Botox ou Toxine Botulique ?

La patte d'oie avant l'injection de toxine botulique

Les injections de toxine botulique agissent généralement pour réduire les rides.



vous souffrez de maladies neuromusculaires (comme la sclérose en plaques ou la myasthénie grave)

vous êtes enceinte ou allaitez

avoir une faiblesse dans certains muscles faciaux

vous avez une ptose (paupières tombantes), des cicatrices faciales profondes, une peau faciale très épaisse ou des traits asymétriques (lorsque les traits ne sont pas les mêmes des deux côtés du visage)

vous avez des problèmes de peau près du point d'injection

Migraine

Irritation, larmoiement

Rougeur des yeux

Rougeur ou ecchymoses au point d'injection.

La toxine botulique est produite par un type spécifique de bactéries. En grande quantité, il peut être toxique. Cependant, seules de faibles doses de toxine botulique sont utilisées pour réduire les rides du visage.Lorsqu'elle est injectée, la toxine botulique bloque certains signaux nerveux qui produisent une contraction musculaire. Les muscles se détendent, ce qui réduit les rides. Cet effet dure environ 3 à 6 mois. Les muscles bougent à nouveau et les rides réapparaissent.Photographie de pattes d'oie avant l'injection de toxine botuliqueLors de l'injection de toxine botulique, le médecin peut d'abord frotter une crème anesthésique sur la région pour l'engourdir. Ensuite, il ou elle injectera le médicament dans certains muscles du visage. Cela ne prend que quelques minutes et peut être fait dans le cabinet du médecin. Vous pourrez reprendre vos activités quotidiennes immédiatement.Trois jours après l'injection, vous remarquerez que certains muscles commencent à se détendre. Après 1 semaine, vous verrez probablement moins de rides et de ridules sur le visage. Cet effet disparaît après 3 à 6 mois.Pour de nombreuses personnes, ces injections aident à faire disparaître les rides, mais dans d'autres cas, l'apparence des rides peut ne pas changer. Discutez avec votre médecin de ce à quoi vous pouvez vous attendre des injections de toxine botulinique. Il ou elle peut vous donner des informations sur d'autres options de réduction des rides si les injections ne fonctionnent pas.Qui peut recevoir des injections de toxine botulique ?Pour recevoir des injections de toxine botulique, vous devez être en bonne santé et âgé d'au moins 18 ans. Certaines personnes ne devraient pas recevoir d'injections de toxine botulique, comme celles qui :Si vous prévoyez recevoir des injections de toxine botulique, informez votre médecin de vos antécédents médicaux et des médicaments d'ordonnance, vitamines et suppléments à base de plantes que vous prenez.Quels sont les effets secondaires des injections de toxine botulique (Botox) ?Bien que les injections de toxine botulique puissent aider, elles causent souvent des effets secondaires ou d'autres problèmes de santé. Les effets secondaires les plus courants sont les suivants :Cela est plus probable si vous prenez de l'aspirine ou des anticoagulants. Quelques jours avant de recevoir une injection de toxine botulique, demandez à votre médecin si vous devriez cesser de prendre ces médicaments.Un effet secondaire moins fréquent mais plus grave est la ptose (paupières tombantes). Cela peut rendre la vue difficile. La ptose devrait disparaître lorsque la toxine botulique se dissipe en quelques mois.Pour aider à réduire les risques d'effets secondaires, votre médecin pourrait vous recommander d'utiliser des gouttes ou de la pommade pour les yeux après l'injection de toxine botulinique. On peut aussi vous demander de vous asseoir droit (et non de vous allonger) et d'éviter d'exercer une pression sur la zone traitée pendant environ 4 heures après l'injection. De plus, votre médecin peut vous recommander de ne pas faire d'exercice pendant les 24 heures suivant le traitement.