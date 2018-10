DECOUVRONS LES ASPECTS DE LA MEDIUMNITE

« Un médium est une personne capable d’entrer en contact avec le monde de l’invisible en percevant une vibration énergétique, une fréquence ou énergie résiduelle. Par exemple : l’âme d’un esprit incarné ou désincarné, d’un lieu, ou la mémoire d’un objet. » (www.letroisiemeoeil.fr)



Par conséquent un médium est un pont, un intermédiaire, un canal entre le monde des vivants et le monde des esprits. Il existe différentes formes de médiumnité. Tous les médiums ne voient pas forcément. Certains voient, d'autres sentent, d'autres encore entendent.



La clairvoyance est la capacité de voir au-delà de la réalité physique. Pas seulement des entités, mais aussi des énergies, des dimensions astrales. Voir des auras, les mouvements énergie au sein même de notre réalité est de la clairvoyance.



La clairsentience est la capacité de sentir les entités et les énergies comme si elles étaient physiquement proches du médium. Ce sont des ressentis, on sent les auras, les entités, les énergies.



La clairaudience est la capacité d'entendre les entités ou ce qui se passe dans des réalités subtiles. Le médium clairaudient entend des paroles, des sons, des voix subtiles comme si c'étaient celles d'une personne bien incarnée.



Un médium peut cumuler les trois formes de médiumnité à la fois. Tout dépend de ses capacités et de son niveau. Et comme tout, les capacités médiumniques sont amenées à se développer par leur utilisation régulière et une bonne utilisation.