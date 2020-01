Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Italia Cryolipolyse Sachez en plus sur la Cryolipolyse en lisant notre article ! La cryolipolyse est un traitement de médecine esthétique non invasif, qui permet, par l'utilisation du froid, la réduction des graisses localisées.



En bref, les cellules adipeuses affectées par le froid s'effondrent, meurent et donc se réduisent.



Il s'agit donc d'un traitement de l'adiposité sans aspiration. La cryolipolyse est une alternative non chirurgicale à la liposuccion.



C'est un traitement particulièrement indiqué pour les adiposités localisées sur l'abdomen, les hanches, les bras, la face interne et externe des cuisses, les genoux.



Le traitement n'est pas douloureux et vous permet de reprendre immédiatement vos activités quotidiennes.



Cependant, seules de petites zones peuvent être traitées à la fois, de sorte que davantage de séances sont nécessaires.



Comment se déroule une séance de cryothérapie



Allongé sur un divan, votre médecin applique un gel sur la zone à cryolipidiser.



Il place ensuite une sorte de ventouse en silicone - une grande ventouse - fixée à une pièce à main sur la pièce à traiter.



A ce stade, la machine aspire, avec une aspiration calibrée, l'enveloppe de graisse à l'intérieur de la tasse, puis commence la phase de refroidissement de la zone.



Restez dans cette position pendant environ une heure, pendant laquelle la machine atteint la température fixée par le médecin.



Contact : 021 552 60 00 >> Clinique entourage Lausanne



Il s'agit d'une technique non chirurgicale très récente " importée " des États-Unis.

Grâce à une machine (ZELTIQ), les cellules graisseuses sont congelées et éliminées dans les semaines qui suivent par le système lymphatique et rénal.

Il s'agit d'une technique très récente qui a été testée aux États-Unis pendant quelques années. A l'étranger, vous savez, ils sont toujours prêts à trouver des traitements rapides et indolores. Ce n'est pas une chirurgie, il n'y a pas d'aiguilles ni de coupures : c'est une sorte de détournement de la médecine esthétique qui utilise le froid de façon très originale pour faire disparaître les coussinets de graisse et les " poignées d'amour ".

Vous allez à la clinique, vous avez une séance d'une heure environ, vous rentrez chez vous sans problème et après quelques semaines vous voyez les résultats. Les coussinets, jour après jour, se réduisent et partent. Les résultats sont là et ils sont bons, assure le Dr Beatrice Giorgini, médecin esthétique de Bologne, l'une des premières à pratiquer cette technique, ici en Italie, tout récemment. Le nom technique est cryolipolyse, mais il est mieux connu par le nom de la machine utilisée : Zeltiq.



En quoi consiste cette méthode ?

" La cryolipolyse est une méthode non chirurgicale par laquelle, en abaissant la température, jusqu'à ce que les cellules graisseuses soient gelées pendant un certain temps, un processus d'auto-élimination de celles qui sont visées est déclenché ".



Comment cela fonctionne-t-il en pratique ?

" En pratique, c'est un système simple, non traumatisant, mais très efficace pour réduire l'adiposité localisée. Chaque session, en effet, réduit les roulements de 20% de leur volume".



Avec le froid, adieu les roulements et les poignées



Quels sont les avantages ?

" Vous avez des avantages même avec une seule séance, les résultats viennent rapidement, vous pouvez le faire toute l'année (même en été), ne laisse pas de marques et d'ecchymoses, ne comporte pas de précautions ou de limitations d'aucune sorte, de sorte que vous pouvez reprendre vos activités immédiatement.



Quels sont les changements par rapport à la liposuccion classique ?

"Beaucoup, parce que ce n'est pas de la chirurgie. Il n'y a pas de coupures ou de canules, donc pas d'anesthésie, pas de traitement médicamenteux, pas de temps de récupération, des douleurs douloureuses et un grand gonflement".



Depuis combien d'années cette technique est-elle pratiquée ?

" Aux Etats-Unis, il est pratiqué depuis deux ans, en Italie il a été introduit en septembre dernier, c'est un traitement très récent et encore très nouveau ".



Pouvez-vous décrire comment le traitement est effectué ?

" Dans la zone à traiter, on applique une feuille de papier imbibée de gel sur laquelle on place une pièce à main faite un peu comme une grosse ventouse.

Lorsque la machine est mise en marche, l'enveloppe (pli) de graisse est aspirée dans la pièce à main et portée à une température très basse. En pratique, les cellules graisseuses sont congelées. La pièce à main agit pendant environ une heure et se détache ensuite. Pendant ce temps, on ne ressent rien de désagréable ; à la fin, la zone traitée reste rouge pendant quelques minutes puis elle se normalise rapidement".



Mais à ce moment-là, le tampon de graisse n'est plus là ?

"Non, parce que le processus de réduction est progressif. Immédiatement après le traitement, les cellules adipeuses détruites sont encore là, mais dans les jours et les semaines qui suivent, le corps procède à leur élimination par les systèmes lymphatique et rénal. Les résultats ne sont pas visibles avant quatre semaines".

Combien de temps dure chaque traitement ?

"Une heure par zone traitée."



Combien de séances faut-il ?

" Cela dépend de la situation du patient, si une personne a une légère adiposité, parfois elle se contente d'une seule application, en présence d'une adiposité plus importante le traitement doit être répété deux ou trois fois à une distance d'un mois et demi entre une séance et la suivante ".



Qu'est-ce que ça fait après ?

" Pendant quelques jours, une sensation de diminution de la sensibilité de la zone peut persister et il peut y avoir un léger inconfort (démangeaisons ou gonflement) qui disparaît en une semaine environ ".



Qui n'est pas recommandé d'utiliser cette méthode ?

"Ceux qui sont très minces et n'ont pas assez d'adiposité pour être "aspirés" par la pièce à main. Ou, à ceux qui sont obèses, parce que, en présence d'une adiposité excessive, la pièce à main n'est pas en mesure de contenir tous les pannicules adipeux".



A qui est-il recommandé ?

"A une personne qui, malgré les régimes et l'activité physique, est légèrement en surpoids, a une adiposité non excessive à éliminer et ne veut pas subir de chirurgie.



Est-ce que ça marche mieux sur les femmes ou les hommes ?

"Ça marche très bien sur les deux. Dans le cas des hommes, il est très efficace pour les adiposités à la taille, les soi-disant poignées d'amour, et pour celles aux seins".



Peut-on le faire sur tout le corps ?

"Il peut être fait dans toutes les zones où il y a une adiposité qui peut être saisie pour que la pièce à main soit appliquée. Les zones les plus appropriées sont l'abdomen, les hanches, la face interne des cuisses, la face interne des genoux et les bras".



Où pratiquez-vous la cryolipolyse ?

"Dans une clinique médicale, avec un impact minimal, aucun test métabolique n'est requis".



Combien ça coûte ?

"Les coûts vont de 600 à 800 CHF par application."



Les résultats sont-ils durables ?

"Ils sont durables si le patient maintient un poids stable. Avec le traitement, les cellules adipeuses sont éliminées et ces cellules ne se reforment pas, mais en cas de prise de poids, les cellules restantes peuvent augmenter en volume".



Josie Bonnet















