Chirurgie esthétique Masculine

L'ESTHÉTIQUE POUR LES HOMMES : SE SENTIR BIEN ET ÊTRE EN SÉCURITÉ

: c'est l'intervention de chirurgie esthétique qui permet de soulever la partie externe du sourcil et d'étirer la peau au niveau des tempes et de la partie latérale des yeux. L'apparence et la position correcte du sourcil jouent un rôle essentiel dans l'esthétique du regard, en donnant de l'expressivité au visage et en reflétant l'état émotionnel et psychologique de l'individu. L'intervention permet de rendre le regard plus décisif, harmonieux et, en cas d'excès de peau, de redécouvrir la liberté du regard et des mouvements oculaires.: certains hommes semblent constamment fatigués avec un regard lourd et triste. Les paupières supérieures peuvent être alourdies par un excès de peau (paupières tombantes). L'opération permet de retrouver un regard jeune, frais et reposé sans changer la forme de l'œil. L'intervention est personnalisée et consiste en l'ablation de l'excès de tissu dû au vieillissement.: lorsqu'on parle de poches, il s'agit de la présence d'un excès de graisse sous les yeux qui alourdit le regard et vieillit le visage dans son ensemble. Grâce à la chirurgie (blépharoplastie inférieure), le patient retrouve un regard frais, jeune et reposé. La blépharoplastie inférieure par voie conjonctivale ne laisse aucune cicatrice externe visible. L'opération consiste à enlever l'excès de graisse de la paupière inférieure (communément appelée " poches sous les yeux ") par une incision dans la conjonctive, puis dans la paupière. Cette caractéristique signifie que la seule cicatrice sur la voie d'accès à l'ablation est complètement invisible à l'œil car elle est cachée de la peau.: le premier symptôme du vieillissement du visage est la perte progressive des volumes et donc de la graisse présente sous la peau. Le lipofilling consiste à prélever la graisse d'une zone donneuse (aspiration du tissu adipeux du patient de l'abdomen, de l'intérieur de la cuisse ou des hanches), à extraire les cellules souches et les cellules graisseuses qu'elle contient par centrifugation ou filtration pour les réinjecter dans la zone à traiter (ce sont généralement certaines zones des paupières et du visage qui ont un aspect creux, vidé et sans volume). En récupérant les volumes dans les points stratégiques du visage et dans la zone du regard, un effet de rajeunissement naturel est créé.: c'est l'intervention la plus complète pour le traitement de l'excès de peau et de la défaillance des tissus sous-cutanés du visage et du cou. L'opération permet d'obtenir un rajeunissement global du visage sans perturber ses traits somatiques et en respectant ses proportions.Dans le monde d'aujourd'hui, nous vivons dans un environnement ultra-compétitif, composé de pressions physiques et psychologiques. Se sentir bien physiquement et émotionnellement rend l'homme plus confiant et prêt à faire face aux éléments extérieurs avec une plus grande concentration.Il existe différents types de techniques médicales et chirurgicales, toutes personnalisées, pour redonner la jeunesse à l'homme.Le choix des traitements est toujours décidé en accord avec le patient et avec l'avis de l'Oculoplastie, en respectant les caractéristiques somatiques de l'individu.