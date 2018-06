CBD ?

THC vs CBD ?

Suisse = moins de 1% de THC

France = moins de 0.2% de THC

Produits dérives au CBD

Cannabidiol c'est la molécule qui est à l'origine du mot CBD. En cherchant bien vous trouverez les 3 lettres qui font l'acronyme CBD. Pourquoi le CBD entre dans un effet mode qui à pris la Suisse pleinement et qui s'apprête à prendre la France tout aussi pleinement ? Quand vous vous promenez à Lausanne prêt de la place Saint Laurent vous verrez s'offrir à vous la vitrine d'un Coffee Shop avec de magnifiques plantes de CBD. Impensable ? Pas aujourd'hui en 2018 car dans la tête de Monsieur et Madame tout le monde le CBD est encore 100% associé à ce que l'on appelle simplement les fumeurs de joints. Loin de moi l'idée de vanter la moindre qualité à une cigarette de CBD vendue à la Coop ou sur Internet je mettrais juste le doigt sur les bonnes questions à se poser dont la première est :C'est là qu'est la principale question. La fumée n'est jamais bonne pour vos poumons cependant ce qui crée l'ivresse cannabique c'est le taux de THC dans une plante de Marijuana. En cherchant sur google vous verrez que le Canada à penser autoriser la vente de Cannabis avec moins de 15% de THC. Sachez les taux de THC autorisé en Suisse et en France :Le Taux de CBD est libre et va jusqu'à 20%. Voici une très grosse chose à comprendre. Les Suisses qui ont été précurseurs des Français ne sont pas de psychopathe. Fumer du CBD ne fait de loin pas l'effet de ce que les jeunes appellent "Ganja". Fumer une cigarette de CBD ne crée pas du tout le même effet que de fumer du Cannabis à taux très fort en THC !En vous promenant le dimanche à Yverdon et en faisant un tour à la pharmacie de la gare vous verrez comme moi que des gélules au CBD sont en vente. Il n'y a pas de discours officiels sur les bienfaits du CBD mais les pensées avancent de manière parfois bien inattendue. Chers lecteurs et lectrices je pense que nous pouvons nous attendre à bien des développements au niveau du cannabis légal en Suisse. Je ne manquerais pas de vous tenir informer des nouveautés qui surgiraient à propos du CBD dans notre beau pays qu'est la Suisse !En savoir plus : https://swissbotanic.ch/