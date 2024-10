Conflit judéo-arabe et ses fomres de sa génèse à son actualité

La création de l'État d'Israël et la première guerre (1948–1949)



1947 (Plan de partage de l’ONU) : Après la Seconde Guerre mondiale, la question de la Palestine revient à l'ONU, qui propose de partager le territoire en deux États, un juif et un arabe. Les Juifs acceptent, mais les dirigeants arabes rejettent le plan.



14 mai 1948 (Création de l’État d’Israël) : David Ben Gourion proclame la création de l’État d’Israël. Le lendemain, une coalition de pays arabes (Égypte, Jordanie, Syrie, Irak et Liban) attaque Israël, déclenchant la guerre israélo-arabe de 1948. Israël sort victorieux et agrandit son territoire au-delà des frontières prévues par l'ONU. Environ 700 000 Arabes palestiniens fuient ou sont expulsés de leurs terres, créant la crise des réfugiés palestiniens, un élément central du conflit jusqu’à aujourd’hui.



5. Guerres et occupation (1949–1993) :

1949 (Armistice) : Les lignes d'armistice, souvent appelées "lignes de 1949", créent un cessez-le-feu mais pas de paix formelle. La Cisjordanie est annexée par la Jordanie, et Gaza est sous contrôle égyptien.



1956 (Crise du canal de Suez) : Israël, soutenu par la France et le Royaume-Uni, attaque l’Égypte pour des raisons stratégiques, notamment le blocage du canal de Suez et le soutien égyptien aux groupes militants palestiniens.



1967 (Guerre des Six Jours) : Israël frappe préventivement l’Égypte, la Syrie et la Jordanie, et, en six jours, occupe la Cisjordanie, Jérusalem-Est, Gaza, le Sinaï et le plateau du Golan. Cet événement marque un tournant, avec l’occupation militaire de territoires palestiniens et une nouvelle vague de réfugiés.



1973 (Guerre du Kippour) : Une coalition menée par l’Égypte et la Syrie attaque Israël lors de la fête du Yom Kippour. Malgré des pertes initiales, Israël parvient à repousser l’offensive, mais le conflit met en évidence la vulnérabilité d’Israël et l’importance d’une solution négociée.



1979 (Accords de Camp David) : Premier traité de paix israélo-arabe entre Israël et l’Égypte, parrainé par les États-Unis. Israël restitue le Sinaï à l’Égypte, ce qui met fin aux conflits entre les deux pays, mais ne résout pas la question palestinienne.



1987–1993 (Première Intifada) : Soulèvement populaire palestinien contre l'occupation israélienne dans les territoires occupés (Cisjordanie et Gaza). Ce soulèvement dure plusieurs années et entraîne la mort de milliers de personnes.





Processus de paix et impasse (1993–2023) :

1993 (Accords d'Oslo) : Première tentative sérieuse de résolution du conflit israélo-palestinien avec la reconnaissance mutuelle de l'OLP et d’Israël. Ces accords prévoient une autonomie palestinienne en Cisjordanie et à Gaza, mais le processus s'enlise, en partie en raison de l'expansion des colonies israéliennes.



2000 (Seconde Intifada) : Échec des négociations à Camp David II et visite controversée d’Ariel Sharon sur l’Esplanade des Mosquées à Jérusalem déclenchent un second soulèvement palestinien, plus violent que le premier.



2005 (Retrait de Gaza) : Israël se retire unilatéralement de Gaza, mais garde le contrôle des frontières et de l’espace aérien. En 2007, le Hamas, un groupe islamiste, prend le contrôle de Gaza, tandis que l’Autorité palestinienne dirigée par le Fatah contrôle la Cisjordanie.



Conflits récurrents (2008–2023) : Depuis, des conflits éclatent régulièrement entre Israël et le Hamas, notamment en 2008, 2012, 2014 et 2021. Ces affrontements causent des milliers de morts, principalement parmi les civils palestiniens.