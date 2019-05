Cannabis Suisse

La Suisse est devenue l'une des grandes oasis du cannabis. Cette substance, interdite en France, est légale dans le pays d'Europe centrale depuis 2011.Bien que la loi qui approuve la vente et la consommation de cannabis soit approuvée depuis quelques années, ce n'est qu'aujourd'hui que son usage devient plus massif.Il existe de nombreux magasins en Suisse qui vendent des produits à base de chanvre, ainsi que le matériel nécessaire à la fabrication de cigarettes.S'il est vrai que le cannabis est totalement légal, tout ne passe pas tous les contrôles de police car seuls les produits contenant moins de 1% de THC (tétrahydrocannabinol), la principale substance psychotrope de la plante, peuvent être vendus.La loi suisse est différente de celle en vigueur dans d'autres pays européens, qui autorise la vente de cannabis avec seulement 0,2% de THC, ce qui entrave considérablement sa consommation légale étant donné la difficulté des cultivateurs à obtenir des produits avec ce faible taux.Selon les médias locaux, le marché génère aujourd'hui des revenus de 100 millions de francs suisses par an. Les prix varient de 7 à 18 francs suisses le gramme, à peu près les mêmes que pour le cannabis illégal.Le succès récent des ventes est dû au fait que les producteurs ont réussi à créer des plantes avec une forte concentration de cannabidiol (CBD), une substance avec un effet relaxant qui est très agréable pour les consommateurs. Elle peut ainsi être commercialisée en tant qu'huile de massage ou en tant que produit aux "vertus thérapeutiques", telles qu'elles sont qualifiées sur leur étiquette.En février 2017, les autorités sanitaires suisses ont évalué le cannabis à faible taux de THC comme s'il s'agissait du tabac, apportant ainsi une preuve supplémentaire de son caractère légal et rassurant pour les consommateurs.En savoir plus : https://swissbotanic.ch/