Botox Marseille ? Les injections de Botox sont une arme importante dans la lutte contre le vieillissement cutané. Le botulinum, aussi connu sous le nom de Botox, est injecté par une aiguille très fine dans les muscles mimiques et a pour but de réduire la motilité de ces derniers afin d'obtenir une relaxation progressive de la peau et la réduction des rides d'expression. Il est également utilisé pour corriger la transpiration excessive sous les aisselles, les mains et les pieds (hyperhidrose). Les effets du traitement au botulinum commencent à être visibles après environ 4 à 5 jours, c'est-à-dire lorsque le processus de relaxation musculaire commence. Après un mois, vous obtiendrez le résultat maximum qui durera environ 6/8 mois. Il n'a pas d'effets secondaires majeurs, bien qu'il puisse y avoir une légère rougeur dans la zone traitée pendant quelques heures.







Zones de traitement rides glabellaires verticales

rides frontales horizontales

sourcil (lifting de la queue du sourcil ou lifting du sourcil)

rides autour des yeux (pattes d'oie) Comment fonctionne le traitement ?



Il est important de faire appel à un professionnel sérieux et qualifié, car ce traitement doit être fait avec beaucoup de soin et d'attention. La zone à traiter doit être enlevée et désinfectée ; une anesthésie locale des zones à traiter n'est généralement pas nécessaire, mais, si le patient le demande, il est possible d'appliquer une crème anesthésique 15 minutes avant le traitement. Le traitement s'effectue par injection du botulinum dans des points anatomiques spécifiques à l'aide d'une aiguille très fine. La durée du traitement est d'environ 15 minutes. Enfin, une crème apaisante est appliquée.



Effets secondaires



Outre un léger gonflement et une rougeur de la zone traitée (qui dure environ 30 minutes), le seul effet secondaire, qui peut se produire dans un faible pourcentage de cas, est l'ecchymose (petite extravasation du sang), qui se résorbe en environ 3 jours et peut être masquée par le maquillage.



Contre-indications Grossesse

L'allaitement maternel

Infection herpétique dans la zone à traiter

Maladies du tissu conjonctif

Maladies neuromusculaires de la plaque (dystrophie musculaire, myasthénie grave Durée des résultats



Le botulinum est une substance complètement résorbable ; sa durée varie de 4 à 6 mois. Une fois injecté, il est progressivement métabolisé avec des temps variables en fonction de la zone traitée et du type de produit utilisé.



En savoir plus :

