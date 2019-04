Avoir un beau visage ?

Comment fonctionne le botulinum ?

Voici comment se déroule un traitement au botulinum :

Risques potentiels et complications du Botox

Sites Internet à découvrir sur le botox :

Le "Botulinum" est un médicament qui provoque une relaxation sélective des muscles traités et est produit par la toxine botulique purifiée de type A. Le médicament est utilisé depuis les années 50 et a été initialement développé pour le traitement de l'hyperactivité des muscles autour des yeux, par exemple le battement incontrôlé des yeux. Comme le botulinum était également très efficace pour bloquer l'influx nerveux aux muscles qui contrôlent les expressions faciales, il est rapidement devenu un produit très populaire pour traiter les signes du vieillissement tels que les rides d'expression sur le visage. De nos jours, le Botox est le traitement de beauté le plus couramment administré par la médecine dans le monde.Le botulinum provoque un blocage partiel de l'influx nerveux dirigé vers certaines parties des muscles du visage. Par conséquent, cette partie ne pourra pas créer de tension pendant un certain temps (4/6 mois) et donc la formation de rides sera évitée. La peau devient beaucoup plus lisse après le traitement et les rides sont réduites au minimum. Les muscles non traités continuent à fonctionner comme avant. On dit souvent que le Botox paralyse complètement les muscles du visage d'une manière non naturelle : c'est une fausse déclaration. Le médecin essaie de limiter l'expression des tensions habituelles et inconscientes sans toutefois empêcher l'expressivité du visage. Un traitement bien fait peut être vu de votre visage détendu et vital... certainement une dose excessive et mal répartie de botulinum est capable de modifier l'expression. Pour cette raison, le potentiel extraordinaire de la toxine botulique doit être calibré et utilisé judicieusement !L'effet de blocage de l'impulsion nerveuse du botulinum le rend également très efficace dans le traitement de maladies telles que la migraine ou la transpiration excessive des mains et/ou de l'aisselle.Le traitement au botulinum est une procédure sûre, rapide, simple et indolore. La procédure dure environ 10-20 minutes. Veuillez noter que le résultat du traitement au Botox dépend de la quantité de médicament infiltré et qu'il est injecté au bon endroit. Les muscles faciaux ci-dessous sont une carte anatomique complexe, il est donc très important de consulter un médecin esthétique qualifié et expérimenté dans l'utilisation du botulinum !Le résultat est visible au bout de quelques jours.Le résultat du Botox est visible 3-10 jours après le traitement. Dans certaines régions, même après 14 jours. Normalement, le résultat d'un seul traitement dure 3-4 mois. Après quoi, vous devez répéter, après chaque répétition, le résultat tend généralement à durer plus longtemps.Les effets secondaires et les complications après une chirurgie au Botox sont très rares et dans les cas où ils surviennent, ils sont de nature relativement simple. L'effet secondaire le plus courant est l'ecchymose et l'enflure au lieu de l'infiltration. Pour cette raison, il n'est pas recommandé de prendre des médicaments contenant de l'acide acétylsalicylique (par exemple de l'aspirine) ou d'autres anticoagulants les jours précédant la chirurgie.Dans de rares cas, la substance peut se propager et engourdir d'autres muscles que ceux visés par le traitement. Cela pourrait rarement entraîner une chute des paupières ou des asymétries du visage.... le tout absolument résoluble et jamais irréversible !Les réactions allergiques à cette substance sont très rares.L'importance du risque de complications dépend des muscles à traiter. Puisque l'effet du Botox est temporaire, les effets secondaires le sont aussi. Normalement, ils restent quelques semaines au maximum.