CARTOMANCIE OU TIRAGE DES CARTES DE TAROT

Cette autre fille de la voyance s’appelle cartomancie, un art divinatoire dont l’objet se trouve dans la lecture de carte pour prédire un certain avenir.



Le tarot est un art divinatoire utilisant les cartes du tarot de Marseille. Il est considéré comme l’une des différentes formes de cartomancie. Le tirage tarot gratuit et immédiat est basé sur des croyances occultes et prône l’existence de forces mystérieuses et liens invisibles entre différentes choses.



Pour réussir la voyance par les cartes, il faut être concentré et ressentir les vibrations personnelles. Cela parce que le travail de la cartomancienne consiste à se servir de son intuition et de l’écoute. Le but est de deviner les éléments constituant le futur de la personne intéressée. La cartomancie consiste à tirer un jeu de 32 cartes et les mélanger ensuite. Tout doit se faire de la main gauche. Le tirage peut être effectué par la méthode de trois tas. Elle consiste à donner une réponse basée sur le oui et le non. Il existe aussi le tirage de cartes par la méthode de trois sur sept. La disposition des cartes selon les couleurs permet au cartomancien d’interpréter les résultats.



