La Suisse n'étant pas membre de l'UE, les producteurs ont annoncé qu'ils limiteraient leurs ventes à la Suisse. La limite suisse de 1 % de THC est plus généreuse que dans le reste de l'UE, où une limite de 0,3 % de THC s'applique.Les produits CBD ont été particulièrement populaires cette année à la Cannatrade de Zurich, la plus ancienne foire commerciale de cannabis sur le continent. Plusieurs entreprises cultivent des plantes de la CDB dans des serres conformément aux normes médicales afin de produire des fleurs, des concentrés et d'autres produits de la CDB. Beaucoup seraient interdits dans le reste de l'Europe en raison de leur teneur en THC de près de 1 pour cent, mais les producteurs ont une solution de rechange : Ils offrent toutes les huiles, extraits et teintures dans des variétés à faible teneur en THC pour répondre aux exigences européennes et étrangères.En savoir plus : https://swissbotanic.ch/2018/03/20/cbd-collant/