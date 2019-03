Chirurgie des seins, avoir une plus belle poitrine

Petite poitrine par rapport à d'autres proportions corporelles

Glandes mammaires de différentes formes et tailles

Seins " vides " ou affaissés après la grossesse ou l'allaitement

Malaise psychologique au sujet de la taille des seins

Abandon de certains vêtements associés aux petits seins

Méthodes de mammoplastie

Types d'implants >>> L'augmentation du volume mammaire est obtenue par l'insertion d'implants spéciaux dans la zone de la poitrine, qui sont produits sous la forme de capsules scellées en silicone élastomère de différentes formes, volumes et densités, remplies de solution saline ou de silicone. Chacune a ses propres avantages et inconvénients, de sorte que le chirurgien esthétique peut vous aider à choisir la meilleure option. Mise en place de l'implant >>> Il y a trois façons de placer l'implant dans l'augmentation mammaire : dans le tissu mammaire au-dessus du fascia et du muscle mammaire ; sous le fascia ; ou sous le fascia et le muscle mammaire. La deuxième option est la méthode Harmonie, développée pour la première fois par le chirurgien esthétique, qui donne un aspect naturel sans déformer les glandes mammaires lors de la flexion du muscle mammaire. Bien que de nombreux patients choisissent Harmonie, il ne convient pas à tous. Le chirurgien esthétique peut vous aider à déterminer la position qui vous convient le mieux, selon le type d'implant que vous choisissez, sa taille et les proportions de votre corps. Incisions ? Différentes incisions sont disponibles pour la mise en place de l'implant. La plus courante est l'incision dans le pli pelvien, mais il existe d'autres variantes : au bord de la peau et de l'aréole, au niveau de l'aisselle ou par l'incision du nombril. Quelle que soit la coupe que vous choisissez, le Dr Saad fera de son mieux pour minimiser les cicatrices postopératoires visibles en pratiquant l'incision dans les plis cutanés naturels, en utilisant la technologie des sutures microscopiques pour une guérison rapide. Forme et taille >>> Les implants sont disponibles en différentes tailles pour s'adapter au type de corps de chaque femme, et les formes sont rondes et anatomiques. La méthode Harmonie implique l'utilisation d'un implant anatomique, mais elle peut également être utilisée dans d'autres options de pose. Les implants ronds sont généralement placés au-dessus ou au-dessous du muscle.

Comment se déroule l'opération

Période de réadaptation

L'augmentation mammaire convient aux femmes de tous âges qui veulent augmenter la taille et la forme de leurs seins. La mammoplastie vous est montrée si vous avez une ou un :Si vous décidez de subir une mammoplastie, préparez-vous à prendre de nombreuses autres décisions au cours du processus de préparation à la chirurgie. A ce stade, le chirurgien esthétique travaillera en étroite collaboration avec vous pour faire le bon choix et obtenir le résultat souhaité.Bon nombre des décisions à prendre avant l'opération elle-même seront prises à la première réception. Lors de cette réunion, le Chirurgien esthétique discutera des objectifs et des raisons de votre désir d'augmentation mammaire. Il examinera vos antécédents médicaux pour s'assurer que votre mammoplastie est une intervention sécuritaire pour vous. C'est un bon moment pour obtenir des réponses à vos questions afin de vous sentir à l'aise et confiant dans le processus de préparation à la chirurgie.En préparation de l'opération, vous devrez discuter de ce qui suit avec le Chirurgien esthétique :Le Chirurgien esthétique pratique habituellement ces opérations sous anesthésie locale. Dans certains cas, vous pourriez avoir besoin d'une anesthésie générale. Vous pouvez parler à votre médecin de toutes ces choses avant l'opération. Ensuite, une coupe est faite et un implant est posé. Les implants salins sont remplis après leur mise en place et les implants en silicone sont prêts à l'emploi. Ensuite, une coupe est faite et un implant est posé. Les implants salins sont remplis après leur mise en place et les implants en silicone sont prêts à l'emploi. Pendant l'opération, le chirurgien esthétique fera tous les efforts possibles pour former une forme de sein naturelle et minimiser les cicatrices postopératoires. Son but est d'harmoniser les proportions de votre corps en ajoutant le bon volume à cette partie du corps. Avec ce traitement sûr et efficace, le Dr Saad vous donnera un résultat qui vous ravira pour de nombreuses années à venir !Le rétablissement de la chirurgie d'augmentation mammaire dépendra en grande partie de la mise en place des implants. La mammoplastie Harmonie offre la période de rééducation la plus courte et la plus confortable. Ces patients reprennent habituellement leur mode de vie habituel en quelques jours. Les implants situés au-dessus du muscle thoracique nécessitent généralement une récupération rapide et confortable, tandis que les implants situés au-dessous du muscle peuvent nécessiter un processus de récupération plus long. La plupart des patients ont repris leur mode de vie habituel en une à deux semaines et leur activité physique habituelle en un mois.La mammoplastie augmentera considérablement votre estime de soi, car elle vous permettra d'avoir les seins dont vous avez toujours rêvé. Pour voir si vous avez besoin d'une mammoplastie, prenez rendez-vous avec le chirurgien esthétique de votre choix dès maintenant !