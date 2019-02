Une coupure (une incision) dans la peau à côté ou sous le sein.

La mise en place de l'implant prothétique soit entre le tissu mammaire et le muscle pectoral, soit derrière le muscle pectoral.

L'opération d'augmentation mammaire dure entre 60 et 90 minutes.

Qu'est-ce que la chirurgie d'augmentation mammaire ?La chirurgie d'augmentation mammaire est réalisée sous anesthésie générale.L'utilisation d'un implant mammaire implique :Il se peut que vous puissiez rentrer chez vous le jour même, mais vous devrez peut-être passer la nuit à la clinique si l'opération était prévue à la fin de la journée. Le soulagement de la douleur est prévu si aucun inconfort ne survient plus tard.Les types de prothèses les plus couramment utilisés en Europe sont en gel de silicone, mais des prothèses salines sont également disponibles. Le chirurgien doit discuter avec le patient de la forme et du type d'implant le mieux adapté à chaque cas. Ces prothèses sont remplies de gel mou ou de silicone. Les prothèses remplies du gel le plus solide sont appelées prothèses en gel cohésif. Certains implants mammaires ont un revêtement en polyuréthane.Généralement moins susceptibles d'avoir des rides que les prothèses salines. Le type doux peut donner une sensation naturelle. Avec les prothèses revêtues de polyuréthane, le risque de contracture capsulaire et de rotation de l'implant est réduit.Si un implant mou se brise, le gel de silicone peut se répandre dans le sein et causer des problèmes. Cela se produit beaucoup moins si les implants utilisés sont du gel cohésif, mais ce gel plus solide donne une sensation moins naturelle. Les prothèses enduites de polyuréthane peuvent provoquer une réaction cutanée temporaire.Si l'implant tombe en panne, la solution saline peut être absorbée ou évacuée en toute sécurité par votre corps.Plus susceptibles de se briser ou de se dégonfler que les implants mammaires en silicone, car ils ont tendance à se dégonfler lentement avec le temps. Elles sont plus sujettes au froissement. Vous pouvez vous sentir moins naturel que le silicone doux.Les implants peuvent être placés entre le sein et le muscle pectoral ou derrière ce muscle. Le patient décide avec le chirurgien de l'endroit où il doit être placé.Entre la poitrine et les muscles :La position est plus naturelleMoins d'inconfort immédiatement après l'opérationLe muscle pectoral ne sera pas endommagéSous le muscle :Une plus grande couverture avec plus de tissusMoins de risque d'ondulation et de contracture capsulaireCombien de temps durent les implants mammaires ?Les implants mammaires ne dureront pas toute une vie. Il est probable qu'il devra être remplacé à un moment donné.Certaines femmes peuvent avoir besoin d'une chirurgie supplémentaire après environ 10 ans, soit à cause de problèmes avec les implants, soit parce que leurs seins ont changé autour des implants.Cela peut prendre quelques semaines pour se remettre complètement d'une chirurgie d'augmentation mammaire avec implants mammaires. Il peut être nécessaire de prendre une ou deux semaines de congé et de ne pas conduire pendant au moins une semaine.Les chirurgiens esthétiques recommandent de porter un soutien-gorge de sport 24 heures sur 24 pendant une période maximale de trois mois après une chirurgie mammaire.Évitez de soulever des charges lourdes ou de faire de l'exercice fatigant pendant au moins un mois, et gardez les cicatrices des seins couvertes par la lumière directe du soleil pendant environ un an.Au bout d'une semaine ou deux : Les points de suture seront enlevés (sauf si vous avez des points résorbables).Dans les six semaines : Vous pouvez généralement reprendre la plupart de vos activités normales.Après quelques mois : Les nouveaux seins commencent généralement à paraître et à se sentir plus naturels. Vous pourrez peut-être arrêter de porter votre soutien-gorge de sport.