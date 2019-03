Swissbotanic.ch parle de sa philosophie :

Le cannabis léger et le tabac, une ligne fine entre légalité et thérapie

Notre objectif est de sélectionner et de commercialiser les meilleures variétés de cannabis à faible teneur en THC disponibles dans la nature. Nous vérifions l'origine et la qualité, les méthodes naturelles de culture, de récolte, de séchage et de stockage pour garantir les meilleures inflorescences femelles cultivées naturellement en Italie, sans utiliser d'additifs chimiques. Sélectionné et coupé à la main pour obtenir la meilleure qualité, le séchage se fait naturellement et n'est pas forcé précisément pour maintenir au maximum la teneur en huiles essentielles. Les concentrations de THC présentes dans les variétés sélectionnées sont conformes aux teneurs prescrites par la loi Suisse, dont la tolérance de teneur a moins de 1% de THC. Le chanvre est considéré comme l'une des herbes médicinales à spectre de guérison le plus large, avec des effets myorelaxants, antipsychotiques, tranquillisants, antiépileptiques, antioxydants et anti-inflammatoires éprouvés ; il contient un "complexe cannabinoïde" comprenant le CBD anti-inflammatoire actif, résines, acides gras, cires, protéines, choline, huiles et dizaines d'autres composants à forte concentration en antioxydants.Il est maintenant établi que les différents principes actifs présents dans le cannabis sont en corrélation les uns avec les autres et développent leur potentiel les uns par rapport aux autres, cet effet est appelé "effet entourage". Des études récentes montrent que le tabac, souvent utilisé comme matière neutre, rompt le lien entre les principes actifs présents dans le cannabis. Remplacez le cannabis à faible teneur en Thc par du tabac classique et nocif : c'est un choix plus sain et beaucoup plus satisfaisant. L'avantage, à ne pas sous-estimer, sera également de nature économique : nous nous engageons à rechercher les meilleures variétés de Cannabis light existantes tout en réduisant les coûts d'emballage, de commercialisation et de transport afin d'obtenir un prix concurrentiel, sans pénaliser la qualité du produit.Site Internet à découvrir : https://swissbotanic.ch/