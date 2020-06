Covid-19 ,L'Allemagne impose un nouveau verrouillage

Le Premier ministre de l'État, Armin Laschet, a annoncé que tout le district de Guetersloh - où vivent plus de 360 000 personnes - serait fermé pendant les sept prochains jours.



M. Laschet a déclaré que ce nouveau verrouillage serait le reflet des mesures imposées au niveau national plus tôt dans la pandémie de Covid-19.

Les réunions de groupe ont été interdites, et les écoles, les garderies, les musées, les restaurants, les pubs, les piscines, les gymnases et autres lieux publics ont été contraints de fermer ou de limiter drastiquement le nombre de personnes autorisées à entrer à tout moment.



L'Allemagne a jusqu'à présent enregistré 192 127 cas et 8 909 décès liés au nouveau coronavirus, des taux relativement faibles par rapport aux autres pays européens.



Le gouvernement a été crédité d'avoir agi tôt dans la pandémie et d'avoir augmenté la capacité de test du pays. Les hôpitaux allemands ont même pu accepter des patients d'autres pays européens, plus touchés par la crise.