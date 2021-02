Choisir une maison à louer ( par Raymond Bruchez )

Comment choisir une maison à louer : la surface, la profession et le mobilier



LOYER EN VALAIS



Lorsque vous choisissez une maison à louer, vous devez d'abord tenir compte de certains aspects importants. Ce sont des éléments clés pour trouver le bon bien en peu de temps et raccourcir la liste de ceux qui doivent être évalués.



LA ZONE - Le premier élément à prendre en considération est la zone, en évaluant si elle est dotée de services, s'il y a des magasins, des bars et des restaurants, mais aussi la distance par rapport au centre historique et le type de logement (résidentiel ou autre). Dans le cas des petites villes, par exemple, il est conseillé d'évaluer les routes et les transports publics qui permettent des liaisons avec les villes principales, les lieux d'intérêt qui se trouvent à proximité, les lignes de chemin de fer (surtout si vous n'avez pas de voiture) et la distance de l'aéroport.



LA PROFESSION - Il est évident que le choix de la maison à louer est également influencé par la profession de la personne qui veut acheter : un étudiant universitaire se concentrera sur une propriété à louer proche de l'université, tandis qu'un professionnel optera pour un quartier à l'image impeccable.



AMEUBLEMENT - Un autre élément qui n'est souvent pas évalué est le mobilier. Un logement meublé est un excellent point de départ pour réduire les coûts et pouvoir utiliser la maison immédiatement sans autres achats, d'autre part, beaucoup n'aiment pas l'idée d'utiliser des meubles qui ne sont pas neufs.



Comment choisir une maison à louer : le coût de la redevance mensuelle



LE COÛT FONDÉ SUR LE REVENU - Le coût de la location est un aspect très important lors de la location d'une maison, mais il est souvent ignoré. Les professionnels recommandent généralement de louer une maison dont le loyer représente environ 30 % du revenu total du ménage. Si l'on considère la somme des dépenses ordinaires qui comprennent les factures, les vêtements, la nourriture et autres, c'est approximativement le bon pourcentage pour ne pas arriver à la fin du mois avec "l'eau à la gorge". Si un couple gagne un total de 4500 CHF par mois, il pourrait par exemple parier sur une propriété dont le loyer est d'environ 1500 CHF. Il s'agit évidemment d'une simple estimation qui varie en fonction des cas individuels.



Comment choisir une maison à louer : le propriétaire, le confort et les voisins



CONFORT - Lorsque vous choisissez une maison à louer, vous devez prendre en compte tous les aspects, y compris le confort qu'elle offre. Par exemple, la proximité d'un grand parking ou d'une place de parking privée, à l'extérieur comme dans le garage. Excellent aussi la cave qui permet de stocker et de cacher tous les objets qui ne sont pas nécessaires. Elle devient précieuse si la maison est petite. D'autres éléments à ne pas négliger sont la proximité des arrêts de bus ou des magasins, des supermarchés et des bureaux de poste.



LE PROPRIÉTAIRE - Vivre dans une maison louée peut être une expérience merveilleuse, pour autant qu'il y ait une bonne relation avec le propriétaire de la propriété. Veillez à ce qu'il soit disponible, mais surtout disposé à rester en contact avec vous même après la signature du contrat. Il sera votre point de référence pour tout problème, surtout si vous en êtes à votre première expérience de ce type. Dans de nombreux cas, l'agence immobilière servira de lien entre le locataire et le propriétaire dans la phase de choix d'une maison, en clarifiant leurs compétences respectives et tous les doutes liés à la propriété. D'autre part, un propriétaire aimable, avec lequel vous pouvez établir une relation amicale, peut devenir une bouée de sauvetage en de nombreux moments.



Voisins - Les voisins sont un autre aspect qui n'est souvent pas pris en compte. Cependant, elle peut rendre la vie plus ou moins agréable dans la nouvelle maison louée. Dans ce cas, le propriétaire et l'agence immobilière peuvent fournir quelques indices. Évidemment, tout dépend de ce que vous recherchez. Un étudiant universitaire peut préférer vivre dans un immeuble d'habitation où il y a d'autres jeunes pour se faire des amis, plutôt que dans une famille ou des enfants en bas âge. En revanche, un professionnel serait mieux avec des voisins moins bruyants et souvent absents.



Comment choisir une maison à louer : les erreurs à ne pas commettre



Il y a des erreurs que ceux qui choisissent une maison à louer ne devraient jamais commettre. Découvrons-les ensemble.



Louer une maison à un membre de la famille, à un ami ou à une connaissance sans contrat. C'est une erreur que l'on commet souvent pour trouver un prix moins cher, mais la plupart du temps, cela ne s'avère pas être une bonne idée.

Ne vérifiez pas l'état de la propriété avant de signer le contrat. Avant de verser la caution, il est nécessaire de vérifier la maison et de s'assurer que tout est en ordre, sinon le propriétaire pourrait vous facturer des dommages éventuels. Dans ce cas, l'agence immobilière offre une protection maximale.

Passez des accords verbaux. Lorsqu'il s'agit de louer un appartement, vous ne pouvez pas décider verbalement, mais tout doit toujours être mis noir sur blanc.

Ne pas lire le contrat et signez toutes les pages. Le contrat de location doit être lu très attentivement et toutes les pages doivent être signées car il pourrait être modifié sans votre consentement si ce n'est pas le cas. Si vous êtes gêné ou anxieux à l'idée de le lire devant le propriétaire, il est conseillé de vous faire envoyer un projet au préalable afin que vous puissiez mieux l'étudier et faire vos propres réflexions.