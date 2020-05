Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Infos Business Chirurgie esthétique Paris Difficile de choisir le bon chirurgien esthétique à Paris ? Chers lecteurs et chères lectrices nous espérons que cet article va vous aider !



Comment choisir votre chirurgien esthétique Qui est le meilleur chirurgien esthétique ?

Peut-on faire confiance au chirurgien plastique VIP classique et comment distinguer un professionnel compétent de celui qui "raconte tout" ? Faire le bon choix en matière de chirurgie plastique est fondamental car nous mettons entre les mains de ce chirurgien non seulement notre beauté, notre apparence extérieure, avec tout le bagage des insécurités et des facteurs psychologiques, mais aussi et surtout notre santé. Voici donc quelques suggestions sur la manière de choisir le bon chirurgien plastique.



Assurez-vous qu'il s'agit d'un chirurgien plastique spécialisé.



Seuls les médecins qui ont une formation spécifique en chirurgie plastique esthétique et reconstructive sont des chirurgiens plasticiens. Il n'est pas rare de voir des dermatologues, des dentistes ou d'autres médecins se présenter comme des chirurgiens esthétiques. Selon la réglementation en vigueur, ceux qui n'ont pas fréquenté une école de spécialisation ne peuvent pas être définis comme des chirurgiens plastiques. Demandez à votre chirurgien à quelle fréquence il pratique l'intervention que vous souhaitez faire et quels sont les taux de complications. En tant que patient, la meilleure chose que nous puissions faire, avant de choisir le spécialiste vers lequel se tourner, est de vérifier son curriculum et son expérience en chirurgie reconstructive.

Ne vous sentez pas obligé d'accepter plus de procédures que vous ne le souhaitez, quel qu'en soit le prix. Faites confiance au chirurgien qui "garantit" la satisfaction ou minimise les risques ou le temps de récupération. Demandez quelles mesures le chirurgien prendra en cas de complications ou si d'autres interventions chirurgicales seront nécessaires et quel type de suivi sera assuré. Discutez minutieusement de vos attentes avec votre médecin. Une bonne communication avant l'opération est essentielle pour une bonne satisfaction.

Sentez-vous à l'aise avec le chirurgien de votre choix. Comme le rappelle les spécialistes, "un bon et valable chirurgien plasticien est comme un pilote d'avion. Tous deux doivent avoir plusieurs heures de vol, dans le cas du pilote, et de l'expérience dans le cas du chirurgien. Le pilote fiable, tout comme le médecin, sait comment faire face à chaque situation et ramener ses passagers à la maison sains et saufs".

Vérifier où l'opération sera pratiquée : la chirurgie esthétique est une véritable chirurgie qui doit être abordée de la meilleure façon possible et pratiquée par des experts dans des environnements adaptés et non dans des cliniques ambulatoires. Il est bon de se renseigner sur les caractéristiques de la structure proposée. La première et essentielle est qu'elle respecte les permis et autorisations régionaux, synonymes de contrôles périodiques et de certification des normes. Non aux interventions en studio. Oui aux établissements qualifiés non seulement pour l'hôpital de jour, mais aussi pour l'hospitalisation, dans lesquels il est possible de passer une nuit si des évaluations de prudence et de plus grand confort le recommandent.



Évaluer le prix : la sécurité est également liée à un facteur économique. Un chirurgien plastique n'est pas un commerçant, expliquent les experts, mais un médecin, un professionnel qui suit des critères d'éthique professionnelle, de dignité, de qualité et de sécurité. C'est pourquoi il peut "s'accommoder", mais pas réduire le prix d'une opération de la moitié ou des deux tiers. "Il ne peut surtout pas pratiquer une intervention, telle qu'une mastoplastie additive, à 2 000 euros, car le coût total serait inférieur à celui des matériaux utilisés pour la réaliser". Un professionnel sérieux choisit les matériaux avec soin, nécessite une équipe bien formée et professionnelle, travaillant dans une structure en ordre. Tout cela a un coût.



Source : Faire le bon choix en matière de chirurgie plastique est fondamental car nous mettons entre les mains de ce chirurgien non seulement notre beauté, notre apparence extérieure, avec tout le bagage des insécurités et des facteurs psychologiques, mais aussi et surtout notre santé. Voici donc quelques suggestions sur la manière de choisir le bon chirurgien plastique.Seuls les médecins qui ont une formation spécifique en chirurgie plastique esthétique et reconstructive sont des chirurgiens plasticiens. Il n'est pas rare de voir des dermatologues, des dentistes ou d'autres médecins se présenter comme des chirurgiens esthétiques. Selon la réglementation en vigueur, ceux qui n'ont pas fréquenté une école de spécialisation ne peuvent pas être définis comme des chirurgiens plastiques.Non aux interventions en studio. Oui aux établissements qualifiés non seulement pour l'hôpital de jour, mais aussi pour l'hospitalisation, dans lesquels il est possible de passer une nuit si des évaluations de prudence et de plus grand confort le recommandent.Évaluer le prix : la sécurité est également liée à un facteur économique. Un chirurgien plastique n'est pas un commerçant, expliquent les experts, mais un médecin, un professionnel qui suit des critères d'éthique professionnelle, de dignité, de qualité et de sécurité. C'est pourquoi il peut "s'accommoder", mais pas réduire le prix d'une opération de la moitié ou des deux tiers. "Il ne peut surtout pas pratiquer une intervention, telle qu'une mastoplastie additive, à 2 000 euros, car le coût total serait inférieur à celui des matériaux utilisés pour la réaliser". Un professionnel sérieux choisit les matériaux avec soin, nécessite une équipe bien formée et professionnelle, travaillant dans une structure en ordre. Tout cela a un coût.Source : https://www.riccardomarsili.fr/

Josie Bonnet

















Flashback : < > Développer son entreprise Augmentation mammaire par graisse Questions sur la médecine Infos Business | Italia