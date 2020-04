Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Infos Business Botox visage Genève Le travail sur les lèvres du visage est fréquemment demandé en chirurgie esthétique à Genève. Sachez en plus en lisant l'article du Docteur Xavier Tenorio de la clinique Aesthetics





De belles lèvres du visage ! Une apparence harmonieuse peut être obtenue avec différents types d'opérations de comblement sur les lèvres, ou avec certains traitements de chirurgie esthétique tels que la greffe de tissus (autologues ou non) ou de lambeaux locaux.

Comment augmenter le volume des lèvres sans chirurgie ? Je préfère l'utilisation d'acide hyaluronique pour ce traitement, qui peut être injecté à la fois le long du contour et à l'intérieur de la lèvre elle-même, ce qui permet d'augmenter le volume et de mieux définir son design. L'injection peut être répétée après quelques mois et donc pendant quelques séances, jusqu'à ce que la stimulation du nouveau collagène provoque le résultat va durer dans le temps, jusqu'à ce qu'il devienne permanent. Le choix de préférer les fillers aux traitements de chirurgie esthétique est donné par des méthodes plus sûres et plus simples pour obtenir des résultats agréables et naturels.

Dès la fin de la séance, la partie travaillée présente un léger gonflement donnant l'impression d'avoir les lèvres d'un volume plus important que souhaité. Dans les 24/48 heures, l'œdème sera complètement réabsorbé. L'enflure vous permet habituellement de reprendre vos activités normales immédiatement. Le résultat du traitement dure en moyenne 6 mois mais peut varier en fonction de l'acide hyaluronique spécifique et du métabolisme du patient.

L'utilisation d'acide hyaluronique de mauvaise qualité et incertain peut être dangereuse pour le patient. Différents produits contenant cette substance sont disponibles sur le marché à des coûts très bas, qui souvent ne répondent pas aux normes européennes requises pour être commercialisés.

Dr Xavier Tenorio

















