Quel est le meilleur type de chanvre légal ?

Histoire du chanvre

Ainsi, aujourd'hui plus que jamais, la question se pose spontanément :Le chanvre légal se caractérise par sa haute teneur en cannabidiol, ou cbd, et par un dosage très faible en THC. C'est précisément le cannabidiol, légalisé en Suisse qui a généré ce grand intérêt commercial. Le chanvre a un cycle de vie annuel et peut avoir des spécimens mâles ou femelles. Seules les inflorescences des plantes femelles sont riches en cannabinoïdes auxquels sont associées de nombreuses propriétés thérapeutiques.Dans la plante de chanvre, il y a d'autres molécules dont il faut tenir compte pour avoir un produit de qualité : par exemple, les terpènes, dont l'odeur est certainement l'une des premières caractéristiques les plus distinctives : chaque plante a son propre parfum différent. Les terpènes sont des hydrocarbures organiques qui, en plus de déterminer le parfum de la plante, jouent un rôle important dans la défense contre les bactéries et les parasites. Comme le cannabidiol, les terpènes se trouvent en concentrations plus élevées dans les fleurs des plantes femelles de chanvre. Cependant, connaître le meilleur type de chanvre léger légal ne signifie pas seulement identifier la bonne concentration de substances actives. D'autres facteurs doivent également être pris en compte.En Europe, la législation sur le chanvre est très prudente en ce qui concerne la limite thc et ce n'est que dans un deuxième temps qu'elle se préoccupe de la qualité du matériel végétal. Pour cette raison, il est arrivé plus d'une fois que des traces d'insecticides et des traces biologiques d'origine animale aient été trouvées dans certains produits commercialisés considérés comme biologiques et végétaliens. En outre, une enquête récente sur les produits légaux de chanvre léger a montré que certains de ces produits sur le marché ne présentaient pas de traces de cbd ou, dans d'autres cas, les concentrations déclarées étaient incorrectes. En bref : des produits de faible qualité.Le chanvre est une plante ancienne et mystérieuse, cultivée depuis des millénaires.L'Histoire du monde de Columbia (1996) affirme que ce tissage de fibres est né il y a plus de 10 000 ans !Il y a beaucoup de preuves dans le Carbon 14 datant l'utilisation du chanvre jusqu'à 8 000 ans avant Jésus-Christ. Nous savons avec certitude que le chanvre a été cultivé dans les temps anciens en Asie et au Moyen-Orient.Dans l'Ouest, la production commerciale de chanvre a pris son essor au XVIIIe siècle, alors qu'elle était déjà cultivée au XVIe siècle dans l'Est de l'Angleterre. En raison de l'expansion coloniale et navale de l'époque, les économies avaient besoin de grandes quantités de chanvre pour les cordes et le remorquage.Les fibres, encore largement utilisées par les plombiers comme joints d'étanchéité, étaient des matières premières importantes pour la production de textiles et de cordes. Pendant des centaines d'années, jusqu'à la seconde moitié du XXe siècle, ils ont été la matière première pour la production du papier.La culture du chanvre à usage textile a une tradition ancienne en Italie, utilisée depuis l'antiquité pour les tissus et les cordes résistants. Elle est étroitement liée à l'expansion des républiques maritimes, qui l'utilisaient beaucoup pour les cordages et les voiles de leurs flottes de guerre.Même la tradition de l'utiliser pour les textiles de maison est très ancienne, les nappes de chanvre décorées avec des moules en cuivre dans les deux couleurs classiques rouille et vert sont des objets d'artisanat qui continuent à être recherchés encore aujourd'hui.La culture agricole du chanvre était très répandue dans les régions méditerranéennes et d'Europe centrale. Cette plante poussait sur des sols difficiles à cultiver avec d'autres plantes industrielles (sols sableux et marécageux dans les plaines fluviales), et était la plus versatile et la moins chère.Elle produisait des substances "huileuses" (pour l'éclairage et l'énergie), "fibreuses" (fibres textiles, vêtements, papier, cordes) et "alimentaires" (farine et alimentation animale).Au cours des siècles de triomphe de la voile et des grandes conquêtes maritimes européennes, la demande de toiles et de cordes a assuré l'extraordinaire richesse des régions qui fournissaient des canapés d'armement naval de la meilleure qualité. En Italie, Bologne et Ferrare ont excellé parmi les terres de chanvre. Dans ces zones, les "maceri", petits lacs artificiels qui servaient à maintenir les gens immergés dans l'eau, sont encore visibles dans la campagne aujourd'hui.Au XVIe siècle, Henry VIII encouragea les fermiers à planter beaucoup de chanvre pour fournir des matériaux à la flotte navale britannique. 