Botox Paris - Vous cherchez un spécialiste ?

MÉDECINE ANTI RIDES

Source : https://www.riccardomarsili.fr/medecine-esthetique/toxine-botulique

Ils peuvent être divisés en 2 catégories :

Rides et sillons d'imitation du visage ("rides d'expression"). Elles sont dues à l'appauvrissement des structures de soutien du derme : collagène, élastine et acide hyaluronique. Le vieillissement est non seulement responsable de ces imperfections, mais aussi, chez des sujets encore relativement jeunes, du mimétisme facial, c'est-à-dire du stress induit par les muscles mimétiques sous-jacents. Les types les plus courants sont indiqués dans la figure. Rides et sillons dus au vieillissement accompagnés d'un affaissement du profil. Elles sont dues à une diminution de l'élasticité et de la tonicité de la peau. Ils se trouvent principalement dans l'arcade sourcilière, dans la région des pommettes, dans la bouche, dans le profil de la mandibule ("ailes de mouette") et dans les lèvres.

Techniques d'implantation à base de collagène ou de dérivés de l'acide hyaluroniqueLe passage du temps induit des changements dans le visage : la peau devient plus fine et perd de son élasticité ("élastoses"). Contre les signes les plus typiques du vieillissement, les rides, il existe maintenant des techniques de médecine esthétique qui, avec de simples implants au niveau du derme de substances spéciales, réduisent considérablement ces imperfections. L'alternative peut consister en une chirurgie plastique, par exemple un "lifting" qui permet de repositionner les tissus mous qui, en raison du vieillissement, sont disloqués plus bas.RidesLe Botox est un traitement permanent.Les dermatologues et les chirurgiens estiment que l'effet de relaxation sur la peau, et donc sur les rides, dure en moyenne de 4 à 6 mois, au-delà desquels il est nécessaire de répéter les injections, à condition que les résultats soient maintenus.Le traitement au botulinum peut avoir des effets secondaires.Les effets secondaires sont principalement dus au manque d'expérience du médecin qui a effectué les injections et sont en tout cas rares, liés aux contre-indications de tout médicament. Les autres effets indésirables consistent généralement en de petites ecchymoses ou de légers maux de tête, qui sont toutefois censés être passagers, ainsi qu'en un affaiblissement des muscles adjacents aux personnes traitées.Le muscle dans lequel la toxine botulique a été injectée s'atrophie et ne fonctionne plus.Les muscles concernés sont très petits et se rétablissent très rapidement : la contraction musculaire normale est rétablie en moyenne dans les 4 mois.Après les injections, la peau ne bouge plus.L'élasticité et la tonicité de la peau ne sont en aucun cas altérées par les traitements au "botulinum", ce qui permet de maintenir sa fonctionnalité.