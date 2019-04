Beurre de CBD ?

CBD signifie cannabidiol, le deuxième cannabinoïde le plus important après le fameux THC.Les chercheurs, ayant concentré leur attention sur le THC et ses effets psychoactifs, reconnaissent les innombrables bienfaits de la CDB.Parmi les nombreux bienfaits pour la santé qui ont été reconnus, les propriétés anti-inflammatoires et sédatives se distinguent.Les cannabinoïdes ont la capacité de réduire la douleur par leur action sur le système endocannabinoïde du corps humain. Le CBD se lie à nos récepteurs et stimule les réponses dans différentes régions du corps, favorisant différents mécanismes neurologiques bénéfiques. Des tests de laboratoire ont confirmé que la CBD agit sur le récepteur CB1, générant des effets analgésiques et réduisant les symptômes inflammatoires de la douleur chronique.De plus, la CBD agit comme antipsychotique et anxiolytique.Néanmoins, il combat les symptômes de la nausée en agissant comme un antiémétique.La recette du beurre de chanvreGénéralement, il y a deux variables principales qui permettent d'obtenir un bon beurre de cannabis : la température et le temps nécessaire pour faire mijoter tous les ingrédients. Cette méthode vise à extraire de la meilleure façon possible tous les cannabinoïdes présents dans le chanvre, en utilisant des températures basses et des temps de cuisson plus longs.IngrédientsPour obtenir un beurre CBD aux effets tangibles, il faut utiliser 15 grammes d'inflorescences pour 250 grammes de beurre.300 ml d'eau (plus 50 ml pour chaque heure de cuisson)ProcédurePhase 1 :Hacher le chanvre le plus finement possible.Vous pouvez utiliser un mixeur, ou si vous préférez un couteau très tranchant.Étape 2 :Chauffer 300 ml d'eau. Lorsqu'il est proche de l'ébullition, ajouter 250 g de beurre et le laisser fondre complètement (le liquide aura une couleur jaunâtre).Étape 3 :Cette recette vise à faire mijoter le mélange pendant au moins 8 heures. Cependant, si vous voulez obtenir un beurre aussi riche que possible en CBD, vous pouvez laisser mijoter jusqu'à un maximum de 24 heures.Après avoir clarifié ce point, il est temps d'ajouter du cannabis haché à notre mélange d'eau et de beurre.A partir de maintenant, vous devrez suivre de près l'ensemble du processus de cuisson, afin de laisser mijoter votre mélange à feu doux pendant plusieurs heures.Au fil des heures, une partie des 300 ml d'eau ajoutés au début de la cuisson se transformera en vapeur d'eau, mais la quantité de beurre restera toujours la même. Ce dernier sera le matériau dans lequel tous nos cannabinoïdes seront concentrés et il est donc nécessaire de garder la température sous contrôle afin d'éviter une surchauffe excessive qui entraînerait des pertes de substances.Pour vérifier que la température est correcte, gardez un œil sur la surface de votre mélange. Voyez-vous que des bulles se forment à la surface ? Si la réponse est oui, vous avez atteint une plage de température appropriée. Ce sont de petites bulles de quelques millimètres de diamètre, très différentes des bulles générées lors d'un processus d'ébullition à haute température.Il est également très important de s'assurer que la quantité d'eau dans le pot est suffisante pour submerger toutes les matières premières. C'est extrêmement important, car nous devons essayer d'extraire autant de cannabinoïdes que possible. Il est donc conseillé d'ajouter 50 à 100 ml d'eau toutes les heures, afin de contrecarrer le processus d'évaporation.Étape 4 :Après 8 heures d'ébullition, le temps est venu de filtrer le mélange : vous pouvez utiliser une gaze pour séparer la matière première du beurre réel.Mettre au réfrigérateur dans un récipient.Après quelques heures, le mélange sera divisé en deux parties : une partie supérieure, le beurre, et une partie inférieure, un liquide brun.Enlevez délicatement le beurre vert, en enlevant la partie liquide à la place.En savoir plus : https://swissbotanic.ch/#services