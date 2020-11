CBD Lausanne en Suisse

Comment cultiver le chanvre ?Le chanvre est une culture qui ne demande pas beaucoup d'efforts, mais qui nécessite une bonne préparation du lit de semence, une fertilisation spécifique et un approvisionnement en eau suffisant pour son développement.Si vous êtes débutant, que vous ne savez pas par où commencer et que vous avez besoin de soutien pour vos choix, nous vous recommandons de suivre notre cours de formation de base sur la culture du chanvre en Italie. Info à ce lienExiste-t-il une surface minimale de culture ?Non, il n'y a pas de surface minimale pour la culture légale, l'agriculteur peut également semer une parcelle de 500 mètres carrés.Est-il possible de cultiver du chanvre à des fins ornementales ?Oui, l'important est d'acheter des semences certifiées, même en petits paquets (100g).Est-il possible de cultiver du chanvre à l'intérieur ?Oui, c'est possible, à condition que le site de production soit utilisé pour la production agricole. Si vous avez besoin de conseils, consultez le lien suivant.Quelle est la différence entre une graine monoïque et une graine dioïque ?Les variétés monoïques ont l'organe mâle et femelle sur la même plante et sont dédiées à la production de semences pour la production alimentaire. Les variétés dioïques, en revanche, ont des spécimens mâles morphologiquement distincts des femelles. Sur le terrain, nous aurons 50 % de mâles et 50 % de femelles, à titre indicatif.Les graines féminisées existent-elles ?Méfiez-vous des spéculations ! Dans le secteur du chanvre industriel, il n'existe pas de graines féminisées mais seulement des variétés monoïques et dioïques.Est-il légal d'acheter des semis ou des boutures ?La réglementation sur la culture du chanvre industriel en Italie est claire : l'agriculteur ou l'entreprise possédant un numéro de TVA agricole doit obligatoirement acheter la semence certifiée. Les semis ou les boutures ne peuvent avoir qu'un usage ornemental et non productif. Ils sont pour la plupart achetés par des particuliers.Y a-t-il des maladies et des parasites ?Les insectes du sol, les orobanques et les champignons peuvent compromettre le succès de la culture du chanvre. Pour comprendre comment les prévenir, nous vous recommandons de participer à notre cours de culture de base, info à ce lienCombien cela me coûte-t-il de cultiver un acre de chanvre ?Le coût de l'investissement dépend de plusieurs facteurs, tout d'abord de l'utilisation de la culture. Pour la production de semences et de fibres, il est d'environ 700€/ha, tandis que pour la production d'inflorescences, il peut atteindre 5000€/ha, compte tenu des coûts élevés de la main-d'œuvre et du traitement du produit final.Quel gain potentiel un hectare de chanvre m'apporte-t-il ?Les revenus dépendent de la destination de l'utilisation : la production de semences et de fibres peut donner un rendement entre 1000€ et 2000€/ha, la production d'inflorescences peut donner un rendement entre 5000€ et 20000€. *Les données sont indicatives car la culture est influencée par divers facteurs.Combien de grammes d'inflorescence sèche une plante de chanvre peut-elle produire ?Elle dépend de plusieurs facteurs mais, à titre indicatif, elle peut produire jusqu'à 1 kg d'inflorescence sèche avec des techniques de culture avancées et des conditions de culture favorables.Est-il possible de diviser le paquet de semences acheté ?Possible dans le cas de la présence d'une association temporaire d'entreprises (ATI) ou dans le cas d'entreprises reliées entre elles par un réseau commercial, dans lequel l'entreprise chef de file est responsable de l'achat des semences et de la division du sac. Consultez votre comptable pour vous conformer à la réglementation en vigueur.Dois-je être une entreprise pour pouvoir acheter les semences ?Nous vous rappelons que pour pouvoir vendre le produit de la culture, il est nécessaire d'acheter la semence avec la TVA agricole. Avec l'achat auprès d'un particulier, en indiquant le nom, le prénom, le domicile et le code fiscal, vous ne pouvez faire que des cultures expérimentales à usage privé (sans possibilité de vendre le produit).Puis-je utiliser les graines que je produis pour le prochain semis ?Elle n'est pas exigée par la loi, puisque chaque agriculteur doit acheter chaque année les semences certifiées.Combien de graines y a-t-il dans 1 kg ??Dans un paquet de graines d'un kilo, il y en a 50000, si l'on considère que 1000 graines de chanvre pèsent entre 18 et 24g.Source : https://swissbotanic.ch/cbd-lausanne/