C'est quoi le luxe ?

Le "Luxe" est un concept qui peut identifier différentes choses même dans un secteur comme la Mode, souvent associé à la frivolité et à la superfluité et donc spontanément lié au concept du "luxe". qui est basé sur ces éléments mêmes. Le luxe est vraiment un tel luxe non seulement grâce aux matières premières précieuses ou au prestige historique d'une marque, mais aussi et surtout grâce au savoir-faire, au temps et au dévouement nécessaires pour créer des biens ou services de la plus haute qualité.Je crois cependant que luxe et opulence ne vont pas toujours de pair, surtout en Occident, où le bien-être est beaucoup plus répandu que dans d'autres parties du monde et où la production industrielle voyage à un rythme frénétique. Aujourd'hui, en Occident, le luxe est aussi un vêtement fait entièrement à la main, selon un processus créatif original et unique, qui demande du temps, de l'étude et de la réflexion et qui donne lieu à des vêtements vraiment exceptionnels.QU'EST-CE QUE LE LUXE POUR MOI ?Le luxe pourrait être défini comme la tension, l'aspiration à la réalisation d'un désir individuel qui peut se manifester sous de nombreux aspects. Elle peut s'exprimer dans la possession d'objets raffinés, d'un travail exquis, raffiné, sophistiqué, réalisé avec des matériaux de conception nouvelle, en appliquant des technologies innovantes. En ce sens, le luxe est un stimulant à l'innovation, à la recherche de nouveaux matériaux et au design.Le désir de s'entourer d'objets sophistiqués et de biens matériels doit se réaliser tout en maintenant l'équilibre entre le bien-être de ceux qui recherchent le luxe et le respect du travail, la créativité, le design des autres et, bien sûr, l'environnement.Le luxe, c'est aussi se donner l'expérience d'un voyage de découverte ou de redécouverte de lieux inconnus et exotiques ou connus et quotidiens, rencontrer d'autres peuples, d'autres cultures et faire des expériences de vie, respirer un parfum enivrant, percevoir une image, une impression, se rappeler un refrain qui reste dans sa tête toute sa vie, mais aussi trouver un ami que l'on ne s'est plus vu depuis longtemps et le coin où, enfant, on a cherché à se refaire une raison d'être en étant animé de son imagination.Enfin, le luxe pourrait signifier simplement avoir du temps et de l'espace à se consacrer à soi-même ; pour citer Virginia Woolf, avoir une pièce pour nous seuls, où nous pouvons cultiver nos propres intérêts, développer nos propres attitudes, car avec notre expérience de la vie nous sommes le bien le plus précieux qui nous a été accordé.