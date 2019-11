Conseils amoureux

Oscar Wilde a dit : "S'aimer soi-même est le début d'une histoire d'amour." Et comment lui en vouloir ? Nous avons décidé de commencer notre blog en parlant de ce qui est à la base de toute relation : l'amour de soi.C'est peut-être le sentiment le plus recherché et le plus difficile à réaliser, mais en même temps essentiel pour cultiver les relations avec les autres, avec ceux qui vivent en dehors de notre monde intérieur.Très souvent, il arrive d'être satisfait de certaines situations, de certaines personnes, de certaines relations, précisément à cause d'un manque d'estime de soi. Mais qu'est-ce que l'estime de soi ? Nous pouvons la définir comme la perception que chacun de nous a de sa valeur et de ses qualités personnelles et elle est fondamentale dans notre sphère émotionnelle et relationnelle.Les défis de ses propres capacités, la recherche continue d'approbation et le sentiment d'infériorité sont quelques-unes des manifestations de ce problème qui ne peuvent être surmontées qu'en faisant un travail introspectif, en essayant de travailler en nous et en notre conscience.À cet égard, nous soumettons à votre attention quelques conseils utiles à suivre.1) Éviter la comparaison avec d'autres personnesLa comparaison avec les autres est juste, mais seulement si elle est utilisée comme un outil de croissance personnelle et non pour la démolition de son être. Comparer ou confronter les autres signifie souvent porter des jugements négatifs sur soi ou sur les autres, se sentir inadéquat ou plein de ressentiment envers les autres.2) Réaliser un processus de recadrageQu'est-ce que le recadrage ? Elle consiste à changer ses propres cadres mentaux, c'est-à-dire les "lentilles psychologiques" à travers lesquelles chacun de nous observe le monde et qui agissent comme des filtres pour interpréter la réalité. Le problème avec ces cadres est qu'ils limitent souvent la vue d'ensemble d'une personne, qui a tendance à se concentrer sur les aspects négatifs de son être.3) Consacrez-vous à des activités que vous aimezIl est important de développer des passe-temps et des intérêts parce qu'ils vous amènent à investir du temps dans des activités qui vous font vous sentir bien. Il aide aussi souvent à créer des apports positifs, comme de poser des défis personnels et de travailler vers l'objectif.4) Entourez-vous de gens qui vous aimentLes personnes qui vous sont proches ont un impact important sur votre vie, alors entourez-vous de gens qui vous apprécient et vous font sentir important.5) Pensez à vos qualitésDressez une liste de toutes les caractéristiques positives de votre personnage : compétences, expériences, talents, vertus et toute autre qualité qui peut vous faire sentir bien dans votre peau.6) Ne soyez pas égoïsteQuand on fait du bien à quelqu'un, on se sent bien aussi.Il y a quelques années, l'Université York a publié une étude dans laquelle on demandait aux participants de se comporter avec gentillesse et serviabilité envers une autre personne pendant quelques minutes par jour. Après 6 mois, les participants ont rapporté un niveau plus élevé d'estime de soi et de bonheur que le groupe témoin.7) Se fixer un but dans la vieAvoir une bonne idée de votre but dans la vie vous aidera à avoir plus d'estime de soi parce qu'elle peut vous mettre dans la bonne position pour poursuivre vos rêves et atteindre vos objectifs.8) Se souvenir des succès et apprendre des échecsN'ayez pas peur de faire des erreurs et d'être jugé pour vos erreurs.Personne n'est à l'abri des erreurs, alors acceptez un échec et considérez cela comme une occasion d'apprentissage. Enfin, rappelez-vous que l'échec ne signifie pas l'échec et que chacun excelle dans quelque chose de différent.9) Découvrez vos valeursEnfin, nous devons découvrir quelles sont nos valeurs fondamentales et, par conséquent, nous faire comprendre clairement ce que nous voulons et ce que nous ne voulons pas dans notre vie.Bref, nous avons besoin de nous connaître nous-mêmes, d'être conscients de nos propres qualités et limites et d'affronter les problèmes comme un défi et non comme une condamnation.Pour plaire aux autres, il faut d'abord commencer par s'aimer soi-même. D'un autre côté, si vous ne vous aimez pas d'abord, comment pouvez-vous vous attendre à ce que quelqu'un d'autre le fasse ?Sites Internet à découvrir :