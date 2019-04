Botox Transpiration Marseille

Le corps transpire pour maintenir sa température constante, mais aussi pour réagir à des situations de tension émotionnelle. Cependant, pour certaines personnes, l'augmentation de la transpiration dans les régions où les glandes sudoripares sont présentes (extrémités, mains, pieds et visage) est un véritable trouble appelé hyperhidrose.Dans les cas les plus graves, le botulinum semble être l'approche la plus valable. Il s'agit d'inoculer la toxine de la bactérie Clostridium botulinum type A dans la paume des mains, la plante des pieds, sous les aisselles ou dans le visage, avec 10-15 petites piqûres réparties uniformément sur la zone à traiter. La toxine botulique A est capable de bloquer la production de sueur dans la surface affectée, inhibant les récepteurs de l'acétylcholine (neurotransmetteur responsable de la stimulation des glandes sudoripares). Cet effet n'est pas définitif, mais persiste pendant quelques mois (environ 5 à 12 mois, selon la zone traitée), c'est-à-dire jusqu'à ce que les terminaisons nerveuses retrouvent la capacité de libérer de l'acétylcholine avec une récupération progressive du phénomène de transpiration. Afin de maintenir les résultats stables, il est possible de répéter le traitement à intervalles réguliers, en fonction des besoins du patient.Les effets secondaires associés aux injections de toxine botulique sont transitoires et peuvent inclure l'apparition d'érythème (rougeur), d'œdème (enflure), d'hématomes, de faiblesse et de douleur dans les régions traitées. Ces réactions locales sont généralement résolues en quelques heures ou quelques jours. Dans le traitement de l'hyperhidrose au niveau palmaire, une réduction temporaire de la force de préhension peut être observée, avec difficulté à effectuer certains mouvements (comme tourner les touches ou dévisser un bouchon). Dans de rares cas, une asthénie généralisée peut survenir.Le traitement de l'hyperhidrose par la toxine botulique est contre-indiqué chez les personnes présentant une hypersensibilité connue à la toxine ou à l'un des composants de la formulation, en présence de troubles neuromusculaires et pendant la grossesse et l'allaitement.En savoir plus : http://chirurgien-esthetique-marseille.com/botox-transpiration