Chirurgie esthétique ? un peu d'histoire !

chirurgie esthétique trouve ses racines dans un passé lointain. La plus ancienne preuve connue est représentée par le papyrus d'Edwin Smith, daté de 3000 avant J.-C., contenant la description des interventions effectuées sur le visage. De l'Inde, il existe des traces très précises de la reconstruction du nez (800 av. J.-C.) destinée à faire face aux conséquences de son amputation, punition infligée à l'époque pour des crimes de vol et adultère.



Cette technique de reconstruction est encore utilisée aujourd'hui et est connue sous le nom de "méthode indienne", basée sur l'utilisation de la peau du front. Il faut arriver à 1400, en France, pour trouver d'autres preuves écrites importantes ; Un chirurgien européen a décrit une méthode alternative à la méthode indienne pour reconstruire le nez, la "méthode italienne", qui était basée sur l'utilisation de l'épiderme du bras. Plus tard, la technique fut reprise et perfectionnée et en 1597 un chirurgien publia le traité "De curtorum chirurgia per insitionem", une véritable publication scientifique sur cette méthode de reconstruction nasale. Il faut alors attendre la seconde moitié du XIXe siècle, avec l'introduction de l'anesthésie et des règles d'asepsie et d'antisepsie, pour retrouver les traces du développement de la chirurgie plastique.



En 1881, Un chirurgien des USA publie un article dans lequel il expose une technique d'otoplastie pour la correction des oreilles qui ondulent ; la première description d'une rhinoplastie esthétique réalisée par un autre chirurgien new-yorkais, date de 1887. Le berlinois Jacques Joseph diffusa la technique de la rhinoplastie en Europe en l'améliorant encore, afin d'être considéré comme le père de la rhinoplastie esthétique.



En France, Demers et Marx décrivent, en 1890, la première opération d'abdominoplastie pour corriger un abdomen pendulaire, une technique utilisée en 1910 par l'américain Howard Kelly. Les premières opérations esthétiques du sein ont été exposées en 1897 lorsque le chirurgien français M. Pousson s'est essayé à une mastoplastie pour réduire un sein trop gros. Au même moment un chirurgien Autrichien, a réalisé une mastoplastie additive avec des injections de paraffine pour augmenter un petit sein. Il faut remonter jusqu'en 1962 pour trouver les implants mammaires en silicone, conçus par des chirurgiens américains.



La chirurgie esthétique a commencé à s'imposer comme une discipline chirurgicale au début du XXe siècle, en particulier aux Etats-Unis ; le chirurgien Miller a été le premier à décrire en détail la chirurgie esthétique du visage dans une publication de 1907. Miller souligne également l'importance des aspects psychologiques de la chirurgie esthétique.



Suivant les traces de Miller, le chirurgien Kolle a publié le premier traité sur la chirurgie esthétique, avec des descriptions détaillées enrichies de nombreuses photographies d'opérations du visage. En 1919, le Parisien Passot publie un traité intitulé "Chirurgie Esthétique Pure", attribuant à la chirurgie esthétique la juste place et la juste valeur sociale au même titre que les autres disciplines chirurgicales. En 1920, Bettman de Portland décrit la première véritable technique complète de lifting facial. Il faut remonter jusqu'en 1926 pour trouver la première femme chirurgienne esthétique, Suzanne Noël, parisienne qui, en 1926, publie "La Chirurgie Esthétique : son rôle social" ; Madame Noël introduit de nouvelles techniques comme le lifting occipital du cou et le lifting brachial pour la peau flasque des bras. Toujours en France, Julien Bourget a été le premier à opérer des poches à paupières, soulignant l'importance d'enlever la graisse ainsi que d'éliminer l'excès de peau. Après la Seconde Guerre mondiale, vers la fin des années 1950 et le début des années 1960, Ivo Pitanguy, qui peut être considéré comme le véritable père de la chirurgie esthétique moderne, entre dans le monde de la chirurgie esthétique. Le célèbre chirurgien brésilien de Rio de Janeiro décrira toutes les techniques les plus modernes de chirurgie esthétique, en perfectionnant certaines et en en concevant de nombreuses autres, élevant définitivement la chirurgie esthétique au rang de discipline médicale communément acceptée.



