Parlons un peu du THC se monstre qui fait peur ( a juste titre ) quand on parle de Cannabis légal !



Qu'est-ce que le THC d'un point de vue biochimique ? Le chanvre contient plus de 400 composés naturels, dont les cannabioïdes, dont le plus connu est le THC.



Le THC, ou delta-9-tétrahydrocannabinol ou plus communément appelé tétrahydrocannabinol, est un des ingrédients actifs du cannabis. Il est produit à partir des fleurs de la plante de marijuana et est, en fait, une substance psychogène avec des propriétés euphoriques, mais qui, dans les bonnes doses et de la bonne façon, exerce également de nombreuses actions pour le bien de notre corps telles que l'effet antiémétique (calme le sens des nausées et vomissements).



Les altérations, positives et négatives sur notre organisme, du THC peuvent se produire grâce à la présence de récepteurs cannabinoïdes spécifiques (CB1 et CB2) présents à la fois dans notre système nerveux et dans notre système immunitaire : il est bon de savoir et de garder à l'esprit que le corps humain est capable de produire naturellement des cannabioïdes endogènes tels l'Anandamide et la Virodamine, molécules bio lipidiques capables de moduler et de réguler la neuronal excitabilité. En se liant à ses récepteurs, le THC stimule la libération de dopamine à partir de certaines régions de notre cerveau, notamment, pour être plus précis, par le noyau acubens septi situé dans la zone pré-optique de l'hypothalamus.



La dopamine est un neurotransmetteur qui appartient à la famille chimique des catécholamines et qui remplit de nombreuses fonctions dans notre corps. En particulier, il agit en modulant le comportement individuel, l'humeur, le rythme veille-sommeil, l'attention, la mémoire, le mouvement volontaire et bien plus encore. La liaison du THC à ses récepteurs et la production et la libération de dopamine qui en découlent stimulent principalement les sensations de plaisir, de concentration, de soulagement de la douleur et d'appétit. Les effets stupéfiants du THC Le THC est une molécule psychogène qui modifie la conscience et l'état d'une personne. Évidemment, l'effet narcotique du tétrahydrocannabinol dépend fortement des quantités introduites dans l'organisme, ainsi que du statut particulier de la personne qui le consomme : une dose minimale entraînera simplement un état d'euphorie bref et pas trop intense associé à une expansion du contenu émotionnel. Il n'est pas rare, en effet, de voir des gens qui, sous l'effet d'un "spinelle" classique, commencent à rire avec goût ou, au contraire, à pleurer le cœur brisé, en pensant peut-être à un événement mineur qui leur est arrivé dans la journée. D'autre part, la prise de fortes doses de THC peut avoir des effets désagréables sur l'humeur, ce qui peut entraîner une dépression (surtout si l'usage est de nature chronique), voire une agression.



Une autre sensation classique et habituelle après la consommation de cannabis est l'apparition d'une faim compulsive qui conduit les sujets sous l'effet psychogène du THC à avaler de grandes quantités de nourriture, avec une préférence absolue pour le chocolat.

De plus, certaines personnes ont tendance à s'endormir immédiatement après avoir fumé de la marijuana, car il faut toujours garder à l'esprit que le THC a des propriétés extrêmement relaxantes, surtout au niveau musculaire et tendineux.

Les avantages du THC sur la santé



De nombreuses nouvelles études sur les effets du cannabis ont montré qu'il s'agit en fait d'un traitement très efficace pour les patients souffrant de douleurs chroniques, notamment celles causées par la spasticité de certaines maladies comme la sclérose en plaques. De plus, le THC s'est avéré être un très bon remède anti-nausée et anti-vomissements à utiliser pour tous les patients en chimiothérapie pour le traitement des tumeurs. Il existe également des preuves moins solides et plus nuancées que les précédentes que le THC aide à lutter contre la perte de poids et à améliorer l'appétit, particulièrement en ce qui concerne les personnes atteintes du SIDA. Il semble aussi être un excellent moyen d'améliorer les symptômes du syndrome de Tourette, une maladie neurologique caractérisée par la présence de tics moteurs et de phonateurs inconstants, parfois fugaces et parfois chroniques, dont la gravité peut varier de très légère à invalidante. Le THC, grâce à ses nombreuses propriétés relaxantes et calmantes, est également efficace contre les troubles anxieux.



D'autre part, compte tenu des effets négatifs possibles, il faut dire que c'est moins dangereux que d'autres drogues : il n'y a aucune preuve de décès par overdose de cannabis ! Mais il faut garder à l'esprit qu'il s'agit toujours d'une drogue et qu'elle n'est même pas aussi inoffensive que beaucoup voudraient nous le faire croire.

...et les inconvénients



Tout d'abord, les fumeurs chroniques et de longue date de marijuana courent un risque plus élevé d'être atteints de bronchite et d'autres maladies du système respiratoire. De plus, la consommation de cannabis étant très souvent associée à la consommation de tabac, il est également nécessaire de considérer toutes les contre-indications du tabagisme, y compris l'apparition de cancers principalement pulmonaires, mais qui peuvent affecter n'importe quel organe du corps humain.

Le risque de consommation chronique de cannabis chez les femmes enceintes est d'accoucher avec une probabilité plus élevée d'enfants ayant un faible poids à la naissance.

D'autres risques importants qu'il ne faut pas sous-estimer pour les usagers réguliers sont les risques plus élevés de souffrir de maladies telles que la schizophrénie et la psychose, car le THC agit précisément au niveau du système nerveux et si les concentrations sont élevées et chroniques, à long terme, elles pourraient endommager les neurones de façon permanente.



