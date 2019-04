Chirurgie esthétique pour les hommes

"L'homme est beaucoup plus attentif à lui-même, à son corps et à son visage ; c'est parce que prendre soin de soi aujourd'hui est une sorte de carte de visite "

Liposuccion, blépharoplastie, rhinoplastie, lifting.



La vanité ne concerne pas que les femmes. Et les dernières données le confirment. Aux USA, en 2016, il y avait près de 200 000 interventions de médecine esthétique.

L'ESTHÉTIQUE MASCULINE : QUELS SOINS DE BEAUTÉ LES HOMMES CHOISISSENT-ILS ?

"En ce qui concerne le corps, la principale intervention chirurgicale nécessaire est la liposculpture pour redéfinir l'abdomen et enlever les poignées de l'amour".

Mais aujourd'hui, le scénario a changé et le recours au scalpel n'est plus quelque chose à cacher mais au contraire un choix dont on peut être fier !De ce point de vue, la chirurgie et la médecine esthétique se sont adaptées au fil du temps à des temps de plus en plus courts pour prendre soin de leur apparence, offrant des solutions rapides et des opérateurs postaux toujours plus courts et sûrs."Aujourd'hui, la chirurgie est de plus en plus rapide en post-opératoire, tout en maintenant un haut niveau de qualité et de sécurité. D'autre part, la médecine esthétique d'avant-garde permet un travail pratiquement immédiat et une récupération sociale, à tel point que l'on profite souvent de la pause déjeuner pour faire quelques retouches".Il n'est pas vrai que la vanité soit (seulement) une femme. Selon les dernières analyses, en effet, même les hommes semblent de plus en plus intéressés par tout ce qui tourne autour du monde de la beauté et, par conséquent, le soin (souvent trop exagéré) de leur apparence, la lutte continue contre un âge qui avance, la recherche du mythe de la perfection.Pour détendre la partie supérieure du visage, vous pouvez utiliser le botulinum, qui vous permet d'obtenir un adoucissement naturel des rides d'hyper-expression du front (rides du penseur et lignes horizontales). Les produits utilisés sont de haute qualité, étayés par des études scientifiques et des résultats prouvés.Le relâchement de la peau du contour des yeux et la perte de volume et de graisse sont souvent associés au processus de vieillissement du visage de l'homme. Pour redonner du volume et un aspect jeune et dynamique au visage, on utilise des produits de comblement, c'est-à-dire des substances injectables utilisées en médecine esthétique mini-invasive pour corriger les rides ou ridules statiques et atténuer les cernes, afin d'avoir un aspect plus détendu et plus frais. L'hydratation du contour des yeux et du visage grâce au PRP (concentré plaquettaire) permet à la peau de retrouver tonus, fermeté et éclat sans recourir à la chirurgie esthétique, tout en préservant un aspect totalement naturel.Mais revenons aux hommes. Parmi les interventions les plus fréquemment demandées par le monde masculin figurent la rhinoplastie et la blépharoplastie. "Le nez est l'une des parties que les hommes aspirent le plus à transformer, tant avec la rhinoplastie traditionnelle qu'avec sa version non chirurgicale, c'est-à-dire le rhinofiller.