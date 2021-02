Comment choisir une maison à acheter ? ( Par Raymond Bruchez )

Comment choisir une maison à acheter en Valais ?



Comme toujours, le meilleur conseil que je puisse vous donner est de ne pas être pressé. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un achat, il y a de nombreux aspects à vérifier, contrôler et surveiller dans le temps. Je peux les résumer en une série de points, mais c'est à vous d'analyser chaque détail avec l'attention nécessaire.



Des dépenses à l'emplacement, de la proximité des transports aux conforts tels que le parking et la cave.



Vivre dans un appartement loué peut être un avantage à bien des égards, à condition de trouver l'appartement idéal. Voici les éléments à prendre en considération :



Coût du loyer par rapport au revenu



Il est important de commencer par l'aspect fondamental : les coûts. La théorie qui semble s'être imposée dans le domaine de l'immobilier, et à laquelle se réfèrent plusieurs agences conseillant ainsi ceux qui s'adressent à elles, est de trouver un loyer qui nécessite environ 30% du revenu total du ménage. Compte tenu des dépenses ordinaires telles que les factures, la nourriture, les vêtements et autres, il semblerait que ce soit le bon pourcentage pour ne pas arriver "avec de l'eau dans la gorge" à la fin du mois. Par exemple, si un couple gagne un total de 3000 CHF, il pourrait mettre de côté environ 1000 CHF pour le loyer. Comme mentionné ci-dessus, il ne s'agit que d'une estimation et peut ne pas représenter la réalité de la situation. Cependant, les experts en immobilier semblent le prendre très au sérieux et s'y fient dans de nombreux cas.



Le confort de la location d'un appartement



Sans doute, la proximité d'un grand parking ou d'un lieu privé réservé aux copropriétés, ainsi que d'un garage ou d'une cave (où l'on peut déposer tous les objets qui gêneraient dans les murs de la maison) ne sont pas absolument des éléments à sous-estimer. Indirectement, parce que non fourni directement par la personne qui vous loue l'appartement, pensez aussi à une hypothétique proximité d'arrêts de bus ou de commerces similaires. En bref, n'oubliez pas de considérer l'ensemble du "paquet", sans vous concentrer exclusivement sur l'appartement.



L'aménagement intérieur de l'appartement de location



Il n'y a pas de doute, les goûts sont les goûts. Chacun a ses propres goûts et, par conséquent, il peut être difficile d'apprécier tout le design d'un appartement. Peut-être que ce miroir ne devrait pas être là, ou que ce meuble serait plus beau dans une autre partie de la maison. N'oubliez pas, cependant, qu'il est acceptable d'intervenir sur les meubles, mais seulement jusqu'à un certain point. En fin de compte, la meilleure solution est de trouver le bon compromis, sans évidemment accepter quelque chose qui ne vous plaît pas du tout mais qui a peut-être un prix avantageux. N'oubliez pas que dépenser un peu plus et avoir une meilleure qualité est sans aucun doute, comme écrit ci-dessus, un juste compromis.



Une fois que vous vous êtes installé dans l'appartement, il ne fait aucun doute que vous devez continuer à avoir des contacts avec le propriétaire. Ce chiffre est fondamental car, si vous en êtes à votre première expérience de vie indépendante, il peut résoudre de nombreux doutes sur les compétences respectives, ainsi que les perplexités liées à la maison. Un propriétaire serviable, avec lequel vous pouvez également établir une bonne et éventuellement amicale relation, peut être une véritable bouée de sauvetage à certains moments.



Voisins en Valais



En supposant que le propriétaire, comme mentionné au point ci-dessus, soit une personne utile, il peut vous donner quelques indices sur vos voisins. Cela dépend toujours de ce que vous recherchez et surtout de la façon dont vous avez l'intention de vivre. Si vous aimez les soirées tardives, un appartement, où vivent généralement des familles ou des enfants en bas âge, n'est probablement pas le meilleur choix pour vous. D'autre part, si vous êtes une personne calme qui n'aime pas être dérangée, quelques questions à ceux qui connaissent mieux la région que vous sont plus que justifiées.



La maison idéale est le bon compromis en regardant vers l'avenir



À mon avis, ce sont les éléments les plus importants à prendre en compte si vous décidez, seul ou avec votre partenaire, d'emménager ensemble. Mais je tiens à souligner une fois de plus qu'il est fondamental de trouver le bon compromis, car il est très difficile, voire impossible, de réaliser tous ces points en même temps.



De plus, pensez toujours à ce que pourrait être votre avenir. S'agit-il d'une maison "transitoire", avant l'achat définitif ? Ou bien voudrez-vous passer votre vie à louer par commodité ? Le choix est évidemment le vôtre, ou le vôtre selon les projets que vous avez en tête.



Le plus important n'est pas de se laisser emporter par l'émotion et l'ardeur du moment, mais de raisonner calmement après avoir vu même plusieurs appartements. Il ne s'agit certainement pas d'acheter une maison, mais même la location implique une dépense économique et énergétique à ne pas sous-estimer.



Raymond Bruchez