afin d'empêcher sa migration dans les tissus. Il a été commercialisé sous le nom "Elicon" en 1964.

Aux États-Unis, Gerow l'a utilisé à des fins expérimentales à l'université Baylor.

En 1974, alors que les implants modernes étaient déjà disponibles, Freeman n'utilisait que le gel contenu dans le boîtier de l'implant pour la reconstruction mammaire.

Cavon a conçu et commercialisé un implant en gel cohésif sans boîtier de 1979 à 1985.

L'ère des implants modernes a commencé avec l'implant Cronin testé de février 1961 à la fin de 1963 à l'université Baylor par Cronin et Gerow. La première utilisation clinique a eu lieu en mars 1962.

L'introduction sur le marché par Dow Cornig, le commanditaire de la recherche, a eu lieu en octobre 1963. L'implant était constitué d'une enveloppe extérieure faite de couches superposées de silicone remplies de gel de silicone.

En 1968, les premiers implants périphériques sans soudure ont été introduits et au début des années 70, le dispositif de fixation arrière a été retiré.

Dow Cornig a introduit son modèle "haute performance" fourni par deux couches de silicone séparées par une barrière de fluorosilicone en 1981. McGhan a introduit un système similaire dès 1979 et l'a encore modifié en 1988.

En 1968, les premiers implants revêtus de polyuréthane sont apparus et ont démontré la capacité de réduire de manière significative l'incidence de la contracture capsulaire.

La texturation visant à réduire la contracture capsulaire périprothétique a commencé au milieu des années 1980.

Les premières prothèses salines ont été introduites par Arion en 1964 en Europe et Heyer-Schulte en 1968 aux États-Unis.

Les implants remplis d'huile de soja sont produits et commercialisés par Lipomatrix depuis 1995 et ont démontré un réel avantage par rapport aux implants traditionnels pour leur radiotransparence lors de l'examen mammographique.

En 1999, une enquête menée par le MDA britannique sur la sécurité à long terme de ces implants a révélé un manque de données suffisantes pour considérer l'huile de soja comme sûre, notamment en ce qui concerne les produits transformés à partir de ces graisses dans l'organisme qui peuvent, au moins théoriquement, être mutagènes. L'entreprise productrice a volontairement retiré les plantes du marché en mars 1999.

Le même sort a été réservé aux plantes d'hydrogel introduites au milieu des années 1990 par le PIP. La MDA a estimé que les données de sécurité sur les plantes étaient insuffisantes et elles ont été volontairement retirées par les producteurs par mesure de précaution. La polyvinylpyrrolidone est un gel de faible poids moléculaire osmotiquement équilibré qui est rapidement excrété par le rein lorsqu'il est répandu à l'extérieur de la capsule. Il a été utilisé en conjonction avec l'hydrogel dans l'emballage de l'équipement NovaGold de NovaMed commercialisé en 1996. Comme les usines d'hydrogel ont été retirées du marché en décembre 2000 par mesure de précaution après une enquête de MDA.

Parallèlement à la recherche de matériaux de remplissage plus sûrs au fil des ans, la forme des implants a également changé au fil des ans pour atteindre la gamme de prothèses disponibles aujourd'hui. Les prothèses anatomiques proposées par McGhan en 1993 et modifiées en 1997 sont maintenant également produites par d'autres sociétés telles que Mentor, Silimed et Eurosilicone, PIP, Nagor etc.

La prothèse idéale n'a pas encore été construite. Les caractéristiques des coques, des remplissages et la forme de la prothèse actuelle se sont beaucoup améliorées mais les critères idéaux n'ont pas encore été atteints.

MoveonMage MoveonMag

















Flashback : < > Augmentation mammaire Paris, île de France Augmentation mammaire Lausanne, se lancer en sécurité Expert CECB Infos Business | Italia