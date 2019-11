Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Le courrier des Lecteurs Augmentation mammaire L'augmentation mammaire est une intervention chirurgicale destinée à agrandir les seins d'une femme. Cette procédure peut aider à rendre les seins plus proportionnels au reste du corps. Il peut égaler des seins de taille ou de forme différente, et peut agrandir et remodeler des seins qui ont perdu leur plénitude ou leur forme en raison de la perte de poids, de la grossesse, de l'allaitement ou de l'âge. L'augmentation mammaire peut également être utilisée à des fins reconstructives chez les patientes qui ont subi une mastectomie ou chez celles qui présentent une malformation mammaire congénitale. Les incisions peuvent être placées autour de l'aréole, sous la poitrine, dans l'aisselle (sous le bras), ou même autour du nombril. La reprise est généralement courte et les résultats peuvent être spectaculaires. Le choix de la taille et des caractéristiques de l'implant final est unique à chaque patient. Cela minimise les complications et améliore la satisfaction du patient.







Les implants au sérum physiologique et au silicone sont utilisés depuis les années 1960. Depuis 1968 (lorsque les implants en gel de silicone ont été introduits) et 1992 (lorsque les implants en gel de silicone ont été temporairement interdits par la FDA), ils ont été le type d'implant le plus populaire en raison de leur apparence et de leur toucher extraordinairement naturels chez la plupart des femmes. En 1992, la FDA a décrété un moratoire sur les implants au gel de silicone parce qu'elle craignait qu'ils puissent causer des maladies auto-immunes comme le lupus et la polyarthrite rhumatoïde. De 1992 à 2006, les implants remplis de solution saline avec des chemises en silicone solide, aussi connus sous le nom d'implants remplis de solution saline, étaient la seule option disponible aux États-Unis pour les femmes cherchant une augmentation mammaire. Pendant tout ce temps, le gel de silicone est resté l'implant de choix pour les femmes en Europe, en Amérique du Sud et au Canada. En 2006, la FDA a levé la restriction sur les implants mammaires en gel de silicone après avoir reçu des preuves substantielles que les implants en gel de silicone ne causent pas ce type de maladie. Il a été déterminé que le risque de développer des maladies auto-immunes chez les femmes était le même si elle avait des implants en gel de silicone ou si elle n'avait pas d'implants.

Contenu des implants et des revêtements



Les implants sont nommés en fonction du matériau avec lequel ils sont remplis. En d'autres termes, les implants salins sont remplis de solution saline (eau saline stérile) et les implants en silicone sont remplis de gel de silicone liquide, qui a la consistance de la mélasse. Indépendamment de ce que les implants mammaires sont remplis, ils ont tous une coque en silicone solide.

Avantages des implants en gel de silicone



L'avantage des implants en gel de silicone est avant tout esthétique : ils sont si doux et naturels au toucher et à l'aspect qu'ils ne se distinguent généralement pas des seins sans implants, tant qu'ils ne développent pas de contracture capsulaire.



Ils ont également un taux d'ondulation et de rides plus faible. Par conséquent, les femmes minces avec un tissu mammaire modeste peuvent choisir l'option de les faire placer sur le muscle sans sacrifier l'esthétique. Si les mêmes femmes choisissent des implants salins, il sera très probablement recommandé de les placer dans le plan sous-pectoral pour réduire le risque d'ondulation.



De plus, comme le silicone est plus léger que le sérum physiologique, le risque de déplacement vers le bas dû à la gravité est moindre.

Inconvénients des implants en gel de silicone



Ils imposent un coût plus élevé. En effet, ils sont préchargés, stérilisés et scellés en usine. Il y a donc une augmentation du coût de production.



Une cicatrice plus longue est généralement nécessaire pour implanter le dispositif. La cicatrice est nécessaire parce que les implants en gel de silicone sont préremplis par le fabricant, vous devez donc être en mesure de passer à travers l'incision. En général, les implants plus gros nécessitent des cicatrices plus grandes.



Les implants en gel de silicone peuvent se rompre "silencieusement", de sorte qu'il n'y a aucune preuve externe qu'une rupture s'est produite. Un examen physique par votre chirurgien plasticien n'identifiera que 30 % des ruptures, alors que l'IRM identifiera environ 90 % des ruptures, de sorte que les femmes porteuses d'implants mammaires au gel de silicone pourront envisager une IRM quand elles craignent une rupture possible. La recommandation actuelle de la FDA pour les femmes ayant des implants mammaires en silicone remplis de gel est qu'elles devraient subir une IRM tous les 3 ans pour voir si l'implant s'est rompu après l'implantation, et tous les 2 ans par la suite.

Avantages des implants salins



Les implants au sérum physiologique ont un taux présumé (études en cours) de révision chirurgicale inférieur à celui des implants au gel de silicone.



Les femmes de plus de 18 ans mais pas plus de 22 ans sont candidates pour des implants au sérum physiologique. Les femmes doivent être âgées de 22 ans pour avoir des implants en silicone.



La cicatrice est plus courte, car les implants salins peuvent être remplis après leur pose, ce qui permet une incision plus petite.



Le coût est moins élevé et il n'est pas nécessaire d'aller à l'IRM, et une rupture silencieuse n'est pas un problème. Si la muqueuse de l'implant salin se rompt, le sérum physiologique est habituellement filtré et absorbé par l'organisme en un jour ou deux, ce qui entraîne une réduction de la taille du sein.

Inconvénients des implants salins



Le principal inconvénient des implants salins est qu'ils ont tendance à paraître ronds, rigides et anormaux, surtout chez les femmes minces dont le tissu mammaire est modeste.



De plus, les implants salins de grande taille ont un taux de déplacement vers le bas plus élevé que les implants en silicone parce qu'ils sont tout simplement plus lourds que leurs équivalents en silicone.

Introduction d'une nouvelle option : Implant mammaire en silicone avec forme anatomique



La FDA a approuvé le premier implant mammaire en gel de silicone cohésif anatomiquement stable lancé sur le marché américain en mars 2012. Ces implants sont conçus pour imiter la forme, le poids et la sensation d'un sein naturel et sont un bon choix pour les patientes qui recherchent un aspect plus naturel du sein.



Ces implants sont remplis d'un gel de silicone cohésif - une forme stable qui est unique en ce qu'elle conserve sa forme déformée et peut même être coupée en deux et maintenue en forme. Cette qualité de silicone cohésive donne aux patients une certaine tranquillité d'esprit face à une éventuelle rupture de l'implant.



