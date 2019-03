Blépharoplastie

Sites internet à découvrir :

On sourit aussi avec les yeux et c'est précisément le mouvement des paupières qui s'ouvrent et se ferment jusqu'à cinquante fois par minute et de la musculature orbiculaire circulaire propre aux yeux qui est l'une des causes naturelles du vieillissement de la peau de ces zones qui, au fil des ans, utilisé avec une dynamique élastique comme l'accordéon, déclenche la formation des rides qu'on appelle communément " pied de corne " ou "rayons du soleil " : la peau exprime donc à la fois les rides latérales des yeux et un relâchement, des rides et une descente (ptosis) des paupières : le résultat est un aspect plus terne avec des yeux plus petits et moins incisif dans l'expression avec ces "tendons de peau en excès" inesthétiques qui volent la lumière au regard.Si alors, au niveau inférieur de l'œil, il y a aussi des "sacs" - avec l'âge, ils peuvent devenir des valises - c'est-à-dire de petites accumulations disgracieuses de graisse rétrobulbaire extrudée, la situation mérite une mesure sérieuse et résolue. La chirurgie la plus appropriée est la chirurgie BLEFAROPLASTIQUE ou seulement supérieure et latérale de l'œil ou même inférieure pour éliminer même les poches si présentes. Cette opération n'est ni difficile ni douloureuse, mais exige de l'expérience, un bon goût esthétique et surtout une très grande précision, c'est pourquoi elle ne peut être réalisée que par un chirurgien spécialisé en chirurgie plastique et esthétique après une visite d'évaluation approfondie.La BLEFAROPLASTICA est réalisée en hôpital de jour avec l'hospitalisation d'une seule journée, strictement en salle d'opération avec sédation anesthésiologique ; techniquement, le chirurgien plasticien enlève tout l'excès de peau des paupières en dehors des yeux, sans travailler absolument à l'intérieur pour respecter et sauvegarder la fonction, éventuellement en vaporisant les poches et en traitant l'entière zone avec précision, au millimètre près, en respectant un dessin préopératoire, de manière à donner à l'oeil beaucoup de lumière en termes de résultat et en résultats, et ce, en utilisant le lifting avec la plus haute précision millimétrique possible. Après l'ablation des pétales allongés d'une peau inutile, j'effectue une suture intradermique linéaire très fine avec un seul fil du diamètre d'un poil qui glisse après seulement quatre à cinq jours, ce qui donnera une petite nacosta cicatricielle de l'ouverture et de la fermeture de l'œil rendue invisible définitivement après une récupération complète après quinze jours, mais déjà après seulement une semaine le patient / le patient peut revenir au travail rapidement et sans douleur etc. Au cours du premier mois suivant l'opération - mais c'est subjectif - vous pouvez ressentir une sensation de tension et une légère enflure de la zone opérée qui disparaîtra complètement.Aujourd'hui, la blépharoplastie est l'une des interventions esthétiques les plus demandées, même par les hommes, précisément en raison de sa facilité de mise en pratique, de sa convalescence rapide et, surtout, de l'appréciation très élevée du résultat par les patients en termes d'avantage esthétique. Pour les dames, la règle est de ne pas attendre les cinquante années fatidiques pour se rafraîchir les yeux.Pour ceux qui n'ont pas l'intention de choisir la voie chirurgicale, il existe cependant des traitements ambulatoires plus doux pour les yeux qui sont facilement réalisables par le spécialiste, que je serai heureux d'illustrer dans un prochain article.Cependant, je suis convaincu que le look le plus beau et le plus réussi pour tout le monde est celui qui vient du cœur.