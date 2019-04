Chirurgie des lèvres

Comment fonctionne le traitement ?

Quels sont les résultats ?

Combien de temps durent les résultats ?

AVANTAGES DE CETTE MÉTHODE ESTHÉTIQUE

Sites Internet à découvrir :

https://www.entourage.ch/fr/parts/levres-bouche/ Lausanne est une ville où les spécialistes sont nombreux. Ce site Internet en est un bon exemple. https://www.chuv.ch/fr/cpr/cpr-home/patients-et-familles/chirurgie-plastique-et-esthetique/traitements-anti-age/ >> Le site du CHUV de Lausanne est indispensable pour bien saisir le sujet ! http://annuaire.costaud.net/37183-soins-esthetiques-lausanne-salon-entourage.html >> Un annuaire intéressant à découvrir

Aujourd'hui, elle peut être réalisée avec différentes techniques, qui peuvent être appliquées en fonction du cas individuel.Certains patients veulent avoir des lèvres très volumineuses et voyantes, d'autres préfèrent une petite retouche qui met en valeur les bords de leurs lèvres sans trop les mettre en évidence, il y a aussi des femmes chez qui, au fil des années, leurs lèvres perdent du volume et du tonus et semblent " vidées ". Dans ces cas, avec un traitement approprié, il est possible de redonner aux lèvres la fermeté et la fraîcheur du passé.QUELLE MÉTHODE CHOISIR ?Le choix du type de méthode ou de substance injectable pour l'amélioration des lèvres est fait sur la base de notre expérience et dépend de la situation de départ (comme le sont réellement les lèvres), du résultat que vous souhaitez obtenir et du type de durée que vous souhaitez.En fonction des demandes du patient, nous choisirons la meilleure technique.Voici donc les principales techniques pour augmenter le volume et modeler les lèvres avec ce qui sont, à notre avis, les avantages et les inconvénients les plus importants de chacun.REMPLISSEURS (produits injectables)L'utilisation de charges temporaires permet d'obtenir les meilleurs résultats en termes de naturalité. Des procédures spéciales ("Paris Lip") associées à des produits de comblement très pratiques comme l'acide hyaluronique permettent de remodeler les contours des lèvres en accentuant et corrigeant le profil pratiquement sans grossissement visible.ACIDE HYALURONIQUE (Juvederm, Teosyal Kiss, Stylage lèvres)C'est une substance naturelle que l'on trouve normalement dans tous les tissus humains. Il est injecté dans les lèvres avec des aiguilles très fines qui permettent une distribution très précise de l'implant pour répondre aux souhaits du patient. Il peut être injecté superficiellement. Pour cette raison, il peut être implanté au niveau de la bordure rouge (vermillon) pour augmenter sa consistance et assurer un résultat très naturel. Elle se pratique en clinique externe, avec ou sans anesthésie locale. Dans la plupart des cas, l'activité normale peut être reprise immédiatement.L'injection dans la zone des lèvres donne d'excellents résultats en termes de redéfinition du contour des lèvres, de comblement du volume et de correction des rides disgracieuses sous forme de lignes verticales entourant les lèvres.Après une évaluation minutieuse des besoins du patient, nous procédons au traitement par injections intradermiques et après l'application d'une crème anesthésique Les injections ne sont pas très gênantes et la majorité des personnes qui suivent ce traitement les considèrent comme indolores, dans nos mains elles sont pratiquement indolores.Le résultat est immédiat. Vos lèvres gagneront en volume et en fermeté, le contour sera redéfini et les rides disgracieuses autour de la bouche disparaîtront.Des traitements d'entretien sont nécessaires pour maintenir une correction optimale des lèvres. Comme les causes du vieillissement cutané dû au soleil et à l'action du temps ne peuvent être stoppées, il est important de comprendre qu'un seul traitement ne suffit pas à maintenir la lèvre turgescente et définie, mais un implant tous les 8 mois environ.Elle se pratique en ambulatoire, avec ou sans anesthésie locale ; dans la plupart des cas, l'activité normale peut être reprise immédiatement et les retouches peuvent être effectuées ultérieurement.L'acide hyaluronique se réabsorbe après 4-10 mois et est idéal pour "essayer un nouveau look" ; vous pouvez alors décider de le répéter ou non. Le coût est faible.