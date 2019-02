Belgique ?

Développer un don spirituel ou de voyance ?

La première méthode est purement intellectuelle ; c'est une étude que j'ai déjà mentionnée dans certains cas, la quatrième dimension de l'espace. Le cerveau physique n'a jamais été habitué à agir dans ce sens, il se sent donc impuissant à combattre ce problème. Mais le cerveau, comme toute autre partie du corps physique, peut être entraîné avec persévérance, graduellement et soigneusement, et il sera capable de faire des choses qui semblaient complètement au-delà de ses capacités. De cette façon, on peut l'encourager à comprendre et à comprendre clairement les formes du monde, différentes des siennes. L'apôtre-patriarche de la quatrième dimension est J. H. Hinton de Washington, D.C. Il n'est pas membre de notre société, mais il a rendu un grand service à plusieurs de ses membres en écrivant de façon si claire et si brillante sur ce merveilleux sujet. Dans ses livres, il décrit comment il a lui-même réussi à développer cette capacité de représentation supérieure dans le cerveau physique, et certains d'entre nous ont suivi ses traces. L'un de nous a réussi à développer la vision astrale simplement en augmentant graduellement la capacité du cerveau jusqu'à ce qu'il devienne capable de saisir la forme astrale, éveillant ainsi la capacité astrale latente elle-même. Il s'agit simplement d'étendre la capacité de perception jusqu'à ce qu'elle englobe également la matière astrale. Mais je suppose que parmi les quelques personnes qui ont suivi ce type de formation, une seule a réussi aussi rapidement et aussi bien qu'une seule. Quoi qu'il en soit, une telle recherche sera très excitante pour ceux qui ont un état d'esprit mathématique, et là où elle n'élargit pas leur capacité de voir, elle donnera au moins une compréhension plus large et une vision plus large du monde - et c'est un bon résultat, même s'il n'y a aucun autre. Pour ceux qui ne sont pas pleinement voyants, c'est la seule méthode que je connaisse qui me permette de bien comprendre l'apparence des objets asraux et d'avoir une certaine compréhension de ce qu'est réellement la vie astrale.Et si cette direction de l'effort n'est recommandée que par quelques-uns, alors notre deuxième méthode est universelle. Ce n'est pas facile non plus, mais sa pratique est d'un grand avantage pour une personne. C'est un grand avantage ; il conduira l'homme aux forces qu'il désire tant, mais la vitesse avec laquelle il peut avancer sur ce chemin dépend du degré de son développement antérieur dans la même direction dans d'autres vies, et donc personne ne peut lui garantir le bon résultat au bon moment ; mais tant qu'il travaille dans cette direction, chaque pas qu'il fait apporte une amélioration, et même si il doit travailler toute sa vie sans acquérir une vision astrale, il va encore progresser sur le plan mental, moral et même physique. Cette méthode s'appelle la méditation dans différentes religions. Aux fins de notre recherche, je la diviserai en trois étapes consécutives - concentration, méditation et contemplation - et expliquerai ce que j'entends par chacun de ces trois termes.Mais n'oubliez pas que pour réussir, ces efforts ne doivent devenir qu'un aspect du développement global, donc pour une personne qui veut apprendre ses secrets, la condition absolue est de mener une vie pure et altruiste. Les règles du plus grand progrès ne sont pas un secret, les étapes du Chemin de la Sainteté sont connues du monde depuis des siècles, et dans mon livre "Assistants invisibles" je les ai énumérées selon les enseignements du Bouddha, en indiquant les caractéristiques qui marquent chacun. Il n'est pas difficile de savoir quoi faire - il est difficile de suivre ces instructions, qui sont données par toutes les religions.La première étape nécessaire pour atteindre une plus grande clairvoyance est la concentration. Ce n'est pas un oeil pour un point lumineux jusqu'à ce qu'il n'y a pas d'esprit du tout, mais gagner un tel contrôle sur elle que vous pouvez faire exactement ce que vous voulez faire et le fixer sur exactement ce que vous voulez faire, pour la période que vous choisissez. La tâche n'est pas facile - c'est l'une des plus difficiles et des plus dures connues de l'homme, mais elle est réalisable parce qu'elle a déjà été accomplie - pas une fois, mais des centaines de fois, par ceux dont la volonté est forte et inébranlable. Parmi nous, il peut y avoir des gens qui n'ont jamais pensé à quel point nos esprits sont généralement incontrôlés. Arrêtez-vous soudainement lorsque vous marchez dans la rue ou conduisez une voiture et voyez à quoi vous pensez et pourquoi. Essayez de remonter jusqu'à l'origine de la pensée, et vous serez peut-être surpris du nombre de pensées aléatoires qui ont traversé votre cerveau au cours des cinq dernières minutes - entrant et sortant sans arrêt, ne laissant presque aucune impression. Progressivement, vous commencerez à réaliser que ce n'est pas vraiment vos pensées, mais simplement des fragments des pensées d'autres personnes. Le fait est que la pensée, c'est le pouvoir, et chaque utilisation qu'on en fait laisse une impression. La pensée forte d'une autre personne s'adresse à elle, et la pensée forte de soi s'accroche à la personne qui pense le plus ; mais beaucoup de pensées ne sont pas fortes du tout et ne sont dirigées dans aucune direction particulière, et les formes créées par elles,