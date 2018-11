Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Voyance en Suisse Channeling ? Si nous contactons des archanges, des maîtres ascensionnés ou nos esprits ancestraux en amour dans l'esprit, nous recevons une connaissance directe, des conseils et une guérison. Bien appliqué, le channeling est un turbocompresseur parmi les techniques spirituelles.







La canalisation est notre droit de naissance en tant qu'êtres humains et signifie autant que "être un canal". En réalité, nous canalisons encore et encore - par exemple dans le sommeil - mais nous ne le remarquons généralement pas. Le lendemain, quand apparaissent des pensées et des sentiments si frais et nouveaux qu'ils nous surprennent nous-mêmes, nous parlons d'"intuition" au lieu de messages. Nous disons, par exemple, "J'ai décidé de mon instinct". Au cours de notre vie, nous utilisons le même mot "intuition" encore et encore et croyons à un moment donné que nous savons ce qui se passe ici. Mais savons-nous vraiment d'où viennent réellement bon nombre de nos pensées et impulsions intuitives ?



Que se passe-t-il pendant la canalisation ?



En fait, nous pouvons élargir tellement notre intuition que nos pensées et nos sentiments s'ouvrent et transmettent des expériences totalement inconnues et de nouveaux messages. Si vous faites un pas de plus maintenant, vous ouvrirez les portes à l'inconnu radical. Ils entrent dans le monde de l'esprit. Ce monde est beaucoup plus vaste que le monde de la réalité matérielle. Vous devenez silencieux, vous devenez vide, vous devenez un récipient. Ils commencent à penser que nous, les humains, avons toujours reçu et continuerons de recevoir des informations et des messages qui vont bien au-delà des limites de ce que nous savons. Les personnes qui sont familières avec ce processus peuvent généralement très bien évaluer l'importance du contenu canalisé. Ils traduisent les messages et les énergies et les mettent sous une forme compréhensible à notre dimension. Rappelez-vous, quand vous voyez un livre dans votre librairie qui doit sa création au channeling.



Comment fonctionne le Channeling ?



La canalisation fonctionne comme ça. Mais pour canaliser avec succès, vous avez besoin de la pleine conscience et de la capacité de vous détendre profondément tout en faisant des choses excitantes. Pour cela, vous avez besoin de pratique, de patience et d'expérience de vie. De nombreuses techniques spirituelles, comme la méditation, renforcent spécifiquement l'intuition des gens. Mais vous devez aussi vous connecter à votre énergie cardiaque. Ce canal dans le cœur ne s'ouvre que pour les sentiments les plus purs que le corps peut activer et porter : Joie, compassion et amour. C'est pourquoi, souvent, le corps et l'esprit doivent d'abord être purifiés de leurs sentiments et pensées négatifs. Cela peut se faire dans le cadre d'une bonne formation spirituelle ou lors d'une thérapie réussie. Parfois cela prend des années - aussi parce que nous devons préparer le corps pour les fréquences de transmission plus fines et moins familières avec des exercices comme le yoga indien.



La canalisation est-elle dangereuse ?



La prudence est de mise avec les expériences qui font appel avant tout à vos propres désirs et flattent l'ego d'un balayage flatteur ronronnant. Il n'y a pas seulement des êtres de lumière pure "dehors" dans le monde astral. Et même en nous-mêmes, certaines choses restent souvent non contrôlées et donc encore non nettoyées. Si nous ne sommes pas complètement "purs de cœur", nous attirons aussi des informations denses et non libres. Passez toujours en revue le contenu canalisé avec votre cœur et votre esprit, laissez de côté tout ce qui vous semble incohérent, faites confiance à vos sentiments. Aucun être plein de lumière ne remettra jamais en question votre libre arbitre ou ne vous imposera ses conditions ! Vous trouverez la vérité dans votre cœur. Notre cœur est un centre d'énergie et de connaissance. Nous pouvons écouter dans notre cœur et nous y attarder de plus en plus profondément. En relation avec la terre et la source divine, le canal s'ouvre au bon moment dans le cœur pour des choses vraiment nouvelles.



Que se passe-t-il exactement pendant le channeling ?



Beaucoup ne connaissent pas encore en partie leurs missions d'âme réelles. Prenez votre temps et laissez-nous vous conseiller. Nos experts chez Voyance-amour.ch se feront un plaisir de vous aider si vous pensez avoir une réputation ou une expérience avec le phénomène du channeling. La canalisation ne doit se faire qu'"à la lumière", avec l'amour ressenti dans le cœur. Elle sert un ordre supérieur auquel nous nous soumettons par libre arbitre, dans l'humilité et sans attachement à notre ego. Comme toutes les techniques spirituelles "supérieures", la canalisation est au cœur de quelque chose de sacré, nous reliant à la magie guérissante de la lumière. La magie de la lumière spirituelle transmet des informations supérieures et nous relie à un ordre divin supérieur qui sert nos propres desseins les plus purs. Très souvent, par exemple, on communique ce qui est important pour l'ascension intérieure des gens et de la terre en ce moment. Pour ces thèmes "secrets" et sacrés, le médium lui-même doit d'abord et avant tout être prêt.



En savoir plus : Canaux et intuitionLa canalisation est notre droit de naissance en tant qu'êtres humains et signifie autant que "être un canal". En réalité, nous canalisons encore et encore - par exemple dans le sommeil - mais nous ne le remarquons généralement pas. Le lendemain, quand apparaissent des pensées et des sentiments si frais et nouveaux qu'ils nous surprennent nous-mêmes, nous parlons d'"intuition" au lieu de messages. Nous disons, par exemple, "J'ai décidé de mon instinct". Au cours de notre vie, nous utilisons le même mot "intuition" encore et encore et croyons à un moment donné que nous savons ce qui se passe ici. Mais savons-nous vraiment d'où viennent réellement bon nombre de nos pensées et impulsions intuitives ?En fait, nous pouvons élargir tellement notre intuition que nos pensées et nos sentiments s'ouvrent et transmettent des expériences totalement inconnues et de nouveaux messages. Si vous faites un pas de plus maintenant, vous ouvrirez les portes à l'inconnu radical. Ils entrent dans le monde de l'esprit. Ce monde est beaucoup plus vaste que le monde de la réalité matérielle. Vous devenez silencieux, vous devenez vide, vous devenez un récipient. Ils commencent à penser que nous, les humains, avons toujours reçu et continuerons de recevoir des informations et des messages qui vont bien au-delà des limites de ce que nous savons. Les personnes qui sont familières avec ce processus peuvent généralement très bien évaluer l'importance du contenu canalisé. Ils traduisent les messages et les énergies et les mettent sous une forme compréhensible à notre dimension. Rappelez-vous, quand vous voyez un livre dans votre librairie qui doit sa création au channeling.La canalisation fonctionne comme ça. Mais pour canaliser avec succès, vous avez besoin de la pleine conscience et de la capacité de vous détendre profondément tout en faisant des choses excitantes. Pour cela, vous avez besoin de pratique, de patience et d'expérience de vie. De nombreuses techniques spirituelles, comme la méditation, renforcent spécifiquement l'intuition des gens. Mais vous devez aussi vous connecter à votre énergie cardiaque. Ce canal dans le cœur ne s'ouvre que pour les sentiments les plus purs que le corps peut activer et porter : Joie, compassion et amour. C'est pourquoi, souvent, le corps et l'esprit doivent d'abord être purifiés de leurs sentiments et pensées négatifs. Cela peut se faire dans le cadre d'une bonne formation spirituelle ou lors d'une thérapie réussie. Parfois cela prend des années - aussi parce que nous devons préparer le corps pour les fréquences de transmission plus fines et moins familières avec des exercices comme le yoga indien.La prudence est de mise avec les expériences qui font appel avant tout à vos propres désirs et flattent l'ego d'un balayage flatteur ronronnant. Il n'y a pas seulement des êtres de lumière pure "dehors" dans le monde astral. Et même en nous-mêmes, certaines choses restent souvent non contrôlées et donc encore non nettoyées. Si nous ne sommes pas complètement "purs de cœur", nous attirons aussi des informations denses et non libres. Passez toujours en revue le contenu canalisé avec votre cœur et votre esprit, laissez de côté tout ce qui vous semble incohérent, faites confiance à vos sentiments. Aucun être plein de lumière ne remettra jamais en question votre libre arbitre ou ne vous imposera ses conditions ! Vous trouverez la vérité dans votre cœur. Notre cœur est un centre d'énergie et de connaissance. Nous pouvons écouter dans notre cœur et nous y attarder de plus en plus profondément. En relation avec la terre et la source divine, le canal s'ouvre au bon moment dans le cœur pour des choses vraiment nouvelles.Beaucoup ne connaissent pas encore en partie leurs missions d'âme réelles. Prenez votre temps et laissez-nous vous conseiller. Nos experts chez Voyance-amour.ch se feront un plaisir de vous aider si vous pensez avoir une réputation ou une expérience avec le phénomène du channeling. La canalisation ne doit se faire qu'"à la lumière", avec l'amour ressenti dans le cœur. Elle sert un ordre supérieur auquel nous nous soumettons par libre arbitre, dans l'humilité et sans attachement à notre ego. Comme toutes les techniques spirituelles "supérieures", la canalisation est au cœur de quelque chose de sacré, nous reliant à la magie guérissante de la lumière. La magie de la lumière spirituelle transmet des informations supérieures et nous relie à un ordre divin supérieur qui sert nos propres desseins les plus purs. Très souvent, par exemple, on communique ce qui est important pour l'ascension intérieure des gens et de la terre en ce moment. Pour ces thèmes "secrets" et sacrés, le médium lui-même doit d'abord et avant tout être prêt.En savoir plus : https://voyance-amour.ch/voyants/veronique/

Voir la carte

Véronique de voyance-amour.ch











Véronique de voyance-amour.ch

Flashback : < > Medium ? Vous avez dit Medium ? Voyance et clairvoyance ? Quelle différence ? Voyance Belge ? Comment et avec quoi