Cannabis légal

Ces dernières années, la Suisse a développé sa propre réforme du cannabis. Le cannabis à faible teneur en THC est maintenant vendu dans les magasins. Le cannabis est maintenant consommé par environ 200 000 personnes.



Le pays a maintenant proposé des programmes pilotes pour faciliter l'accès des personnes atteintes de maladies chroniques comme la SP ou le cancer à ce médicament et, tout comme l'Allemagne, obtenir un remboursement d'assurance pour le même médicament. Seulement environ 3 000 patients bénéficient actuellement de l'exemption médicale nécessaire pour obtenir des versions plus élevées de THC de la plante ou du médicament. Ce processus est douloureux, long et ardu pour les patients et leurs soignants.



D'ici l'été 2019, le Département fédéral de l'intérieur publiera une proposition visant à rationaliser le processus et le Département de la santé examinera la manière de régler les remboursements d'assurance.



Malgré l'essor de l'industrie de la CDB, les lois actuelles interdisent toujours la consommation de cannabis à forte teneur en THC et cherchent à la punir. Cela dit, le nombre réel de poursuites diminue alors que la consommation ne diminue pas. Cela signifie que le marché souterrain est florissant et que la sécurité des consommateurs est toujours très menacée.



Le gouvernement suisse, comme beaucoup d'autres dans le monde, jette l'éponge et s'incline devant la réalité.



Plusieurs villes et cantons suisses (États suisses) cherchent maintenant à entreprendre des études pour examiner différents modèles de réglementation, avec des propositions de modification du droit fédéral pour permettre la réalisation de telles études.







La première raison pour laquelle la Suisse est un marché si intéressant est qu'elle est située au centre de l'Europe, mais qu'elle ne fait pas partie de l'UE. Cela signifie qu'une fois que le marché suisse du cannabis aura démarré (voir le marché de la CDB), il ne sera plus soumis au rythme de réforme imposé par les Etats membres de l'UE. La vente de cannabis à faible puissance est légale en Suisse depuis 2011 et a augmenté au cours des deux dernières années.



La Suisse a déjà profité économiquement des ventes limitées de cannabis, comme les produits médicaux, les produits CBD et les produits à faible puissance. Les recettes fiscales provenant de la légalisation complète du marché seront évidemment une aubaine majeure pour les coffres du gouvernement, ce qui a certainement fait avancer le débat parmi les décideurs politiques. La production suisse est déjà à la hausse avec des entreprises suisses, y compris des entreprises pharmaceutiques et de bien-être qui commencent à définir le marché intérieur, mais de nombreuses entreprises de l'industrie mondiale établie sont également en train de s'implanter dans le pays.



Ainsi, même si l'on ne sait pas encore quand la réforme complète du cannabis sera mise en œuvre, il est clair que c'est dans les cartes. Tout comme d'autres pays d'Europe et du monde entier, la révolution verte s'accélère et ne sera pas arrêtée.

