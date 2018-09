Comment apprendre la voyance en trois étapes ?

Aujourd’hui quand je vois certaines personnes se casser la tete pour acheter des tonnes de livres pour la voyance, cela me fait rire. Aujourd’hui lorsque je vois celui qui fait des études en théologie se casser la tête à aller acheter des formations pour devenir voyant, cela me fait énormément rire. Combien parmis nous rêvent de devenir voyant en quelque minutes , secondes ou heures si on veut ? Dites moi combien de personnes souhaitent comprendre certaines choses comme des dieux ?



Aujourd’hui la voyance est très répandue un peu partout dans le monde entier. On peut dire que la voyance est devenu une science par laquelle certaines personnes obtiennent des solutions à leurs problèmes dans ce monde. De nos jours apprendre les techniques n’est pas chose facile pour tout le monde. Il faut faire montre de courage d'après certains.



Moi je ne suis pas de ceux qui disent que la voyance est impossible. Mois je ne suis pas de ceux qui pense qu'être voyant c'est lire de tonnes de livres. Moi je ne suis pas avec ceux qui partent fait des études pour devenir voyant. Etre un voyant aujourd’hui c’est un domaine qui nécessite la sagesse, le don de soi et le temps. On a pas besoin de faire des études pour ça, ni se casser la tête pour ça aussi.