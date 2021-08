Botox Genève Mise à Jour

Pour quel type de rides la toxine botulique est-elle utilisée ?

Comment cela fonctionne-t-il ?

Est-ce qu'on devient sans expression ?

C'est douloureux ?

Combien de temps dure l'effet du Botox ?

Qui peut suivre un traitement ?

Quels produits utilisez-vous pour vos traitements à la clinique Aesthetics ?

"Le Botox est choisi pour les rides de la région glabellaire (la zone entre les sourcils), les rides du front et les rides périorbitaires, responsables de l'effet commun et disgracieux de la "patte d'oie". En général, il est principalement utilisé dans le tiers supérieur du visage, bien qu'il puisse également être utilisé "hors indication" par un médecin expérimenté dans d'autres zones, comme pour les rides au-dessus des lèvres, si un produit de remplissage ne peut être choisi. Il peut également être utilisé en médecine en cas de parésie ou de spasmes du visage. Il est également possible de traiter plusieurs zones au cours d'une même séance, en raison de l'extrême sécurité qu'offre le médicament dans les dosages actuellement commercialisés."Le Botox est injecté avec une petite aiguille sous la peau. Il agit en bloquant les récepteurs d'acétylcholine dans le muscle, c'est-à-dire qu'il bloque la transmission nerveuse, arrêtant les muscles dans une paralysie dite "flasque", une paralysie relâchée"."Non, si vous vous fiez aux professionnels. Un manque d'expression peut en résulter si le médecin utilise la toxine botulique de manière inconsidérée. En fait, une grande partie de l'habileté du spécialiste consiste à doser le médicament dans les bonnes zones et en bonne quantité pour obtenir l'effet désiré tout en laissant les expressions faciales intactes"."Non, vous ne ressentez que le léger inconfort de la piqûre d'une aiguille très fine. Pour éviter cela, des crèmes anesthésiantes et de la glace peuvent être appliquées pour atténuer la sensation.Y a-t-il des signes visibles dans les jours qui suivent le traitement au Botox ?"Dans les deux ou trois premières heures, vous pouvez ressentir quelques boutons dans la zone concernée par l'infiltration ou de petites rougeurs de la peau. Par la suite, il peut y avoir de petits hématomes causés par la rencontre éventuelle de l'aiguille avec de petits vaisseaux sanguins, qui se résorbent en quelques jours"."L'effet du lissage des rides dure de 6 mois à un an et varie d'une personne à l'autre. Les premiers résultats sont visibles après 48-72 heures après l'infiltration, et l'effet final est observé après 14-15 jours"."Selon la loi, les traitements esthétiques peuvent être utilisés à partir de l'âge de la majorité. Les personnes qui sont allergiques au médicament ou qui souffrent de maladies neuromusculaires ne peuvent pas subir d'infiltrations de toxine botulique"."Pour les infiltrations, j'utilise Vistabex, j'ai toute confiance dans le premier producteur de toxine botulique au monde, associé à la société Allergan, la même société responsable de la commercialisation du produit en Amérique sous le nom de Botox".