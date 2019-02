D'autres types d'alarmes comprennent un détecteur de voix, dont les commandes verbales sont préenregistrées en plus d'une alarme. Exemples de commandes préenregistrées : "Feu, sortez !" ou "Alerte à la fumée !" ou "Alerte à la pile faible." Une version de ce type peut même avoir la voix d'un parent préenregistrée. Cela peut être efficace d’autant plus que des études indiquent que les enfants sont plus susceptibles de répondre rapidement à la voix d'un parent.



Il existe de nombreuses marques de détecteurs de fumée sur le marché, mais ils se divisent tous en deux types de base : les détecteurs de fumée à chambre d'ionisation et les détecteurs de fumée photoélectriques. Les deux types ont deux éléments de base : un capteur pour détecter la fumée et un avertisseur sonore électronique très puissant pour alerter les gens. Le détecteur de fumée et de monoxyde de carbone de qualité supérieure utilise à la fois des technologies à ionisation et photoélectriques, et il comporte des commandes vocales pour vous faire savoir ce qui ne va pas.



L'installation adéquate de votre système d'alarme d'urgence est cruciale pour s'assurer que tous les dispositifs fonctionnent efficacement et précisément, et toute alerte lumineuse et sonore de votre système avertira facilement votre personnel en cas d'incendie.

Votre fournisseur de système d'alarme incendie vous aidera à évaluer vos locaux, à déterminer les endroits appropriés pour l'installation de dispositifs d'alarme et à recommander le type de système d'alarme approprié pour votre entreprise.